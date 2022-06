Nuestro texto principal para el seminario de posgrado de Rothbard de esta semana es Poder y mercado: el gobierno y la economía de Murray Rothbard, que contiene un tratamiento sistemático de un área de la teoría económica, el intervencionismo. Esto representa un cambio con respecto a los seminarios anteriores en un aspecto importante. Los seminarios anteriores se centraban en textos de Mises o Rothbard que abordaban un ámbito mucho más amplio de su pensamiento. Los textos de seminarios anteriores, como Hombre, economía y Estado y Acción humana, abarcan la totalidad de la teoría económica. Acción humana, además, presenta un tratamiento completo de la metodología, así como discusiones sobre epistemología, filosofía política e historia económica. Otros textos utilizados en anteriores seminarios de posgrado de Rothbard, como La ética de la libertad y Controversias económicas, son también de amplio alcance y contienen, respectivamente, la presentación sistemática de la filosofía política de Rothbard y un amplio espectro de sus ensayos sobre economía teórica y aplicada.

El SPR de esta semana se centra deliberadamente en el tema mucho más estrecho del intervencionismo, porque es el programa económico del progresismo, la ideología predominante del siglo XXI. El progresismo alcanzó esta posición tras una «larga marcha» izquierdista a través de las instituciones educativas, culturales, religiosas, económicas y políticas occidentales, que comenzó poco después de la Segunda Guerra Mundial, ganó impulso durante la década de 1960 y se aceleró rápidamente en la década de 1980. En un premonitorio memorando escrito poco después de la guerra, Ludwig von Mises señaló que la esencia de la agenda política progresista es el intervencionismo.

Mises calificó las enseñanzas de los progresistas como «una mezcla confusa de diversas partículas de doctrinas heterogéneas e incompatibles entre sí». Incluyó al marxismo, al fabianismo británico y a la escuela histórica prusiana en este brebaje doctrinal. Sin embargo, independientemente de las diferencias entre ellos, todos los progresistas estaban apasionadamente unidos en dos puntos. Primero, creían que «las contradicciones y los males son… inherentes al capitalismo». Y en segundo lugar, argumentaban que la única manera de erradicar las desigualdades e irracionalidades del capitalismo y transformarlo en un sistema más humano y racional era imponiendo el programa de intervencionismo expuesto por Marx y Engels en El Manifiesto Comunista. Como señaló Mises, «el Manifiesto comunista es para [los progresistas] tanto un manual como una escritura sagrada, la única fuente fiable de información sobre el futuro de la humanidad, así como el código definitivo de conducta política».

Para ser claros, el camino gradualista e intervencionista hacia el socialismo expuesto en El Manifiesto comunista fue rechazado explícitamente en los escritos posteriores de Marx como «tonterías pequeñoburguesas». El Marx posterior abogaba por dejar que las condiciones de la revolución maduraran hasta que la continua miseria de los trabajadores, el empeoramiento de las crisis económicas y la concentración del capital en cada vez menos manos hicieran que el proletariado se levantara y destruyera el sistema capitalista de un solo golpe. Aunque adoptan el objetivo final de Marx, los progresistas difieren de los marxistas de pura cepa al elegir la ruta no violenta y gradual hacia el socialismo a través del intervencionismo, la economía mixta, el socialismo democrático o como se quiera llamar.

Algunos progresistas ven el intervencionismo como un método para subvertir el capitalismo y lograr una planificación central socialista completa. Otros —probablemente la mayoría en la actualidad— ven el intervencionismo como el medio para domesticar y humanizar el capitalismo y pretenden endosarlo a la clase productiva de trabajadores y empresarios como «un sistema permanente de organización económica de la sociedad». Pero la diferencia entre estas dos variantes no viene al caso. Independientemente del objetivo preciso a largo plazo de sus proponentes, las políticas intervencionistas tienen los mismos efectos. Distorsionan los precios del mercado, asignan mal los recursos, ahogan y desvían el emprendimiento, desestabilizan la economía y redistribuyen los ingresos de los productores a las élites gobernantes parasitarias y a sus partidarios.

¿Por qué he llamado a los progresistas en particular cuando hay muchas ideologías políticas que abogan por el intervencionismo? Hay dos razones para hacerlo. En primer lugar, como ha señalado Murray Rothbard, una estrategia destinada a restaurar la libertad en el mundo real «debe fusionar lo abstracto y lo concreto; no debe limitarse a atacar a las élites en abstracto, sino que debe centrarse específicamente en el sistema estatista existente, en aquellos que ahora mismo constituyen las clases dominantes». Y, ahora mismo, como he mencionado anteriormente, el progresismo es la ideología predominante de nuestra época. Impregna el pensamiento de nuestra clase dominante al tiempo que proporciona cobertura intelectual a su saqueo y opresión de los productores.

