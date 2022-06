La vida americana está completamente politizada, hasta el punto de que parece haber una plantilla de temas de conversación para discutir cualquier cosa que ocurra. Así, tras el tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, se repite en los medios de comunicación el mismo guion que se repitió del tiroteo en Buffalo, que se repitió del tiroteo en…

Cada tribu política tiene su propio guion, con la suposición de que, dado que estos horribles acontecimientos se están politizando, existe una solución política (junto con una causa política). Por ejemplo, en Texas, el candidato Demócrata a gobernador Beto O’Rourke se coló en una rueda de prensa sobre el tiroteo de Uvalde dirigida por el gobernador Republicano de Texas Greg Abbott, por ejemplo.

Por un lado, podemos desestimar las acciones de ambos hombres, ya que cada uno de ellos estaba tratando de ganar puntos políticos. Sin embargo, no podemos desestimar la acusación que O’Rourke dirigió a Abbott: «Esta va por ti». Añadió:

PUBLICIDAD

El momento de detener el próximo tiroteo es ahora mismo y no estás haciendo nada. Has dicho que esto no es predecible. Esto es totalmente predecible. Esto seguirá ocurriendo. Alguien tiene que defender a los niños de este estado o seguirán siendo asesinados, como lo fueron ayer en Uvalde.

La «solución» al estilo de O’Rourke es prohibir el AR-15, el rifle semiautomático que a menudo se ha utilizado en asesinatos en masa, como el de Uvalde, Buffalo, y el tiroteo en la escuela de Sandy Hook en 2012, con la suposición, se supone, de que una vez que ese rifle semiautomático en particular ya no esté disponible comercialmente, no habrá tiroteos en masa, una suposición heroica en el mejor de los casos.

Durante su breve carrera por la nominación presidencial Demócrata de 2020, O’Rourke, que se presentó con una plataforma para quitar las exenciones fiscales a las iglesias y organizaciones religiosas cuya teología no coincide con la posición actual del Partido Demócrata sobre la Revolución Sexual, dijo a una audiencia cuando se le preguntó sobre el control de armas:

Diablos, sí, vamos a tomar su AR-15, su AK-47. No vamos a permitir que se usen más contra nuestros compatriotas.

El profesor universitario cristiano progresista John Fea, aunque elogió a O’Rourke, también se hizo eco de la línea progresista estándar de que detener los tiroteos masivos es una cuestión política relativamente sencilla en la que los legisladores prohíben ciertos tipos de armas y ponen otras restricciones a los propietarios de armas. El escritor cristiano David French, aunque está de acuerdo con los conservadores en que las restricciones a las armas probablemente no evitarán los tiroteos masivos, ha depositado su fe en las llamadas leyes de bandera roja, que intentan identificar a las personas que podrían cometer esos tiroteos. No hace falta ser un antiguo defensor de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos para ver los escollos legales y morales de esa política, por muy bien intencionada que sea. Además, la policía será muy eficaz a la hora de aplicar las disposiciones de «bandera roja» contra personas que probablemente no sean una amenaza real para el público.

También hay otro aspecto de los tiroteos masivos que no se menciona en los medios de comunicación ni en la última respuesta política: los tiroteos masivos proporcionan a los políticos progresistas la oportunidad no sólo de promover sus propuestas contra la posesión de armas, sino también de arremeter contra sus oponentes políticos. Cada tiroteo proporciona a estos grupos la oportunidad de demostrar tanto su indignación moral como su superioridad moral ante la gran masa que no está dispuesta a entregar sus armas de fuego de propiedad legal, junto con los políticos que apoyan la posesión de armas.

