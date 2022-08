Breve historia de Thomas Piketty es la cuarta entrega de su asalto a la desigualdad económica, tras el éxito de ventas El capital en el siglo XXI y El capital y la ideología. El tercero, La hora del socialismo: despachos dese un mundo en llamas, 2016-2021, no es más que una colección de artículos populares a partir de los cuales el New York Times calificó a Piketty de economista «vagamente de centro izquierda». Este delgado cuarto volumen de Harvard University Press reclama políticas socialistas de gran alcance para establecer la igualdad económica. Es un canto de sirena del comunismo: «justicia económica» sin ningún coste ni perjuicio notable para la sociedad.

La razón principal de mi preocupación por Piketty y este libro es la influencia relativa del Manifiesto comunista de Karl Marx (escrito con Friedrich Engels) frente a su Kapital: Crítica de la economía política. El Manifiesto era breve, preciso y políticamente viable, mientras que Kapital era largo, farragoso, lleno de notas a pie de página y nebuloso en cuanto a la acción política. De hecho, la visión de la historia de Marx decía a los lectores de Kapital que se quedaran sentados durante generaciones y sufrieran, mientras que el Manifiesto era una llamada inmediata a las armas en todo el mundo.

En términos de relevancia, el programa de diez puntos del Manifiesto se convertiría en la plataforma de acción política de los socialistas democráticos de todo el mundo y en la política pública de las principales naciones en 1917. Por el contrario, la muy improbable toma de posesión marxista de Rusia no contaba con el proyecto de Kapital, condujo a un desastre económico tras otro y acabó en fracaso, como predijo Ludwig von Mises. Piketty puede haber aprendido al menos esa lección y aboga por una toma de posesión de tipo socialdemócrata.

Todos los libros de Thomas Piketty son terribles desde una perspectiva económica. Y lo que es más importante, todos son tan peligrosos para la economía política como los libros de Marx fueron catastróficos para cientos de millones de personas, especialmente para las personas de bajos ingresos a las que Marx y Piketty proponen ayudar. La brevedad de este libro lo convierte en el más devastador socialmente de los cuatro.

Breve historia

Hasta hace dos siglos, más del 95 % de la humanidad vivía en la «pobreza extrema». Esa cifra se redujo a aproximadamente un tercio de la población mundial a finales de la década de 1980 y ahora es inferior al 10 %, y sigue disminuyendo, todo ello durante un periodo de rápido aumento de la población. Este es uno de los hechos más importantes que se puede decir de toda la historia de la humanidad y, sin embargo —parece que no es muy conocido, y a Piketty se le escapa por completo cómo se consiguió.

Thomas Piketty no me da ninguna indicación de que sea un economista o algún tipo de observador científico objetivo y desinteresado. Sin embargo, sus libros, llenos de estadísticas y gráficos, dan la impresión de tener una base científica para sus conclusiones políticas. Piketty es un marxista, un defensor del comunismo, pero todo bajo la apariencia de un socialismo democrático convencional. Sin embargo, su dedicatoria del libro recuerda al lector el final del Manifiesto.

Admite que el último cuarto de milenio ha sido también un poderoso movimiento hacia una mayor igualdad económica, pero ignora en gran medida cómo se ha logrado el enorme y sostenido aumento del nivel de vida. Simplemente ocurrió. Sí quiere que los lectores entiendan su opinión de que esta mejora no fue el resultado del capitalismo, que los sistemas sociopolíticos son sólo una cuestión de elección democrática, y que hay que atribuir al progreso económico diversas formas de agitación socialista y sindical.

Sus creencias, que la intelectualidad y otros traficantes de ideas de segunda mano comparten ampliamente, van en contra de los hechos. Los derechos individuales, los mercados libres y la libertad de comercio crearon la oportunidad de crecimiento económico, salarios por encima de la subsistencia y una mayor igualdad económica. El capitalismo mejoró las condiciones del trabajo, perjudicó a los ricos y poderosos en un sentido comparativo y condujo a la aparición de la clase empresarial o burguesa. La Revolución Industrial cambió todo el enfoque de la estructura de producción de la economía, pasando de las demandas de la nobleza a las necesidades de los trabajadores; de esto hay pocas dudas. Hizo que las personas fueran más iguales, económicamente y en otros aspectos, en comparación con el sistema medieval de autoridades y siervos o incluso con el comunismo del siglo XX.

En cambio, Piketty quiere atribuir todos estos buenos avances a la acción política y a los levantamientos. Si bien hay un matiz de verdad en esto, el principal motor de todas las mejoras es el capitalismo, incluso con todas sus vergüenzas e injusticias políticas. Está igualmente claro que incluso la mayoría de los acontecimientos «marxistas», como las revoluciones francesa y rusa, fueron impulsados por las clases burguesas y empresariales emergentes, concebidas en sentido amplio como clase media, no por los campesinos.

