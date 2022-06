Se han formulado muchas críticas contra Elon Musk: que forma parte de la élite, que Tesla se ha beneficiado de ayudas y exenciones del gobierno, que su empresa transhumanista Neuralink es una operación de extracción de datos cerebrales. Sin embargo, su proyecto de compra de Twitter, su supuesto absolutismo de la libertad de expresión y su posterior renuncia al Partido Demócrata como «el partido del odio» han puesto a Musk directamente en el punto de mira del cártel del woke.

Tormentas vitriólicas en Twitter, una exposición biográfica del New York Times-Financial Times, una serie de artículos de opinión y segmentos alarmistas en los medios de comunicación tradicionales, y acusaciones de acoso sexual han perseguido al magnate del automóvil desde su oferta en Twitter. En respuesta, Musk anunció en Twitter que está reuniendo un equipo legal para demandar a los difamadores y defender a Tesla (y probablemente a sí mismo) contra las demandas.

Pero el mejor indicio de que el cártel de woke se ha vuelto realmente loco es su eliminación de Tesla del índice ESG (Environmental, Social, and Governance) del S&P 500. Este último desplante demuestra que «ESG es una estafa».

He argumentado que el ESG es un medio para dividir el trigo woke de la paja no despierta para montar un cártel monopolístico woke, pero esta exclusión es especialmente hipócrita y ridícula. Tesla ha producido más vehículos eléctricos que cualquier otro fabricante y, sin embargo, Exxon Mobil y JP Morgan Chase se encuentran entre las empresas con mejores resultados en materia de ASG del S&P 500 tras un reciente reajuste. JP Morgan es el mayor inversor del mundo en productores de petróleo y ExxonMobil ocupa el primer lugar entre ellos.

Las razones aducidas para eliminar a Tesla del índice también demuestran que la indexación ESG es política hasta la médula. Escribe Margaret Dorn, del blog Indexology:

Algunos de los factores que contribuyeron a su puntuación S&P DJI ESG de 2021 fueron un descenso en las puntuaciones del nivel de criterios relacionados con la (falta de) estrategia de bajas emisiones de carbono de Tesla y los códigos de conducta empresarial. Además, un análisis de los medios de comunicación y las partes interesadas, un proceso que busca identificar la exposición actual y potencial futura de una empresa a los riesgos derivados de su participación en un incidente polémico, identificó dos eventos separados centrados en las reclamaciones de discriminación racial y las malas condiciones de trabajo en la fábrica de Fremont de Tesla, así como su manejo de la investigación de la NHTSA después de que múltiples muertes y lesiones estuvieran relacionadas con sus vehículos con piloto automático. Ambos sucesos tuvieron un impacto negativo en el S&P DJI ESG Score de la compañía a nivel de criterios, y posteriormente en su puntuación global. Aunque Tesla puede estar desempeñando su papel en la retirada de los coches de combustible de las carreteras, ha quedado por detrás de sus pares cuando se examina a través de una lente ESG más amplia.

Lo que vemos a través de esta «lente ESG más amplia» es un espectáculo político. La calificación ESG, señala Bloomberg, es una medida de imagen de relaciones públicas, no de rendimiento medioambiental. Tesla se ha visto manchada por la mala prensa en relación con la supuesta discriminación racial, y la procedencia sudafricana de Musk se utiliza para respaldar tales acusaciones. En 2018, Business Insider afirmó que Musk era beneficiario de una mina de esmeraldas del apartheid propiedad de su padre, Errol, y trabajada por sudafricanos negros. Las turbas de Twitter y otros medios de comunicación han seguido repitiendo la acusación, a pesar de la convincente refutación de Musk.

Tesla y Musk se han sometido así a la S de ESG: el cociente «social» o de «justicia social». «Diversidad, equidad e inclusión» significa la exclusión de lo políticamente incorrecto. Esto se aplica tanto a las empresas como a los individuos. Musk ha sido considerado un deplorable y, por tanto, su empresa no pasa la prueba de la «justicia social».

De este modo, Musk ha puesto de manifiesto las contradicciones del aparato de medición del cártel de Woke. Todo lo que se pueda utilizar contra una empresa, o sus propietarios, se utilizará.

cuando el objetivo entra en conflicto con los árbitros woke, es decir. Eso es porque el ESG es una métrica impresionista y cualitativa que somete a las empresas a los caprichos de una dictadura woke.

No estoy sugiriendo que Musk sea un héroe del libre mercado o un libertario con minúsculas, pero no hay duda de que se ha convertido en el enemigo corporativo número uno para el cártel de woke respaldado por el Estado. La batalla que se perfila entre Musk y el régimen resultará importante, aunque sólo sea porque enfrenta el poder de este último con un fabricante de gran visibilidad y el reputado «hombre más rico del mundo». Lo que aprenderemos es lo poderoso que es el cártel de Woke y hasta dónde llegará para infringir los derechos de propiedad y erradicar cualquier criterio de mercado legítimo (basado en el consumidor) que quede, por mucho que sus movimientos apesten a hipocresía o sea evidente su vendetta.

En la economía política actual, satisfacer a los accionistas y a los clientes se ha convertido en algo menos importante que la congraciación con el cártel de Woke y el gobierno que lo apoya. La lealtad de las empresas a la camarilla, a los dictados del Estado y a las narrativas del Estado puede explicarse en términos de una economía totalmente politizada. Las corporaciones buscan congraciarse con la camarilla en el poder, y así se han convertido en órganos del Partido Demócrata y del gobierno federal que ahora dirige unilateralmente.

El corporativismo woke es lo que ocurre cuando la socialdemocracia o el socialismo democrático crecen hasta tal punto que es casi imposible obtener beneficios sin la aprobación política. Por desgracia, Elon Musk aprenderá mucho más sobre el capitalismo político woke en un futuro no muy lejano.

ESte artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Michael Rectenwald es autor de once libros, incluidos Thought Criminal , Beyond Woke , Google Archipelago y Springtime for Snowflakes .