No sería exagerado argumentar que los derechos de propiedad privada, tal y como los entienden los pensadores liberales clásicos, los que abrazan la teoría económica austriaca y todos los miembros de una sociedad ilustrada, son no sólo la piedra angular, sino también la última defensa de la civilización humana y del modo de vida occidental en particular. Nada tiene posibilidades sin esta premisa. No puede haber prosperidad, ni siquiera mantenerse, ninguna de las libertades civiles y humanas que tan a menudo damos por sentadas hoy en día, ninguna innovación en los negocios, la tecnología o la ciencia.

El respeto a la propiedad del individuo está en el corazón de la mayoría de nuestras libertades, y cuando el Estado o cualquier otra autoridad central cruza esta gran línea roja, provoca un enorme efecto dominó. Esta erosión de la libertad puede ser lenta, pero ciertamente es constante, y la mayoría de los ciudadanos sólo se dan cuenta de los riesgos a los que se enfrentan cuando es demasiado tarde para hacer algo al respecto.

Una campaña implacable

La incursión de los Estados en la vida, los negocios, los ahorros y las libertades humanas fundamentales de sus ciudadanos, como la libertad de expresión, no es ciertamente nada nuevo. De hecho, se trata de una campaña concertada que lleva en marcha posiblemente desde que surgió la primera forma de gobierno centralizado. Incluso sin la suposición (bastante segura) de que la megalomanía y la sed patológica de poder y control sobre otras personas fueran la motivación principal, siempre ha habido entre nosotros quienes piensan que es lo mejor para los demás y están muy dispuestos a «ayudarlos» y «salvarlos». Sin embargo, este impulso hacia la centralización ha experimentado una importante aceleración en las últimas dos décadas.

Después de que burócratas y tecnócratas de la Unión Europea, en su mayoría no elegidos, consolidaran el poder en Europa y de que los poderes estatales se vieran erosionados en favor de las autoridades federales y de innumerables agencias en Estados Unidos, la aguja se movió de verdad, y aunque no pasó nada de un día para otro, este cambio puso ciertamente a Occidente en la senda de una centralización cada vez mayor. Las ideologías tóxicas y las visiones del mundo misantrópicas, como las promovidas por la escuela de Frankfurt y su larga marcha por las instituciones, fueron de considerable ayuda en el camino.

El control estatal y las políticas de redistribución masiva de la riqueza se disfrazan de «bienestar» y se promueven como el «deber» de los ciudadanos de «devolver» lo que realmente ocurre. Los derechos de propiedad se convirtieron en condicionales.

Si un ladrón te roba el dinero, tienes todo el derecho a quejarte, y él irá a la cárcel. Pero si el Estado hace lo mismo, sólo un sociópata se quejaría, porque el Estado le está proporcionando a usted y a sus vecinos todo tipo de cosas «gratis». Sólo una persona autorresponsable y la minoría ilustrada entienden que el gobierno sólo puede dar lo que ha robado antes. La mayoría de los ciudadanos sigue creyendo en el mito del Estado-niñera y en los almuerzos gratuitos.

El concepto de «gratuidad» y de «bienes públicos», en particular, parece haber calado más que cualquier otra cosa. Especialmente en Europa y en gran parte de la Commonwealth, a día de hoy existe no sólo un claro entendimiento, sino una expectativa en la mente de la mayoría de los ciudadanos de que cosas como la educación y la sanidad son y deben ser siempre «gratuitas». Casi nadie se detiene a preguntarse qué significa esto, y cómo pueden ser gratuitos servicios que obviamente cuestan cantidades increíbles de dinero.

Cada vez que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, los gobiernos en funciones empiezan a lanzar todo tipo de subsidios y prestaciones sociales adicionales desde los helicópteros. Los receptores de estos cheques, aunque sean ellos mismos contribuyentes, siguen percibiendo estos pagos como una ayuda gubernamental, como si su primer ministro o presidente y todos los miembros de su gabinete se hubieran limitado a meter la mano en sus propios bolsillos para hacer regalos, por la bondad de su corazón.

Por supuesto, una vez que la redistribución de la riqueza se estableció como norma, también se hizo mucho más fácil impulsar una agenda mucho más agresiva. Una vez más, con el mencionado «envoltorio» ideológico y político, empezó a arraigar un odio feroz que dividió a nuestras sociedades de forma extremadamente peligrosa, pero también aceleró realmente la concentración de poder en manos de unos pocos. Hemos asistido a una enorme escalada de esto en los últimos veinticinco años.

Los «ricos», el «1 por ciento», los «privilegiados» y los «capitalistas codiciosos» son todos términos que intentan describir a un grupo de personas, en gran medida mítico, que tiene sus botas en la garganta de todos los demás. Al principio, era sólo el dinero lo que hacía que algunas personas fueran instantáneamente malvadas y, por tanto, justificaba el uso de la fuerza del Estado para despojarlas. Sin embargo, pronto se extendió al éxito en general. El mero hecho de ser mejor que los demás, de trabajar más duro, de cultivar un talento particular, se convirtió en razón suficiente para que cualquiera se convirtiera en miembro de ese grupo odiado.

Naturalmente, todo esto forma parte de la estrategia más amplia de «divide y vencerás» que la mayoría de los políticos siguen utilizando hoy en día, quizás más que nunca. Y una vez que los políticos legitimaron la penalización de los creadores de empleo y los innovadores invadiendo sus derechos de propiedad, fue mucho más fácil negarles también sus otros derechos.

Y en cuanto a los que todavía pueden encontrar esa idea bastante agradable, principalmente debido a la envidia y bajo la suposición de que nunca se contarán entre los miembros de esta «élite», siempre es útil recordar que cuando el Estado dice que sólo se dirige al «1 por ciento», esto es siempre una pura mentira. El «1 por ciento» no es el porcentaje real que sufre las subidas de impuestos, y desde luego no son sólo los que están mejor situados los que pagan el precio.

Los responsables políticos siempre tratan de maximizar el beneficio que obtienen con cada toma de poder y dinero que firman como ley. Así, el nuevo impuesto que supuestamente va dirigido a las «malvadas multinacionales» casi siempre afecta también a empresas mucho más pequeñas, a negocios locales y a tiendas familiares.

Pero lo que es aún más importante es que, a diferencia de los gobiernos, la mayoría de las empresas privadas operan bajo una dinámica económica básica y racional. El término «orientado a los beneficios» se ha convertido en una especie de palabrota, pero el beneficio sigue siendo lo que hace girar al mundo entero, lo que paga los salarios y abastece las estanterías de nuestros supermercados. Por ello, tanto las grandes como las pequeñas empresas consideran que la carga fiscal forma parte de sus costes, y si los impuestos reducen sus resultados, estos costes se trasladan a los clientes. Por lo tanto, todo el mundo paga por esta violación de los derechos de propiedad, no sólo sus objetivos declarados.

Este artículo es el primero de una serie de dos partes. Continúa con la segunda parte. Fue publicado inicialmente en FEE.org

Claudio Grass es embajador de Mises y asesor independiente de metales preciosos con sede en Suiza. Su enfoque austriaco ayuda a sus clientes a encontrar soluciones a la medida para almacenar sus metales preciosos físicos bajo la ley suiza. ClaudioGrass.ch .