En resumen, los tiroteos masivos, a pesar de ser acontecimientos verdaderamente horribles, son buenos para los políticos progresistas y sus defensores en los medios de comunicación. En primer lugar, dan a los progresistas la oportunidad de participar en una señalización de virtudes sin coste alguno. La prensa dominante apoya universalmente las medidas de control de armas —cuanto más draconianas, mejor— e incluso un Beto O’Rourke, obviamente grandilocuente, va a obtener la mejor prensa posible y será tratado como el ciudadano privado justo e indignado que sólo defiende a los niños pequeños puestos en peligro mortal por los propietarios de armas. En segundo lugar, es importante tener en cuenta los objetivos políticos progresistas, y eso significa entender lo que los políticos progresistas y los medios de comunicación quieren conseguir. Anunciar que uno apoya las medidas draconianas de control de armas envía la señal a los demás de que no sólo está horrorizado y enfadado, sino que también está decidido a hacer algo para detener la matanza. El hecho de que las medidas propuestas no impidan un solo tiroteo es irrelevante; lo que importa es la muestra de virtud.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, la respuesta del presidente Joe Biden al tiroteo de Uvalde, en la que se presentó como harto de estos asesinatos y afirmó su determinación de «hacer algo». Informan Zeke Miller y Chris Megerian de Associated Press:

Era demasiado pronto para saber si el último brote violento podría romper el estancamiento político en torno al endurecimiento de las leyes de armas del país, después de que tantos otros —incluido el tiroteo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown (Connecticut), en el que murieron 26 personas, entre ellas 20 niños— hayan fracasado. «La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda de armas y comprar dos armas de asalto es un error», dijo Biden. Biden ya ha pedido que se prohíban las armas de asalto, así como que se endurezcan los requisitos federales de comprobación de antecedentes y las leyes de «bandera roja», destinadas a evitar que las armas estén en manos de personas con problemas de salud mental. A última hora del martes, el líder Demócrata del Senado, Chuck Schumer, puso en marcha una posible acción sobre dos proyectos de ley aprobados por la Cámara de Representantes para ampliar los controles de antecedentes exigidos por el gobierno federal para la compra de armas, pero no se ha programado ninguna votación.

Biden, Schumer, y muy probablemente los periodistas que escribieron este relato, saben que las medidas legislativas mencionadas aquí probablemente no evitarían que alguien atacara a los niños en una escuela. Sin embargo, todos ellos presentan este material como si los lectores entendieran automáticamente que si esta legislación propuesta se convirtiera en ley, los tiroteos masivos desaparecerían.

Nadie en el Congreso, la Casa Blanca o los medios de comunicación hace abiertamente esas conexiones causales, pero estas medidas legislativas se presentan como la respuesta correcta a un tiroteo masivo, lo que implica que realmente funcionarían como se anuncia. Pero el hecho de que estas medidas detengan o no un solo tiroteo carece de importancia. Lo que es políticamente relevante es lo que los principales medios de comunicación deciden presentar al público lector y oyente y cómo se presenta. Además, cualquiera que cuestione la eficacia de estas medidas es presentado en los medios progresistas como alguien que quiere que la gente muera en tiroteos masivos.

Por eso los políticos que apoyan la propiedad privada de armas nunca recibirán buena prensa después de un tiroteo masivo, a menos que hagan un John McCain y jueguen el papel del Republicano «inconformista» que pide nuevas medidas de control de armas. (Uno duda de que los «inconformistas» se crean realmente su nueva retórica, pero saben cómo conseguir una prensa favorable al menos temporal). Los progresistas se aferran a la creencia fundamental de que nadie, salvo los agentes aprobados por el Estado, debe poseer armas, y cada nueva medida de control de armas es un paso positivo hacia el objetivo final de la confiscación de las mismas.

Hay que recordar que en la era de los medios de comunicación progresistas politizados, lo único que importa es la óptica de algo. Los hechos no importan; incluso la verdad no importa, sólo las apariencias escenificadas. Paul Krugman llevó recientemente las cosas un paso más allá en una columna del New York Times, afirmando que el resultado final de los recortes de impuestos de 1981, obra del gobierno de Ronald Reagan, fue el tiroteo masivo en Buffalo. (Hay que leer el artículo para descifrar la lógica de Krugman, pero expone la mentalidad de los progresistas modernos).

Un mundo politizado se parece a esto, un mundo de la gran mentira, y cuanto más grande es la mentira, más efectiva es. Es un mundo que no aporta soluciones, sólo más problemas.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

William L. Anderson es miembro del Instituto Mises y profesor retirado de economía en la Universidad Estatal de Frostburg.