Por razones conocidas por cualquier economista, la política americana es un duopolio permanente en el que ninguno de los partidos puede obtener una ventaja sostenible a largo plazo sobre el otro, pero eso no sugiere ni implica que ninguno de los partidos pueda derrumbarse; sólo implica que cualquier partido que se derrumbe será sustituido pronto. Como sabemos, los partidos americanos van y vienen, no a menudo, pero tampoco nunca. Los Federalistas nos dieron varios presidentes, pero desaparecieron; los Whigs lo mismo; ¿serán los demócratas los siguientes?

Empecemos por descartar la objeción más obvia: el Partido Demócrata es demasiado viejo para desaparecer. Si te dijera que mi abuela centenaria no ha muerto en un siglo y que, por tanto, no morirá este año, ¿me creerías o te maravillarías de mi estupidez? Reconozcámoslo: la muerte del Partido Demócrata ya está prevista, por lo que su edad, en todo caso, juega en su contra.

Ahora, hablemos de las señales de alarma. Si estuvieran muriendo, ¿su base estaría disminuyendo geográficamente o creciendo? Pues bien, ¿gobiernan los demócratas —en la medida en que gobiernan— apoyándose en un puñado de ciudades o están diversificados geográficamente? ¿Se está acelerando o ralentizando esa tendencia? ¿Crece o disminuye su fuerza entre los latinos? ¿Y entre los asiáticos? ¿Y entre los afroamericanos? Tratar de encontrar un grupo —cualquier grupo— en el que los Demócratas estén creciendo es bastante difícil; ganan —en la medida en que ganan— exprimiendo más y más su base decreciente. No es que lo estén haciendo mejor entre los votantes afroamericanos; en cambio, tienen que conseguir más afroamericanos para compensar sus márgenes decrecientes, y esa no es una estrategia sostenible a largo plazo. Por decirlo de otra manera, 2020 fue probablemente lo mejor que su actual coalición pudo conseguir, y apenas ganaron -el declive y la podredumbre ocultos por un momento de victoria, pero inequívocos no obstante.

Por supuesto, las encuestas y los resultados varían todo el tiempo; en consecuencia, estas pruebas no pueden demostrar nada en un sentido u otro, así que ¿por qué creo que esta vez es diferente?

Piensa en el objetivo de los Federalistas: fueron diseñados para compartir el poder entre Nueva Inglaterra y Virginia en una época en la que las elecciones no estaban abiertas a todos los votantes masculinos blancos; una vez que las elecciones estaban abiertas a todos los votantes masculinos, los Federalistas no podían esperar ganar. Claro que lograron un último hurra, con John Quincy Adams, pero estaban condenados por un cambio mayor que hizo añicos su coalición y eliminó su potencial de victoria.

O piense en el objetivo de los Whigs: debían unir a los votantes antijacksonianos del Norte, muchos de los cuales despreciaban la esclavitud, con los votantes antijacksonianos del Sur, que querían proteger la esclavitud. Una vez que la anexión de los territorios de México por parte de Polk puso la expansión de la esclavitud en la agenda nacional, no hubo manera de que los Whigs mantuvieran su coalición unida.

Volvamos, entonces, a los demócratas. Están diseñados para unir a los votantes que quieren gastar la generosidad del gobierno en ellos mismos y en sus causas favoritas con los votantes que quieren beneficiarse de la generosidad del gobierno a través de los activos financieros implícitos que la Fed puede ofrecer a través de su enorme balance. El problema es que la política de gasto federal ilimitado unida a una deuda federal ilimitada ya no es sostenible. Se puede debatir cómo terminará o precisamente cuándo terminará, pero todo el mundo está de acuerdo en que se ha acabado. La única cuestión que se plantea ahora es cómo dar marcha atrás y disminuir el gasto público, lo que significa que algunos miembros de la coalición Demócrata serán expulsados.

Se pueden subir los impuestos a los ricos, expulsando a los ricos al dejar de beneficiarse del apoyo de la Fed a los activos financieros. O puedes recortar el gasto, echando a esos beneficiarios del partido, pero no hay manera de volver a unir la coalición. Por cada Demócrata que amaba Build Back Better, hay algún Demócrata en algún lugar que lo odiaba, razón por la cual Demócratas como Manchin y Sinema finalmente lo derrotaron.

Literalmente, no hay ninguna coalición potencial que pueda elegir a los Demócratas; a partir de ahora, sólo se trata de cuántos exdemócratas perderán porque antes podían presentarse contra Trump con la promesa de un gasto ilimitado, pero ahora no pueden prometer un gasto ilimitado, y simplemente no tienen margen para rendirse.

Al igual que los Federalistas y los Whigs antes que ellos, ya no tienen ninguna razón de ser. Ocasionalmente, una empresa encuentra nueva vida después de que su razón de existir cese, pero, en su mayoría, simplemente desaparecen en el proceso que los economistas llaman «destrucción creativa». Sospecho que eso es lo que estamos viendo ahora: la destrucción creativa de la oposición del Partido Republicano.

En resumen, me cuesta creer que los Demócratas puedan encontrar una nueva razón de ser después de pasar décadas corriendo sobre cómo gastar las sumas ilimitadas de dinero del gobierno que creían que podían gastar. ¿Van a abandonar la Seguridad Social? ¿Medicina? ¿Obamacare? Si no recortan, perderán sus vacas sagradas y, por tanto, sus votantes; si lo hacen, perderán a sus votantes. Si suben los impuestos, perderán a sus donantes (y votantes). No hay buenas opciones; su actual modelo de negocio simplemente no funciona.

Pero la prueba más contundente de su inminente desaparición es su propia conducta: ¿crees que eligieron a Biden porque querían ponerse trabas a sí mismos? ¿Tal vez creen que su enfoque en los pronombres y otros temas sociales divisivos es un signo de fortaleza? Están tratando de exprimir el último voto de su base en declive precisamente porque saben que no hay manera de hacer crecer su base; sus estrategias actuales son simplemente la mejor de sus malas opciones. Como cualquier empresa en declive, están redoblando la apuesta, en lugar de pivotar, porque eso es lo que la gente suele hacer cuando sus negocios están muriendo. En teoría, los fabricantes de procesadores de texto como Wang pueden empezar a fabricar ordenadores, pero no lo hacen; en cambio, tienden a «mejorar» su producto incluso cuando su mercado está desapareciendo. ¿Cuántos fabricantes de máquinas de escribir o de procesadores de texto dieron el salto a los ordenadores? Así es como sobrevivirán muchos políticos: los verdaderos ganadores se unirán primero a lo que venga; no tratarán de salvar esta versión de los Demócratas.

Uno sospecha que el próximo desastre de 2024 será el momento en que la muerte del Partido Demócrata se haga evidente, pero creo que ya estamos escuchando el aria proverbial que señala el final. Es simple economía: un partido construido para gastar la riqueza ilimitada de América no puede sobrevivir al final de esa ilusión.

Este artículo inicialmente fue publicado en Mises.org

Christopher Paige es un graduado de la Facultad de Derecho de Yale y un encuestador no partidista.