Piketty ignora estos hechos y se alía con la noción socialdemócrata de que los resultados pueden alcanzarse con una variedad de sistemas de votación y opciones políticas respecto a la naturaleza de los sistemas de propiedad, de modo que el capitalismo ya no es necesario. Además, cree que la igualdad que se ha logrado se debe a «conflictos y revueltas contra la injusticia» (p. 10), lo que claramente no es el caso. Por ejemplo, cosas como los sindicatos modernos, los partidos políticos de tendencia socialista y las plataformas políticas «progresistas» surgieron después del auge del desarrollo económico y la difusión de la igualdad, no antes. De hecho, la Revolución Industrial comenzó en Inglaterra después de que se disiparan los poderes políticos para controlar el trabajo, el capital y el comercio, no de que aumentaran.

Piketty también escribe sobre política y táctica de una manera que podría desconcertar a los lectores que no estén íntimamente familiarizados con el dogma y el diálogo marxista. Sin embargo, no hay que equivocarse: Los líderes marxistas, socialistas y progresistas, y las políticas que defienden, son intrínsecamente violentos, y no están interesados en buscar la verdad científica. Prefieren que su oposición no ofrezca resistencia ni haga preguntas. Las recomendaciones de Piketty tejen un sistema que ayuda a garantizar que los partidos socialdemócratas no tengan ninguna posibilidad institucional de perder el poder, las elecciones y las mayorías legislativas.

En términos de violencia, por supuesto, las políticas progresistas favoritas, como las del programa de diez puntos del Manifiesto Comunista, son altamente coercitivas y potencialmente violentas. Los diez puntos pueden resumirse en la toma de tierras, ingresos y herencias; es decir, la «nacionalización» de la banca, las comunicaciones, el transporte y los medios de producción; el trabajo forzado y el reasentamiento; y la propaganda integral de la cuna a la tumba.

Piketty amplía su asalto a la historia declarando que el progreso —es decir, la riqueza nacional— existe. No explica cómo se produce o se mantiene, a pesar de que los economistas, al menos desde los tiempos de Richard Cantillon y Adam Smith, han considerado durante mucho tiempo que esta es la pregunta esencial que debe responder la economía. Piketty tampoco explica por qué en los miles de años anteriores el progreso fue nulo o escaso y la desigualdad a menudo extrema.

En cambio, Thomas Piketty quiere medir el progreso con las estadísticas de educación y sanidad, que atribuye a los inicios del Estado benefactor. Lo hace a pesar de que la educación y la sanidad estaban al alcance de los que no pertenecían a la nobleza mucho antes de que existiera el Estado benefactor. De hecho, antes del capitalismo había pocas oportunidades de educación y sanidad, y ambas métricas aumentaron rápidamente con el movimiento hacia mercados más libres. Intenta ocultar su subterfugio mostrando estadísticas globales y medias que ocultan importantes cambios nacionales y marginales que serían más esclarecedores sobre los beneficios de la libertad, como el notable aumento de los salarios reales en Inglaterra durante el siglo XIX.

Incluso con el innegable progreso hacia una mayor igualdad, la opinión personal de Piketty es que la desigualdad sigue siendo «extremadamente alta» , y encuentra un problema en el crecimiento económico porque lo considera causado por el crecimiento de la población y el calentamiento global. Considera que las tasas de crecimiento de la población son insostenibles y perjudiciales. Pero, ¿acaso algún científico social serio ve las actuales tasas de crecimiento de la población como un problema o como algo perpetuamente sostenible? En nuestra era del capitalismo, el crecimiento de la población se considera ahora más una cuestión de elección individual, no un imperativo místico desconocido o biológico. Los científicos sociales se han acercado a la teoría económica de la población, esbozada por primera vez por Cantillon, y han pasado a ocuparse de los problemas existentes de las tasas de crecimiento demográfico en descenso, la disminución de la población y el desequilibrio demográfico que han provocado las políticas gubernamentales en economías avanzadas como China y Japón. Malthus está muerto y lo está desde hace mucho tiempo.

En un momento dado, Piketty ataca su propio enfoque de utilizar estadísticas gubernamentales como medidas de ingresos, producto interior bruto e índices de precios al consumo, así como promedios y agregados estadísticos, por considerarlos problemáticos para su propósito. De hecho, algunos colegas míos han reexaminado estas estadísticas gubernamentales, las han encontrado extremadamente engañosas y, tras un recálculo adecuado, han descubierto que la mayoría de las estadísticas propagadas son monumentales tergiversaciones de la realidad en términos de desigualdad económica.

En cambio, Piketty nos pide que examinemos el consumo, no los ingresos monetarios, para evaluar la desigualdad. Pero otros economistas ya lo han hecho, y sus conclusiones indican que la desigualdad en EE.UU. es un problema mucho menor de lo que sugieren las engañosas estadísticas de ingresos y pobreza.

No está claro cómo el cambio de enfoque hacia el calentamiento global y la «vida infernal» que ha provocado puede salvar el análisis de Piketty o su programa político. La calidad y la integridad de esos datos son claramente malas, la ciencia está profundamente empañada por la financiación gubernamental, y es obvio para otros científicos, ingenieros y economistas que los países capitalistas y ricos no se enfrentan a los peligros inminentes, que los teóricos del calentamiento global alegan, como el aumento del nivel del mar, pero que las economías no capitalistas podrían verse afectadas negativamente si y cuando estos peligros surjan.

