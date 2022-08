Desde la Ley de Igualdad Salarial de 1970 hasta la Ley de Igualdad de 2010, ha habido una ola de legalización en Gran Bretaña para convertir al Estado en un ser omnisciente que puede determinar las intenciones de un empleador. Aunque estas legislaciones no impusieron cuotas directas a las empresas, han aumentado la ineficacia mediante el incremento de las funciones de recursos humanos de las empresas y organizaciones para cubrirse las espaldas.

Estas leyes antidiscriminatorias suponen que el Estado puede determinar las intenciones de un empresario. Hay muchas razones por las que un empresario puede no contratar a alguien o dar a un empleado un salario más alto. Sin embargo, el gobierno no puede conocer su razonamiento. Esto lleva a los empresarios a sobrecompensar para evitar que el gobierno les castigue por contratar a quien quieran.

Lew Rockwell lo resume perfectamente:

Imagina que el gobierno nombra a un organizador de fiestas que dice que puedes invitar o no invitar a quien quieras, siempre que una consideración no forme parte de la mezcla: no debes negarte a invitar a alguien por su color de pelo. Puede que nunca se te haya ocurrido pensar en este sentido. Pero ahora tienes que hacerlo. Te das cuenta de que no hay ningún pelirrojo en la fiesta, para tu alarma.

¿Y si este hecho se toma como prueba de que está discriminando? ¿Lo hará? No puedes saberlo con seguridad. Vuelve a pensar: aunque no vengan pelirrojos, seguro que no es esa la razón por la que no los invitas. Hay otros factores, demasiados para nombrarlos. En cualquier caso, ¿cómo puede saber el organizador de la fiesta del Estado cuáles son tus motivaciones? ¿No es asombroso que un organismo público pretenda leer tu mente, conocer tu corazón y discernir tus emociones y motivos más íntimos?

Realmente esto es totalitario.