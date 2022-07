Los consumidores no son un sector de la sociedad; no son diferentes de los demás. Cualquiera que compre bienes y servicios es simplemente un consumidor. En una economía moderna, un consumidor puede comprar bienes y servicios con la ayuda de una herramienta llamada dinero.

Sin duda, el dinero es una herramienta muy importante, y es el dinero el que asegura un derecho básico del consumidor. Incluso los productores y los vendedores son consumidores en su vida cotidiana. Lo más importante es que todo el mundo es consumidor. Por lo tanto, hay que dar más importancia a los consumidores, ya que incluyen a todo el mundo.

No es que los trabajadores no sean importantes y que no debamos preocuparnos por ellos. Por ejemplo, en un país con una enorme población juvenil como India, la relación trabajadores-población es de alrededor del 38,2 %, según los datos de la EPA 2019-20. Este es el porcentaje de trabajadores en la población india. Por lo tanto, es realmente importante que los trabajadores de una nación también vivan una buena vida. Pero para asegurarles una buena vida, necesitamos dar libertad a los trabajadores.

La libertad puede ayudar a la clase trabajadora. Libertad para cambiar de empresa, libertad para invertir su dinero de la forma que quieran, libertad para implicarse en el mundo empresarial y libertad para hacer lo que quieran. La libertad está asegurada nada menos que en un sistema como el mercado libre. Económicamente, el mercado libre es superior, pero moralmente, también es superior a cualquier otro sistema. Es importante que haya facilidad para hacer negocios, que no se otorgue a ninguna autoridad el poder último de controlar el sistema de precios (o los tipos de interés o las tasas salariales), y que haya soberanía de los consumidores.

Pero los consumidores son lo más importante. Son los consumidores los que gastan el dinero que tanto les ha costado ganar, y merecen disfrutarlo al máximo. Los consumidores son los más beneficiados en un mercado competitivo, ya sea en términos de precios, calidad, innovación, libertad de elección, etc. En India, se observa ampliamente que los ricos consumen los productos de las empresas privadas y disfrutan más de sus servicios o tienden a importar bienes extranjeros.

Los consumidores indios saben muy bien que la competencia sólo les ayudará con más y mejores opciones en los mercados, pero no pueden disfrutar de una buena competencia debido a la dificultad de hacer negocios, los altos tipos impositivos, las alteraciones de precios, la falta de apoyo previo al espíritu empresarial y muchas otras razones. Otro reto para los consumidores es la regresividad de los impuestos sobre bienes y servicios, que son impuestos indirectos que pagan los consumidores y que suponen la mayor parte de los ingresos fiscales del país.

Algo que puede ser un cruel enemigo tanto de los consumidores como de los trabajadores y que todo el mundo teme son los monopolios en los mercados. Cualquier monopolio es un gran peligro. Hay dos tipos de monopolios, los públicos y los privados. Un monopolio público es el control estatal de la producción, de los recursos, de los precios, etc. y no puede ser eliminado. Esto perjudica la libertad de las personas. Por otro lado, también hay monopolios privados, que con la ayuda del Estado pueden controlar los mercados. La verdadera batalla es contra cualquier forma de monopolio.

Por ejemplo, el mayor monopolio de India son los ferrocarriles indios. Los ciudadanos se enfrentan a muchas desventajas y están muy insatisfechos con todos los aspectos del servicio (limpieza, infraestructura, concesiones, eficiencia, puntualidad y otros). Desde el punto de vista económico, los ferrocarriles siempre presentan déficits -una característica clave del sector gubernamental para el «bienestar común»-, pero también se ha denunciado la mala asignación, la infrautilización y el despilfarro de recursos, lo que no parece muy justo para los contribuyentes.

El mercado libre puede ayudar a todos, presentando un enfoque ascendente que da libertad a todos. En un mercado libre, todos ganan: los propietarios, los trabajadores y los consumidores. Un monopolio privado en un mercado libre sólo puede sobrevivir si 1) los consumidores están completamente satisfechos y no quieren cambiar su producto o 2) el precio es muy bajo y ningún nuevo actor puede desafiarlo.

Si ese es el caso, los consumidores seguirán beneficiándose, y no, nadie puede controlar los precios porque el amigo de la autoridad del monopolista privado no tendrá ningún poder para ayudarle a hacerlo. En comparación con otros sistemas posibles, es el sistema de libre mercado el que puede hacer pasar un mal rato a cualquier monopolio. En contra de lo que muchos piensan, es un papel menor del gobierno el que puede impedir que un cártel se ponga en cabeza. En condiciones de libre mercado, es difícil que cualquier monopolio sobreviva a largo plazo.

Un sistema de «derechos de los trabajadores» acaba siendo perjudicial tanto para los trabajadores como para los consumidores, pero un sistema que asegure los beneficios de los consumidores beneficiará a ambos. En los mercados competitivos, los consumidores son los reyes, y son los que más se benefician, ya sea en términos de calidad, precio, innovación en bienes y servicios, o la libertad de decidir qué factor priorizar. Este sistema asegura la soberanía del consumidor. Además, los trabajadores tienen la opción de cambiar de empresa a su antojo, y también tienen la libertad de emprender o convertirse en inversores.

Para la prosperidad humana, hay que dar libertad a las personas. Un mercado libre es posible con una participación mínima del gobierno en la región. Para ello necesitamos un sistema jurídico fuerte que garantice la libertad de las personas. Cuando la gente es libre, es más responsable, y un sabio dijo una vez: «La libertad y la responsabilidad son inseparables».

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Yash Dubey actualmente estudia economía en la Universidad de Galgotias en India y tiene un gran interés en la economía austriaca. También disfruta de los deportes, incluidos el fútbol, ​​el atletismo, el hockey y el cricket.