El posliberalismo está teniendo su momento en la derecha política de Estados Unidos.

¿Y por qué no? ¿Qué tienen que perder exactamente los conservadores que no hayan perdido ya? Puede que los Bush y su nocivo legado estén en el cubo de la basura, donde deben estar, pero si Mitt Romney y Liz Cheney representan el futuro del movimiento, entonces es necesario un replanteamiento radical.

Ese replanteamiento tomó la forma de Trump hace seis años, pero hoy se manifiesta en figuras como el escritor israelí Yoram Hazony, el profesor de ciencias políticas de Notre Dame Patrick Deneen, el profesor de derecho de Yale Adrian Vermeule y el periodista Sohrab Ahmari. En el plano político, encuentra voz en candidatos como J.D. Vance en Ohio y Blake Masters en Arizona, y apoyo en medios como el Instituto Claremont y Compact Magazine.

Incluso el CPAC, un antiguo elemento de lo que los posliberales atacan con razón como Conservative Inc. acaba de celebrar una conferencia especial del CPAC en Hungría. En ella, Viktor Orbán atacando a los medios de comunicación y a las instituciones progresistas bajo el lema «Dios, Patria, Familia». Mitt Romney ciertamente aprecia estas tres cosas a raudales, especialmente si contamos sus seis casas, pero de alguna manera dudo que aparezca del brazo con Mr. Orbán pronto.

¿Tienen razón los Hazony y los Orbán? ¿Los críticos posliberales entienden bien el liberalismo?

El argumento esencial es el siguiente: el liberalismo se ha convertido en una fuerza perversa en Occidente, debido a una bastardización demasiado abstracta del racionalismo de la Ilustración. De hecho, eleva irracionalmente el individualismo por encima de la familia y la comunidad, al tiempo que impone la ortodoxia del libre mercado y el comercio mundial a expensas de los buenos empleos manufactureros y las comunidades de obreros, por no hablar del orgullo y la preparación.

Este enfoque económico libertario sobre el gobierno limitado, combinado con la voluntad de ceder una cuestión cultural tras otra a los progresistas, ayudó a crear una élite tecnocrática con mucho dinero pero sin ninguna conexión o amor por los americanos promedios. Este cuadro artificial de globalistas, los «luftmenschen» de Rothbard, carecen de cualquier sentimiento particular por la historia, la gente o la tierra de América.

Y una política exterior esencialmente neoliberal de invadir el mundo/invitar al mundo pone en primer lugar los intereses de la hegemonía y el globalismo de EEUU en lugar de América primero.

Así, el liberalismo se ha convertido en antifamilia, anti-Dios y antihumano, haciéndonos miserables y aislados al buscar el significado en cosas materiales temporales o en carreras. En lugar de crear vínculos duraderos con Dios, la familia, los amigos, la ciudad o la tradición —con cosas más grandes que nosotros mismos— el liberalismo fomenta y premia las opciones superficiales. Y lo que es peor, fomenta la sustitución de Dios o la familia por un propósito superior sacarino a través de un celo religioso por el activismo político. Mientras tanto, nuestras ciudades en decadencia, los pueblos rurales drogados y los jóvenes abatidos y atomizados son testigos de los fracasos manifiestos del liberalismo.

Aquí hay verdades. Los posliberales ciertamente aciertan en la parte de la bastardización; el liberalismo de los siglos XX y XXI es una caricatura de la concepción del siglo XIX. Los progresistas ciertamente han ganado la cultura. Sí que sufrimos bajo un grupo antinatural de élites cuyos intereses son contrarios a los del americano promedio. Las ciudades tienen problemas, los jóvenes están realmente desesperados y la política exterior de EEUU parece divorciada de la realidad. Y está claro que la Ilustración tuvo sus costes, ya que muchas cosas en la sociedad parecen avanzar más rápido que nuestro afrontamiento psicológico.

Pero el viejo liberalismo , la versión anterior y mejor que tomó forma en el siglo XIX, pasa extrañamente desapercibida para los críticos del posliberalismo. Confunden los dos, atascados como están en el marco y las narrativas de 2022. Pero Hazony y compañía se beneficiarían si dejaran de lado sus lecturas superficiales de Hayek para considerar al gran campeón del viejo liberalismo, Ludwig von Mises —quien literalmente escribió el libro sobre el tema.

