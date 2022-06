Una plaga como ninguna otra en los años modernos apareció en nuestras costas ya en 2019, pero no fue hasta principios de febrero de 2020 cuando el mundo empezó a ver aumentos masivos de casos. Basándose en el experimento prematuro de China, que implementó bloqueos a gran escala prescindiendo de las libertades civiles con el fin de reducir la tasa de transmisión y mortalidad, los EEUU y otros países de todo el mundo comenzaron a implementar bloqueos a gran escala que dieron lugar a que más de 3,9 mil millones de personas, o la mitad de la población mundial, recibieran la orden de sus gobiernos de permanecer en casa.

Actualmente, varios estudios han demostrado que las medidas de política pública, como los confinamientos obligatorios y forzosos, han fracasado sistemáticamente en la mejora de las tasas de mortalidad por Covid. Uno de los principales estudios es el del Instituto Johns Hopkins de Economía Aplicada, titulado «Literature Review and Meta-analysis of the Effects of Lockdowns on COVID-19 Mortality» (Revisión de la literatura y meta-análisis de los efectos de los cierres en la mortalidad por covid-19), que descubrió que los confinamientos en Europa y Estados Unidos redujeron las muertes por covid-19 en un 0,2 %.

Al mismo tiempo, estos mismos confinamientos y otras medidas estrictas exacerbaron los males económicos y han conducido a uno de los peores periodos de la historia económica moderna, con un crecimiento lento, y con una inflación que se disparó, alcanzando el 8,5 % en marzo. Por lo tanto, en medio de los llamamientos a un Gran reinicio, resulta vital examinar cómo hemos llegado a donde estamos.

Confinamientos y cancelación de la producción

La economía es una enorme cadena de división del trabajo, entrelazada hasta tal punto que no hay individuos o empresas que produzcan por sí solos la totalidad de un determinado producto. En un mundo en el que el productor de cualquier bien depende de muchos insumos precursores, el flujo constante de bienes y servicios se hace indispensable para sostener y reproducir la estructura de la actividad económica.

Por lo tanto, estaba claro a qué iban a conducir los confinamientos y la cancelación de las actividades económicas. Los bienes y servicios del mercado no son de naturaleza homogénea y no desempeñan el mismo papel en la economía. Los bienes de consumo son consumidos directamente por los consumidores y, por tanto, no provocan los efectos posteriores que causan los bienes de capital o de producción. Cuando un bien de consumo escasea en el mercado, el cambio de precio resultante no provocará directamente cambios en los precios de otros bienes de consumo. Pero cuando un bien de producción como el hierro (o el petróleo o el níquel) escasea, la variación del precio del hierro provoca cambios en los precios de muchos otros bienes, porque el hierro es utilizado por muchos otros productores como insumo para sus bienes. Por lo tanto, un cambio subyacente en el precio del hierro provocará cambios en los precios de todos los bienes que lo utilizan debido a su coste creciente.

Cuando comenzó la pandemia de covid, algunos economistas predijeron un colapso total del gasto de los consumidores. Basándose en la idea de la «paradoja del ahorro» (un aumento del ahorro provoca una reducción del gasto del que depende la economía), esos economistas aconsejaron a los gobiernos que concedieran enormes ayudas monetarias a los consumidores. El consumidor disponía así de más dinero del que tenía antes, o del que habría tenido si hubiera perdido su negocio o su trabajo sin esta ayuda gubernamental.

Estos ingresos adicionales de los consumidores se gastaron en aumentar su consumo, que de hecho aumentó durante los confinamientos, mientras que el flujo de producción disminuyó debido a los cierres. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, cuando comenzó la pandemia, el gasto de los consumidores en el segundo trimestre de 2020 había caído y era un 9,8 por ciento menor que en el mismo período de 2019. Un año después, sin embargo, el gasto de los consumidores era un 15,7 por ciento mayor que un año antes. El gasto de los consumidores en el primer y segundo trimestre de 2021 fue incluso mayor que en el primer trimestre de 2020, que en gran medida no se vio afectado por la pandemia porque comenzó tarde en el primer trimestre.

A medida que los productores de bienes de consumo aumentaban la producción para satisfacer esta demanda, se producía un aumento de la demanda de los insumos que esas empresas utilizan. Pero los productores de estos insumos no vieron ninguna razón para aumentar su nivel de producción y su capacidad con respecto a los períodos anteriores, ya que los niveles crecientes de demanda de los consumidores habrían sido imposibles sin la intervención monetaria del gobierno, y por lo tanto eran, en el mejor de los casos, temporales. Este déficit de producción, así como de suministro al mercado, se vio exagerado por los cierres de los fabricantes. El índice de utilización de la capacidad hace un gran trabajo al poner de manifiesto los efectos del cierre en la caída de la actividad productiva.

El índice de utilización de la capacidad (que mide la producción actual como porcentaje de su capacidad total) cayó por debajo del 65,0 %, mientras que en Estados Unidos la media a largo plazo (1972-2019) ha sido del 80,1 %. El índice durante el confinamiento fue sólo 1,9 puntos porcentuales por encima de su mínimo durante la Gran Recesión.

Cuando la producción de bienes de consumo y de sus insumos directos comenzó a aumentar, eso hizo que aumentara la demanda de bienes en el sector primario. Esta presión es el resultado de la creciente competencia en el mercado por los escasos recursos, hay algunos bienes primarios que tienen más importancia que otros ya que sirven de base a los productos que se producen. Estos bienes del sector primario incluyen el petróleo, el acero, diversas formas de metales, insumos alimentarios, etc. Fue cuando los productores de estos y otros bienes primarios empezaron a subir sus precios cuando la inflación se convirtió en un fenómeno interno que se autoperpetúa.