Por lo tanto, no podemos conformarnos con un mero análisis económico abstracto que señale la plétora de ineficiencias, asignaciones erróneas y ganancias y pérdidas monopolísticas e inflacionarias que el intervencionismo impone a una economía hipotética. Para que la teoría económica sea algo más que un juego de salón, debe utilizarse como un arma en la guerra para defender y hacer avanzar la libertad. Debemos utilizar tanto la verdad económica como la visión histórica para exponer a los grupos concretos que se benefician de las intervenciones específicas del mundo real y para despertar al grupo mucho más amplio de productores de su victimización por estas intervenciones.

Esto me lleva a la segunda razón para subrayar la relación entre el intervencionismo y la ideología del progresismo. Porque el progresismo es mucho más que un programa económico para el aquí y el ahora. La creencia central de los progresistas es el mito de que la historia es un progreso inevitable hacia un estado socialista igualitario. Sin embargo, a diferencia de los marxistas tradicionales, los progresistas creen que la historia no se desarrolla a través de la lucha de clases y la revolución sangrienta, sino a través de la implacable marcha de la democracia. Otra desviación del marxismo ortodoxo, como señala Rothbard, es que los progresistas modernos han llegado a «darse cuenta de que es mucho mejor para el Estado socialista conservar a los capitalistas y una economía de mercado truncada, para ser regulada, confinada, controlada y sometida a los mandatos del Estado». La visión progresista «no es la ‘guerra de clases’ sino una especie de ‘armonía de clases’, en la que los capitalistas y el mercado se ven obligados a trabajar y a esclavizarse por el bien de la ‘sociedad’ y del aparato parasitario del Estado».

A pesar de estas desviaciones superficiales, los progresistas son marxistas hasta la médula porque creen fervientemente en el mito de la Ilustración del progreso inevitable hacia una sociedad ideal. Por lo tanto, como señala Rothbard, el progresismo es «’religión’ en el sentido más profundo, sostenida por la fe: la visión de que la meta inevitable de la historia es un mundo perfecto, un mundo socialista igualitario, un Reino de Dios en la Tierra». Y como el progresismo es una religión, será necesario lo que Rothbard llama una «guerra religiosa» para combatirlo y derrotarlo de una vez por todas. La guerra contra el progresismo no sólo debe librarse con un fervor religioso, sino que también debe ser, en palabras de Rothbard, «abierta y gloriosamente reaccionaria».

En otras palabras, debe tener como objetivo recuperar lo que ha sido robado. Los oprimidos y explotados no asaltarán las barricadas para recuperar la «libertad» o el «libre mercado» en abstracto, sino que lucharán para recuperar los frutos visibles y concretos de la libertad y la economía libre. Quieren recuperar sus escuelas, sus películas, sus lugares de trabajo y sus centros urbanos. La guerra de la reacción debe, por tanto, implicar un ataque amplio e implacable contra todas las doctrinas progresistas, no sólo económicas y políticas, sino también culturales, educativas, religiosas, lingüísticas, terapéuticas, biológicas, etc. Todas las normas y tabúes políticos y sociales infligidos a la sociedad por los progresistas deben ser despiadadamente expuestos y ridiculizados, y aplastados sin piedad. La larga marcha de la izquierda a través de las instituciones no sólo debe retroceder, sino que debe convertirse en una completa derrota. La Gran Reacción debe desplazar completamente al Gran Reinicio y arrojar al progresismo al basurero de la historia.

Para concluir, en la guerra contra el progresismo, la teoría del intervencionismo tiene un papel crucial porque, en el fondo, es la teoría de quién estafa a quién, quién se enriquece y quién se empobrece con las políticas gubernamentales. Cuando se combina con la visión histórica, la teoría puede atravesar la «falsa conciencia» de las clases productivas que ha creado la ideología progresista. Puede abrirles los ojos a la realidad de que ellos —la mayoría de la sociedad— están siendo estafados y saqueados por una élite gobernante que está utilizando sus ganancias mal habidas para controlar y oprimirlos y degradar y destruir sus apreciadas instituciones sociales.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Joseph T. Salerno recibió su doctorado en economía de la Universidad de Rutgers. Es profesor emérito de economía en el Departamento de Finanzas y Posgrado en Economía de la Escuela de Negocios Lubin de la Universidad Pace en la ciudad de Nueva York.