Piketty es un enemigo de los derechos de propiedad privada, que incluso la mayoría de los economistas no austriacos consideran una condición necesaria para la prosperidad. Observa que la propiedad está ahora más repartida que hace dos siglos, antes del capitalismo, pero no parece preocuparse por el desarrollo y el florecimiento de una clase media en esa época. Piensa que la cuestión de la propiedad y el control es puramente política, sin ramificaciones económicas y legales sustanciales. Todo su debate sobre estas cuestiones equivale a hacer de la riqueza un chivo expiatorio creado por los marxistas para que haya más impuestos progresivos sobre la renta, el patrimonio y la herencia, y un Estado benefactor en constante expansión.

Piketty se opone al colonialismo y a la esclavitud, pero sin duda le sorprendería saber que fueron liberales como Adam Smith (el filósofo de la felicidad humana y de la empatía hacia los conciudadanos) los que lideraron la oposición a esas instituciones. En estos capítulos cita a Smith, no como opositor al colonialismo y a la esclavitud, sino como firme defensor de la némesis del marxismo, ¡los derechos de propiedad!

Si se entiende correctamente el capitalismo como la unión de las fuerzas del mercado y el Estado, entonces el Estado ha expandido y defendido la esclavitud, mientras que las fuerzas del mercado son las que llevaron a su desaparición tanto en la antigüedad como en la modernidad. No se me ocurre ningún otro episodio que explique mejor el papel del Estado en la esclavitud que la respuesta del propio país de Thomas Piketty a la revuelta de los esclavos en Haití, pero esa es una lección que se ha perdido.

Lo más notable de todo es la explicación de Thomas Piketty de lo que él llama la «gran redistribución», que él data desde 1914-1980 (antes de la Primera Guerra Mundial hasta cuando Reagan se convirtió en presidente de EEUU y Thatcher en primer ministro del Reino Unido). Dice que este periodo no fue «nada fácil», pero que dio paso a la imposición progresiva de la renta y al Estado benefactor, creando así la paradisíaca transformación del capitalismo en una mayor igualdad económica, para luego retroceder con pequeños pasos hacia la liberalización del mercado después de 1980.

Las estadísticas de EE.UU. indican que, después de la Segunda Guerra Mundial, la clase media creció, que la pobreza se redujo hasta que comenzó la Guerra contra la Pobreza del presidente Johnson a mediados de la década de 1960, y que la desigualdad de ingresos disminuyó —creando lo que otros han llamado la «Gran Nivelación». Los estadísticos y los contables, incluido Piketty, han hecho un trabajo de gran esfuerzo para tratar de estimar lo que ocurrió con las cifras durante este período. A pesar de lo fascinante que resulta este trabajo para los economistas, no se tiene en cuenta la causa y el efecto.

La «nivelación» se produjo en gran medida debido a todas las muertes, dislocaciones y reducción de la formación de familias causadas por la Primera Guerra Mundial, la gripe española, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Cuando muere un número espantoso de jóvenes o se deprime económicamente, el número de nacimientos subsiguiente disminuye. Esto conduce a tasas salariales más altas y da lugar a una distribución de la renta comprimida o nivelada. En el capitalismo, las tasas salariales reales pueden aumentar, y de hecho lo hacen, la pobreza disminuye, la gente se enriquece y las oportunidades económicas y la igualdad mejoran sin olas masivas de muerte y destrucción.

En cambio, Thomas Piketty considera que la fiscalidad progresiva y el Estado benefactor son la verdadera salvación. Quiere mucho más de ambos, en forma de una democracia que produzca un aumento «progresivo» del poder del Estado. No hay que leer demasiado entre sus líneas para ver que Piketty quiere un estado marxista completo sin la mala imagen de los pasados fracasos económicos, hambrunas masivas y genocidios del marxismo.

Conclusiones

Thomas Piketty es un marxista que ha escrito mucho sobre la distribución de la renta para promover la redistribución de la misma y otros objetivos marxistas. No muestra ningún conocimiento de la economía ni de la teoría económica, salvo el que implica la construcción de estadísticas económicas. Las soluciones que propone son implícitamente violentas, destructivas e incapaces de lograr los resultados deseados.

Sus libros han sido robustos vendedores para los estándares académicos. Sin embargo, me cuesta conocer a alguien que los haya leído, incluidos todos los economistas que conozco e incluso personas que trabajan en este tema. Conozco a un par de economistas jóvenes que han leído algunos de sus artículos en coautoría.

¿Quién compró estos libros? ¿Quién los leyó? ¿Por qué recibieron tan poca atención académica —revisiones y críticas serias de los economistas? Como resultado, Thomas Piketty y sus partidarios, en gran medida sin oposición, han proporcionado cobertura académica para que el socialismo, los impuestos más altos y el mayor gasto en beneficencia ganen una amplia aceptación.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Mark Thornton es miembro principal del Instituto Mises y editor de reseñas de libros del Quarterly Journal of Austrian Economics . Es autor de siete libros y es un invitado frecuente en programas de radio nacionales.