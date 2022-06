El Partido Libertario necesita gente que haga una crónica de su historia, y este libro es una fuente de información accesible que comienza con sus días de fundación. Como una institución en la eterna lucha de la libertad contra el poder, los libertarios deben aprender de los éxitos y fracasos del Partido. A pesar de ser uno de los partidos políticos con más tiempo de actividad en la historia de los EEUU, el PL tiene muy poco que mostrar por el esfuerzo. Los éxitos iniciales han sido sustituidos por el estancamiento, a pesar del aumento constante del número de personas que se identifican como libertarias y de varios candidatos de alto perfil.

Soy muy optimista sobre las perspectivas de la libertad, y no descarto el potencial del partido como vehículo para el éxito. Veo signos alentadores en todos los rincones del mundo, en su mayoría no políticos, y desde luego no quiero desanimar a nadie que trabaje en las trincheras de la oposición al estatismo. Nunca ha habido un mejor momento para las campañas políticas que comienzan con la deslegitimación del gobierno.

Muchos lectores no estarán familiarizados con el nombre de John Hospers, y la mayor parte de este libro no trata de él. Fue maestro y filósofo, profesor universitario y escritor. Se interesó por la estética, el objetivismo y la filosofía política, y fue autor de ocho libros de filosofía (sobre todo de estética), entre ellos Libertarianism: A Political Philosophy for Tomorrow. Lo más destacable es que fue amigo y confidente de Ayn Rand y el primer candidato presidencial del Partido Libertario, que se presentó en 1972.

PUBLICIDAD

Revisaré el contenido del libro, presentaré su perspectiva general y describiré brevemente su contenido. Mi mayor problema con el libro es que presenta la visión objetivista-minarquista del Estado de forma positiva y la visión anarcocapitalista rothbardiana de forma negativa, y de forma crucial, critica la posición de Murray Rothbard sobre la Guerra Fría. Aunque ambas partes están de acuerdo en la mayoría de las cuestiones, los lectores no deberían considerar este tema como algo aislado de los asuntos exteriores, sino como algo de suma importancia en términos de estrategia general de política pública libertaria. Reservo mi valoración y mis comentarios críticos sobre este desacuerdo para el final de esta reseña.

Reseña

El libro ofrece comentarios informados y algunos análisis detallados, pero evidentemente no es un intento de ser exhaustivo sobre ninguna de las cuestiones que sugiere el título. La primera sección se remonta al primer abanderado, el profesor de filosofía John Hospers. Los breves ensayos de Jack Wheeler, Dave Dyer, Ron Manners y el filósofo Chris Matthew Sciabarra se remontan a los primeros tiempos del movimiento del Partido Libertario. Esta sección es también una fuente principal de comentarios sobre la división entre Rothbard y los objetivistas sobre la Guerra Fría dentro del partido.

La sección 2 es «El libertarismo en la historia», un conjunto de seis ensayos vagamente conectados entre sí que incluyen un par de minihistorias, dos experiencias políticas, una entrevista a Ronald Reagan y un ensayo sobre el papel de la historia. La amplitud del libro dificulta naturalmente la organización, y los lectores percibirán este reto al leer de un capítulo a otro dentro de cada sección, pero hay pepitas de información importantes para la historia del libertarismo.

La sección 3 se titula «Historias del Partido Libertario», que también se remonta a los días de la fundación del PL, con tres ensayos sobre los entresijos del Partido Libertario y otros tres ensayos de interés para los historiadores políticos y los activistas políticos actuales interesados en el libertarismo.

La sección más amplia, «Perspectivas libertarias», contiene diez ensayos que son esencialmente documentos de defensa de la política. Abarcan desde los trillados temas del aborto y la inmigración hasta ensayos más oportunos sobre la sanidad, el capitalismo y la crisis del coronavirus de hoy en día.

La sección final, sobre «El futuro del libertarismo», contiene diez ensayos breves y esperanzadores, varios de los cuales remiten a las secciones anteriores. Los ensayos van desde los sabios consejos del propio profesor Hospers para promover la libertad hasta una carta apócrifa a James Madison escrita por la personalidad mediática Glenn Beck sobre los problemas de la Constitución americana.