Los posliberales deberían encontrar la obra de Mises convincente. Él arraigó el liberalismo en la propiedad y la autodeterminación, muy lejos de la visión del mundo de los derechos positivos de los liberales actuales. Consideraba que el mayor grado posible de autonomía y localismo para las minorías políticas (¿están escuchando, conservadores?) eran las claves de la paz interna. Y los posliberales podrían apreciar su caso óptimo para un «nacionalismo liberal», uno que reconociera las entidades políticas orgánicas pero que permitiera movimientos pacíficos de ruptura cuando ese principio orgánico compartido fallara (como ha ocurrido en 2022 en América). Incluso podrían empezar a ver el libre comercio internacional como la clave de la paz en el extranjero, un motor de una política exterior más contenida.

Para Mises, el liberalismo era un proyecto político y económico centrado en la propiedad y el comercio, no un ejercicio de liberación de la naturaleza humana o de la carencia material. No se hacía ilusiones de rehacer a los hombres para que se adaptaran mejor a un sistema.

El liberalismo fue una evolución en la forma en que los seres humanos organizaron la sociedad, con la intención de liberarnos de los reyes y los señores feudales y los dictadores, de ser libres para poseer propiedades, libres para contratar en beneficio mutuo y libres para vivir bajo un conjunto de leyes no arbitrarias aplicadas a todos. Nunca se diseñó para hacernos iguales o distribuir la riqueza, y desde luego no para liberarnos del trabajo o de la jerarquía o de las diferencias humanas. De hecho, estas diferencias impulsan la especialización, la ventaja comparativa y, por tanto, el propio comercio. El liberalismo de Mises, en marcado contraste con el actual, no era un llamamiento a la igualdad o al universalismo político en absoluto.

En retrospectiva, sabiendo lo mucho que ha caído el término «liberal» en un siglo, podríamos desear que hubiera elegido un título diferente para Liberalismo: quizás Laissez-Faire o La sociedad libre para enfatizar un enfoque en la libertad política y económica.

Por supuesto, el liberalismo de Mises nunca llegó a arraigar del todo en ningún sitio, y allí donde se arraigó parcialmente, pronto sucumbió a las presiones políticas del voto democrático. Sus años de gloria ya habían pasado incluso cuando Mises escribió Liberalismo en los años de entreguerras. Y de hecho, la exhaustiva crítica rothbardiana del siglo XX se basa en gran medida en esta terrible metamorfosis del laissez-faire al igualitarismo, la democracia y la redistribución.

El posliberalismo debería reconsiderar esa crítica, y preguntarse si han sido embaucados para aceptar el marco de la izquierda. Debe ser una crítica más amplia de la propia sociedad americana, más que una respuesta específica al programa político de la izquierda progresista. Y debe ser un asalto directo al conservadurismo efímero que pasó el último siglo siendo aplastado.

Hay dos visiones que compiten para la derecha. Una es ascendente, la otra está moribunda. Una es populista, otra es elitista y tecnocrática. Una es nacionalista, otra es globalista. Una reconoce las limitaciones del gobierno y de la política exterior, al menos conceptualmente, y otra tiende a la grandiosidad y a la omnisciencia estatal. Una de ellas se encuentra en las regiones rurales y en las regiones de montaña; la otra existe cómodamente en la América más azul.

Para que la primera prevalezca, debe renunciar a cáscaras vacías como National Review, desechar K Street y las fantasías sobre «políticas públicas», y rechazar los llamamientos de Foggy Bottom a la «diplomacia». Debe ser implacablemente de abajo hacia arriba y antielitista, siempre en guardia contra la nariz del camello cooptador bajo la tienda. Y le vendría bien una buena dosis de Mises, Rothbard y Hoppe para repensar la economía de un nuevo populismo de derecha. Si los libertarios necesitan cultura, los conservadores necesitan economía.

¿Hemos perdido lo «liberal» para siempre? Tal vez. Si el liberalismo está muerto, entonces los liberales lo mataron. Dudo que podamos recuperarlo. Tal vez necesitemos una nueva palabra para organizar la sociedad a través de la propiedad, la paz, el comercio y el dinero sólido.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Jeff Deist es presidente del Instituto Mises, donde se desempeña como escritor, orador público y defensor de la propiedad, los mercados y la sociedad civil.