¿Se avecina una recesión?

Mientras el gobierno extendía sus manos fiscales al estímulo monetario, la Reserva Federal ya había comenzado a bajar su tasa de interés a finales de 2019. De repente, con el inicio de la covacha, se puso a tope y bajó el tipo del 1,58 por ciento en febrero de 2020 a un desastroso 0,06 por ciento en abril de ese año y lo mantuvo cerca de cero durante dos años enteros. Todavía era del 0,08 por ciento en febrero de 2022, cerca del momento en el que se comprendió que la inflación no era transitoria.

Pero el daño ya estaba hecho. Los bajos tipos de interés habían creado una expansión masiva, que daba la impresión de que la economía americana se había recuperado de la recesión impuesta por el confinamiento. El resultado de esta expansión se vio inmediatamente en el aumento del número de negocios que se abrieron durante el período de un año entre marzo de 2020 y abril de 2021. La Oficina del Censo estima que durante ese año se crearon un total de 4,4 millones de nuevos puestos de trabajo.

Este auge creado a partir de la expansión masiva del crédito y las dádivas monetarias condujo a un aumento de la inversión y la formación de capital en forma de nuevos equipos, nuevas máquinas, nuevas tiendas, nuevas fábricas, etc., para satisfacer las futuras demandas que los emprendedores esperaban que se produjeran en el futuro. Los emprendedores fueron conducidos a estas expectativas, que pueden resultar erróneas, por el aumento del gasto en la economía creado por esas dádivas monetarias y políticas de dinero fácil durante el período comprendido entre finales de 2019 y principios de 2022.

Hoy en día, mientras la Reserva Federal combate la creciente inflación aumentando su tipo de interés, la inflación se ha convertido ya en un fenómeno que se autoperpetúa y que reduce los ingresos reales de las personas. Cuando los precios suben, el total de productos y servicios que un consumidor puede comprar con su renta actual disminuye, por lo que un consumidor, para hacer lo mejor con su renta restante, examina su consumo de períodos anteriores y elige los más importantes que puede permitirse, teniendo que renunciar a consumir otros. Durante una subida generalizada de los precios, este efecto se produce en los sectores, lo que provoca una caída de la demanda de bienes a nivel industrial.

Cuando la demanda empieza a caer, los ingresos de cada firma de bienes de consumo o de servicios disminuyen. Estas firmas reducen entonces su producción, lo que conduce al desempleo. En esta situación nos encontramos hoy, al borde de una posible estanflación. Los próximos meses serán cruciales en cuanto a la gravedad de esta estanflación. Si la tasa de desempleo aumenta en los próximos meses y la inflación no disminuye, entonces podemos estar abocados a una recesión en el próximo ejercicio.

Esta recesión será producto del gasto exuberante de los consumidores y de las inversiones alimentadas por las dádivas monetarias y las políticas de dinero fácil. Los emprendedores realizan inversiones sobre la base de las expectativas futuras de beneficios, y durante el periodo del covid, el estímulo monetario expansivo provocó un aumento de la demanda y de los niveles de beneficios que alimentó y mantuvo estas expectativas. Estas inversiones, destinadas al fracaso, son el resultado de las distorsiones deliberadas de las señales de precios y beneficios que el gobierno y la banca central llevaron a cabo mediante la manipulación de los tipos de interés y el fomento del gasto.

Las firmas pagan intereses por sus préstamos, lo que implica que su margen de beneficios debe ser superior al importe de los intereses pagados para poder seguir produciendo. Por lo tanto, los tipos de interés más bajos también aumentan los márgenes de beneficio de las firmas.

En la actualidad, la Reserva Federal está aumentando su tipo de interés, mientras que la elevada inflación está reduciendo la demanda de los consumidores; ambos factores contribuyen a reducir los beneficios que obtienen las firmas. En respuesta, las firmas reducirán y recortarán la producción, lo que provocará un aumento del desempleo y una mayor acumulación de inventarios sin vender en el mercado. Este último punto queda demostrado por el hecho de que la variación mensual de los inventarios al por mayor en EEUU supuso un aumento del 2,3 % hasta los 840.300 millones de dólares en marzo de 2022.

Si los precios siguen aumentando mientras el aumento del desempleo reduce el gasto de los consumidores, los precios de todos los demás productos disminuirán, porque los precios de los bienes de entrada dependen en parte de los precios de los bienes de producción final. Esta reducción de los precios tenderá a reducir la inflación, pero la recesión ya estará en marcha. Tanto la Fed como el gobierno estarán indefensos, ya que la Fed, para cumplir con su mandato de inflación del 2 por ciento, aumentará los tipos de interés, mientras que el brazo fiscal del gobierno se verá restringido debido a los altos costes políticos asociados con más dádivas antes de las próximas elecciones, y con la experiencia de sus electores con la inflación.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Vibhu Vikramaditya un erudito en economía y libertario con intereses de investigación en teoría del capital, teoría monetaria y ciclos económicos, escribo sobre eventos en la economía desde un punto de vista legal y económico con una perspectiva prolibertad y creo que salvaguardar la libertad y los derechos de cada individuo es el acto más importante hacia la paz, la prosperidad y el crecimiento.