En la mañana del miércoles 4 de mayo, me desperté sintiendo el inicio de la enfermedad. Me ardían los ojos y me dolían los músculos. Como persona que no había estado enferma desde hacía más de una década, sabía que había un problema, y me preguntaba si me había contagiado el Covid-19 después de haberlo evitado desde su aparición en Estados Unidos hace más de dos años.

Debido a la naturaleza contagiosa del Covid, me quedé aislado en nuestro dormitorio (mi hijastra inmunodeprimida vive con nosotros y mi mujer y yo acordamos que debíamos tomar medidas para protegerla. Y tenemos un dormitorio MUY cómodo, que sería la envidia de la mayoría de nuestros lectores, así que no languidecí precisamente durante mi convalecencia).

Sin embargo, me puse en contacto con amigos y conocidos que habían contraído el Covid, y la mayoría de ellos informaron de síntomas como los míos. Aunque mi experiencia no fue necesariamente la «típica» de los pacientes de Covid, la idea de que el Covid era una amenaza mortal para todo el mundo fue exagerada, y hay algo que podemos aprender de ello, algunas lecciones muy duras.

Lo primero que hay que recordar sobre el brote de Covid-19 es que los medios de comunicación, la clase académica y la política en general (o lo que podríamos llamar la «clase dirigente» de Estados Unidos) vieron inmediatamente el Covid como una oportunidad para echar a Donald Trump de la Casa Blanca. Recuerdo haber visto publicaciones de amigos míos demócratas en Facebook en las que culpaban a Trump de cada una de las muertes relacionadas con el Covid y lo excoriaban por no cerrar inmediatamente todo el país.

Así, el Covid-19 entró en los Estados Unidos como un nuevo virus y como un vehículo político para colocar a los progresistas de nuevo en el poder, ya que los políticos progresistas y sus aliados mediáticos utilizaron el Covid como arma política, no solo contra Trump, sino contra cualquiera que disintiera de la narrativa creada por los Centros de Control de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud.

Al convertir el Covid en un virus político (al igual que los CDC y los NIH habían hecho con el SIDA casi cuarenta años antes), los gobiernos de todos los niveles impusieron la típica «solución» política, operando según la ficción de que todo el mundo corría el mismo riesgo, lo que supuestamente requería cierres patronales, cierres de escuelas y el cierre de enormes franjas de la economía. Hay que tener en cuenta que este enfoque único no era necesario, pero una vez que la situación se calificó de crisis, lo único que quedaba era que las autoridades tomaran medidas enérgicas contra las libertades americanas, sabiendo que los medios de comunicación les cubrían las espaldas.

No es que los políticos tomaran estas decisiones sin voces de «autoridad» detrás. Quizá la voz más fuerte en los primeros días fue la de Neil Ferguson, del Imperial College de Londres, que creó un modelo epidemiológico que predecía hasta 2,2 millones de muertes de Covid en Estados Unidos a menos que las autoridades impusieran inmediatamente duros cierres. No es de extrañar que el New York Times respaldara inmediatamente el «estudio» e instara a las autoridades americanas a promulgar políticas draconianas de inmediato.

A partir de ese momento, los gobernadores y alcaldes progresistas americanas se enzarzaron en una perversa competición para ver quién podía cerrar más empresas y establecer las políticas más draconianas de cierre de escuelas y cuarentena de personas sanas. Aquellos ejecutivos gubernamentales que favorecieron un enfoque de libertad personal y responsabilidad personal, como la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, fueron atacados por los medios de comunicación progresistas.

Mientras los medios de comunicación calificaban a Noem de «ángel de la muerte», se deshacían en elogios hacia un verdadero ángel de la muerte, el ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que ordenó imprudentemente el ingreso de pacientes de Covid en residencias de ancianos, lo que provocó muertes masivas. Por decirlo de otro modo, gran parte de la cobertura mediática del Covid y de las políticas utilizadas para tratar el Covid siguieron narrativas estrictas que se mantuvieron incluso cuando esas narrativas chocaban con los hechos.

