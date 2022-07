Aunque a veces se la apoda «la torre de marfil», la academia es cualquier cosa menos una pintoresca excepción o un complemento auxiliar del mundo real. Por el contrario, el mundo académico es un aparato ideológico del Estado. Yo sostengo que la academia es el aparato estatal ideológico dominante. O, tomando prestada una formulación más reciente, la academia se entiende mejor como «la catedral», como el equivalente contemporáneo del papado medieval en nuestros tiempos «progresistas» y posmodernos.

La noción recibida de la irrelevancia de la academia es un disfraz que ha permitido a la institución ocultar su papel ideológico a plena vista. Sin embargo, la catedral sí genera ideologías dominantes, aunque se necesita tiempo para que sus productos se difundan por el cuerpo social más amplio después de que hayan sido digeridos y excretados por los medios de comunicación, el intercambio entre la catedral y el pueblo. Sin embargo, el lapso de tiempo ha disminuido en la era digital, cuando los académicos pueden hablar directamente con el público en las redes sociales, y cuando sus publicaciones son accesibles al profano en formatos digitales—aunque en una prosa cargada de jerga y a menudo incoherente.

Sin embargo, si el principal medio de producción ideológica es la academia, y si los académicos son los principales propietarios de los medios de producción ideológica, entonces los pronunciamientos que provienen de los académicos son significativos.

«“Dead Honky”—contra las tecnologías de violencia (blanca)»

Puede que la labor ideológica del mundo académico tarde en afectar al cuerpo social, pero es seguro que el efecto se dejará sentir. Por eso, un artículo reciente, publicado en el International Journal of Qualitative Studies in Education, debería ser motivo de preocupación. Titulado «“Dead Honky”—contra las tecnologías de la violencia (blanca)», no sólo «ejerce violencia» contra la «blanquitud», sino que también representa un caso extremo de malversación y fraude académico. El artículo ha estado dando vueltas en los medios de comunicación conservadores, con protestas implícitas por su lenguaje racista. Con llamamientos a «la muerte de la blanquitud» y a «dejar que la blanquitud se desangre», el artículo contribuye al ya incendiario y ridículo campo de la teoría racial crítica (TRC).

Si este ensayo hubiera aplicado su retórica e imágenes violentas a cualquier otra categoría racial o étnica, su ideación homicida apenas disimulada habría hecho que su autor, D.-L. Stewart, fuera apodado «nazi» y relegado a un gulag figurado en la Siberia académica. En lugar de ello, el artículo será, sin duda, citado favorablemente en futuras «becas», por algunos defraudadores académicos igualmente o incluso más desquiciados.

Otros han escrito largo y tendido sobre las implicaciones racistas de estos textos de la teoría racial crítica y sus efectos corrosivos en las relaciones raciales. Yo señalaré, en cambio, el daño intelectual que causa a la academia y a la sociedad en general.

«La blanquitud», declara Stewart, «es en sí misma violencia». Como prueba de que la blanquitud es violencia, Stewart simplemente añade una nota a pie de página a la afirmación. La nota a pie de página afirma sin rodeos: «En los últimos dos años, he visto esto dicho con una especificidad y claridad por parte de los negros en Twitter de una manera que no he visto tan fácilmente en el mundo académico». Es decir, las pruebas de que la blanquitud es violencia se encuentran en tuits no especificados de personas negras no especificadas que lo dicen. Pero el artículo de Stewart está plagado de citas de libros y artículos anteriores que también hacen la afirmación sin pruebas ni razonamientos. Esta autorreferencialidad se ha convertido en el sello del discurso académico en las humanidades y las ciencias sociales, y especialmente en la TRC.

Otros «eruditos» de la teoría racial crítica, señala Stewart, han sugerido que el término «blanquitud» no debería usarse en lugar de «gente blanca» porque ese uso «puede desviar la asignación de la agencia operativa y la responsabilidad a la gente blanca por sus creencias, actitudes y comportamientos de supremacía blanca». Pero el autor se queda con «blanquitud», porque

No puedo cambiar la blanquitud por la gente blanca y eludir las formas en que la blanquitud permanece en el poder incluso cuando no hay gente blanca en el liderazgo. Esta distinción es de vital importancia para evitar la trampa de que sólo las personas categorizadas racialmente como blancas pueden operar los mecanismos sociales de la blanquitud… es peligroso y temerario antropomorfizar la blanquitud como si fuera capaz de contenerse únicamente en formas corporales, y mucho menos en ciertas formas corporales.

La blanquitud, es decir, es el nuevo fantasma en la máquina, e incluso escapa a los cuerpos corporales. Incluso cuando no hay «gente blanca» en el poder, o incluso sin que haya gente actuando, este fantasma sigue haciendo funcionar «los mecanismos sociales de la blanquitud», aparentemente por sí mismo. A este ritmo, el único medio para provocar «la muerte de la blanquitud» podría ser realizar un exorcismo a los mecanismos sociales de la blanquitud, sean cuales sean. La TRC es lo que ocurre cuando se abandona el individualismo metodológico y se sustituye por «sistemas» y «estructuras» que aparentemente lo hacen todo mientras las personas reales no hacen nada.