PUBLICIDAD

En general, la selección de los colaboradores y el peso de sus contribuciones no están bien equilibrados y sólo están vagamente vinculados a los tres aspectos del subtítulo del libro. Uno de los dos editores, C. Ronald Kimberling, escribió cuatro de los ensayos, al igual que la Dra. Mary Ruwart. Caryn Ann Harlos y el juez James P. Gray también contribuyeron con dos ensayos cada uno, sumando casi un tercio del libro. Esta gran cantidad de material se dispersa entre los ensayos de luminarias libertarias y héroes no reconocidos.

La división libertaria

El libro discute la temprana división entre los libertarios de tendencia marxista y los libertarios normales, pero la mayor división dentro del partido durante estos primeros años fue entre los que se pusieron del lado de la posición radical de Rothbard y los que siguieron la agenda anticomunista y de gobierno limitado. Esta es una advertencia importante porque los autores escriben sobre esta división como si todavía existiera hoy, sin ninguna resolución, reconciliación o nuevos hechos. Desde entonces, la amenaza soviética ha quedado expuesta como un tigre de papel y en gran medida una ilusión creada y amamantada para mantener la Guerra Fría. Esto reivindica a Rothbard, e implica que los rothbardianos también estaban en lo cierto al centrarse en el gobierno de EEUU como la mayor amenaza para la libertad, tanto exterior como interior. La historia deja claro que América fue el gobierno más belicoso, intervencionista e imperialista del siglo XX. El primer debate libertario sobre estas cuestiones, incluyendo las propias opiniones de Rothbard y Hospers, puede leerse en las páginas del Libertarian Forum.

Por ejemplo, el libro acusa a Rothbard de ser el «último platonista», de ignorar la realidad y de ser ingenuo sobre los derechos de propiedad y la defensa nacional. «Pase lo que pase, se podía contar con que Rothbard se pondría del lado de los comunistas soviéticos contra América, sin excepciones». Además, se critica a Rothbard por instar a los libertarios a deslegitimar y socavar el Estado y su pretexto durante el apogeo de la Guerra Fría.

Admito que a finales de los años 60 y principios de los 70 (cuando se fundó el partido y empezó a presentar candidatos) yo también era un guerrero frío inspirado en John Wayne y odiaba a los soviéticos. Me preocupaba menos China por el constante recordatorio de mi madre de «limpiar mi plato» porque los niños chinos se morían de hambre. Luego estaba la desconcertante política de venta de trigo subvencionado a los soviéticos. La forma de pensar de la Guerra Fría fue reforzada más tarde por mis profesores de economía, que mostraron los datos de Newsweek de que el Pacto de Varsovia-Soviético superaba a las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en todos los sistemas de armamento clave y pronto superaría a Occidente en términos de producto nacional bruto. No me culpo a mí mismo ni a los demás, porque en aquel momento incluso los secuaces de la CIA se equivocaron en cuanto a la amenaza comunista. Como la mayoría de la gente, tampoco sabía que la mayoría de las tropas soviéticas no-rusas disponían de armas de segunda clase y de poca munición real. Al parecer, Murray Rothbard fue uno de los pocos que vio a través de toda la propaganda y el subterfugio de la Guerra Fría.

La condición de tigre de papel de los soviéticos se reconoce brevemente en la página 28 del libro, en el contexto de una discusión sobre la estrategia de la Guerra Fría. Sin embargo, esa discusión implica que unos pocos misiles de mano enviados a Afganistán podrían derribar todo el poderoso imperio comunista, en lugar de simplemente exponer la inutilidad de su sistema. La posición de Rothbard sobre la ineptitud del socialismo, de que la Unión Soviética y la China comunista eran tigres de papel, y de que toda la Guerra Fría tuvo un coste terrible y ningún beneficio para el americano medio, fue plenamente reivindicada en los años 80 y 90, cuando el comunismo se derrumbó debido a sus propias debilidades inherentes. En el momento del colapso, los guerreros del frío, ahora llamados neoconservadores, estaban horrorizados y se agarraban a un clavo ardiendo para defender su «estrategia». Cabe señalar que el PL y su caucus de guerreros del frío no ganaron nada con la caída del comunismo, mientras que la escuela austriaca de economía sí se benefició.