Dos años después, sabemos cosas que a los progresistas todavía no les gusta admitir. La primera es la más importante: al hacer hincapié en la reducción del Covid por encima de todo, los progresistas crearon una serie de desastres en otros lugares que ahora están destruyendo la sociedad civil. Los políticos creyeron que podían cerrar millones de empresas, dejar a la gente sin trabajo y luego imprimir billones de dólares para reemplazar ostensiblemente los ingresos y los bienes y servicios perdidos. El resultado ha sido las tasas de inflación más altas de los últimos cuarenta años, y está casi garantizado que aumentarán.

No hay casi ningún aspecto de la vida de Estados Unidos que no se haya visto perjudicado por las medidas Covid. Incluso las autoridades gubernamentales que hace dos años se lanzaron a cerrar escuelas y confinar comunidades enteras, ahora están reevaluando esas políticas. El economista austriaco Henry Hazlitt, en Economía en una lección, señaló que la diferencia entre los «buenos» y los «malos» economistas consistía en examinar los efectos completos de las políticas, no sólo los efectos inmediatos:

Toda la economía puede reducirse a una sola lección, y esa lección puede reducirse a una sola frase: El arte de la economía consiste en observar no sólo los efectos inmediatos, sino los efectos a largo plazo de cualquier acto o política; consiste en trazar las consecuencias de esa política no sólo para un grupo, sino para todos los grupos.

La forma de evaluar el éxito o el fracaso de las políticas de salud pública -en este caso, la respuesta a las infecciones por Covid- debería seguir la misma línea de razonamiento. Mientras que los funcionarios de salud pública y los medios de comunicación han exigido políticas que hagan hincapié en evitar que el mayor número posible de personas se contagie de Covid en primer lugar, han ignorado los efectos perjudiciales de las medidas de Covid cero.

Además, ahora sabemos que la gran mayoría de las personas que han contraído el virus tienen síntomas leves, muy parecidos a los que yo experimenté. Las personas con mayor riesgo son mayores de sesenta y cinco años o tienen otras condiciones físicas, como la diabetes, que hacen que las personas sean vulnerables a otras enfermedades. La cifra oficial de muertos por el Covid muestra que la mayoría de las víctimas mortales se concentran en los grupos de edad más altos y en personas que tienen otros problemas de salud.

Incluso en los primeros días de la pandemia, era obvio quién corría más riesgo de morir de Covid, pero las autoridades progresistas trataron a todo el mundo como si fuera igual de vulnerable, distribuyendo los recursos para hacer frente al problema en consecuencia. La respuesta política a la propagación del Covid produjo resultados políticos: muerte y destrucción. El cierre masivo de escuelas y el aislamiento de los niños ha provocado una oleada de suicidios y crisis de salud mental, y sin embargo, hasta el día de hoy, nadie con capacidad oficial ha admitido haber actuado mal.

Aunque ninguna entidad gubernamental de los EUA ha intentado todavía emular los cierres masivos que se ven ahora en China, ningún político progresista de aquí ha condenado abiertamente esas medidas extremas, tampoco. En su lugar, los progresistas siguen reflejando lo que Charles-Maurice de Talleyrand escribió de los Borbones cuando fueron reinstalados en el poder en Francia: «No habían aprendido nada, ni olvidado nada». De hecho, las personas con autoridad que se niegan a admitir que se equivocaron la primera vez casi seguro que volverán a hacer lo mismo una y otra vez.

Esta nota fue publicada inicialmente en Mises.org

William L. Anderson es miembro del Instituto Mises y profesor retirado de economía en la Universidad Estatal de Frostburg. Obtuvo su maestría en economía de la Universidad de Clemson y su doctorado en economía de la Universidad de Auburn, donde fue investigador de Mises.