Como prueba adicional de que es preferible referirse a la «blanquitud» que a la «gente blanca», el autor afirma lo siguiente:

La TVB [las tecnologías de violencia blanca] puede ser realizada por cualquier persona independientemente de su clasificación racial. No se trata de la identidad racial de los blancos, aunque la identidad racial de los blancos se haya convertido en la representación de la supremacía blanca sistematizada. Se trata de un juego de cascarones—cuanto más se mira a los blancos, menos probable es que se vean los engranajes de la maquinaria y, por tanto, se piense, por ejemplo, que tener más funcionarios electos NIPC [negros, indígenas y personas de color] frenará la violencia.

Podemos suponer que Stewart quiere decir que cuanto más se busque a los blancos en busca de racismo, menos probable será encontrarlo y más probable será cometer el error de creer que apartar a los blancos del poder acabará con el racismo. El racismo es algo totalmente inefable y escurridizo que lo impregna todo para siempre, incluso cuando no se puede localizar a ningún racista e incluso cuando no se puede definir la blanquitud que lo opera.

Por si el lector se ha preguntado qué son las «tecnologías de la violencia blanca», observo que el autor las define como «estructuras de dominación». Estas estructuras son «el hacer de realidades materiales como la raza, el racismo y la blanquitud» (el énfasis es mío). Para explicar esta definición, el autor cita a «estudiosos» que han parafraseado la definición original de tecnología dada por el teórico posmoderno Michel Foucault: «cualquier conjunto de conocimientos, prácticas, técnicas y discursos utilizados por los seres humanos sobre otros o sobre sí mismos para lograr fines particulares».

Según esta definición, todo lo que hacen los humanos es una «tecnología». Sin embargo, Stewart prefiere una definición más «denotativa» de tecnología, que extrae del Oxford English Dictionary: «maquinaria y equipos desarrollados a partir de la aplicación de conocimientos científicos». Eso difícilmente caracteriza lo que él se refiere con el término «tecnología». Sigue esta definición con una declaración torturada sobre las tecnologías de la violencia blanca: «Las iteraciones de la TVB se desarrollan a partir de la aplicación de la blanquitud y del conocimiento de su propósito que tienen quienes defienden la supremacía blanca». Como en todos los textos de la TRC, nos encontramos con un sinfín de tautologías, con definiciones que incluyen las palabras que se definen. La blanquitud es lo que hace funcionar las tecnologías de la violencia blanca. Las tecnologías de la violencia blanca son aplicaciones de la blanquitud esgrimidas por quienes propugnan la supremacía blanca. ¿Entendido? Bien. Estás en camino de convertirte en un teórico crítico de la raza.

El resto del ensayo consiste en un lloriqueo hiperbólico sobre la llamada violencia blanca. El «terror blanco malicioso», la «inocencia blanca retórica» y las «concesiones blancas pacificadoras» son ejemplos de TVB, ninguno de los cuales implica ningún acto de violencia. Consisten en infracciones verbales cometidas por los que manejan estas «tecnologías». La madre de todos los estudios sobre agravios, la TRC, está obsesionada con las microagresiones como la TVB y otros desaires percibidos o imaginados.

El artículo de Stewart destaca por su ensalada de palabras sin sentido y sus ridículas pretensiones de erudición. Los «eruditos» de la TRC como Stewart reutilizan frases de conecta-y-reproduce y las reconfiguran para imitar lo que ellos imaginan que es una escritura sofisticada. Me abstendré de citar más ejemplos porque lo anterior debería ser suficiente para demostrar mi punto. Basta con decir que el texto es una parodia de sí mismo y del discurso académico en general. La TRC pone en ridículo a los que se dedican a ella y desacredita cualquier tipo de estudio legítimo que todavía se realice en el mundo académico. El hecho de que las instituciones académicas promuevan estas tonterías es una prueba de la profundidad a la que ha caído la academia.

Un pensamiento tan confuso y embrollado sólo puede tener consecuencias nocivas cuando alcanza una masa crítica. La argumentación circular y las afirmaciones «cualitativas» sin pruebas extraídas de «historias» u otras «narraciones» exacerban nuestra crisis epistémica y espesan aún más el miasma posmoderno en el que nos encontramos hoy. Cualesquiera que sean sus efectos sobre las relaciones raciales, y son decididamente negativos, la teoría racial crítica puede ser desechada sólo por razones académicas y escolares. Ya es hora de que los pasillos de la academia se vacíen de semejante basura retórica.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Michael Rectenwald es autor de once libros, incluidos Thought Criminal , Beyond Woke , Google Archipelago y Springtime for Snowflakes .