La otra cara de la moneda de la falsa amenaza soviética era que casi todo lo malo del gobierno americano, incluyendo la intervención del gobierno en la economía, la disuasión nuclear de varios niveles y los simulacros escolares de «agáchate y cúbrete» eran el resultado de la cruzada global contra la malvada conspiración comunista internacional y se hacían en nombre de ella. Tras el colapso comunista, este mal se ha transformado en una conspiración terrorista internacional y, más recientemente, en un impulso desesperado para reavivar la amenaza «soviética» en Ucrania.

Estas últimas excusas también son desacreditadas por una comprensión completa y equilibrada de la historia de América. La historia real de América ha consistido en que los EEUU se apoderarsen de América del Norte, apoderarse del Imperio español, declarar el hemisferio occidental como su propia esfera de influencia, establecer la hegemonía sobre Europa occidental y Japón, y cortejar la influencia en Rusia y China. Adolf Hitler, Joseph Stalin y Mao Zedong nunca soñaron con un poder semejante, ni siquiera si lo utilizaran platónicamente. Las frases hechas como «Destino Manifiesto» y «excepcionalismo americano» deberían enseñarse como lo que son: excusas para el imperio y la guerra. Un globo terráqueo con chinchetas de banderas que representan las bases militares, las intervenciones y las guerras americanas expone este error y parece mucho más aterrador que el simulacro de la proteína de las puntas de covid-19. Y, sin embargo, se nos dice que si el gobierno de EEUU cobrara menos impuestos y gastara menos dinero y vidas, entonces Hitler, Stalin y Putin gobernarían el mundo y pondrían en peligro a la humanidad.

La mayoría de la gente hoy en día ve el comunismo como un fracaso, pero no se da cuenta de que gran parte del gobierno y del imperio americano se construyó sobre ese castillo de naipes. Sin embargo, algunos americanos sí se dan cuenta de que el globalismo, el militarismo, el ecologismo, la guerra contra el terrorismo y la economía corporativa estatal fascista encabezada por la Reserva Federal son las verdaderas amenazas para la libertad y la prosperidad en el mundo.

Desde esta perspectiva, los libertarios deberían encontrar atractiva la posición de Rothbard de que la acción política debe deslegitimar al Estado y socavar su poder en relación con el tacto libertario de hacer que los ferrocarriles funcionen a tiempo o que se recoja la basura a un coste razonable. El libertarismo económico, con su único enfoque en los presupuestos gubernamentales y los impuestos, es una estrategia política muy limitante. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el ensayo del colaborador Kevin Shaw, que indica que los libertarios deben proceder como enemigos del Estado.

Por ejemplo, el presupuesto de la guerra a las drogas es pequeño en términos monetarios, pero también cuesta vidas, aumenta la delincuencia, destruye familias y socava la sociedad en beneficio del Estado policial. Las victorias del movimiento de legalización de las drogas en los últimos años ponen de manifiesto la importancia de la libertad sobre la economía, aunque ambas, junto con la ciencia, desempeñan un papel.

Reconocer que Rothbard fue clarividente sobre la amenaza de la Guerra Fría soviética, así como sobre los amplios peligros del imperio americano, es un paso necesario para una estrategia política exitosa. Fue único en el sentido de que tuvo el cerebro para reconocer los mayores peligros para la libertad y el valor para oponerse a todo el aparato de la Guerra Fría de América, incluidos sus amigos políticos. Seguramente, el Partido Libertario estaría mejor hoy y gozaría de mayor prestigio entre el electorado si hubiera seguido los consejos de Rothbard.

Esta nota fue publicada inicialmente en Mises.org

Mark Thornton es miembro principal del Instituto Mises y editor de reseñas de libros del Quarterly Journal of Austrian Economics . Es autor de siete libros y es un invitado frecuente en programas de radio nacionales.