La inflación es tan alta en América que ahora se supone que debemos creer que la inflación se está «moderando» si no supera el 8,5 %. Al menos, ese fue el mensaje de gran parte de la especulación de ayer en torno a las cifras de inflación del IPC de abril. Gran parte del «consenso» era que la inflación se situaría en torno al 8 %, y que la inflación general había tocado techo y, por tanto, se estaba moderando. Es demasiado pronto para saber si la inflación ha tocado techo, pero una cosa es segura: no hay razón para celebrar un mes más de inflación asesina de la riqueza a niveles no vistos en décadas. Después de todo, una vez que el poder adquisitivo se pierde por la inflación en nuestra economía moderna, desaparece para siempre. El banco central nunca permitirá que la inflación persista durante un período considerable, por lo que el poder adquisitivo nunca será devuelto a los poseedores de dólares.

Así las cosas, las nuevas cifras oficiales de inflación del BLS mostraron hoy un aumento interanual del 8,3 % en abril. Es la segunda cifra más alta de los últimos 40 años, pero muestra un pequeño descenso respecto al aumento de la inflación interanual de marzo, del 8,6 %. Gran parte del crecimiento de los precios fue impulsado por los alimentos, la energía, los vehículos y el transporte. En abril, los alimentos subieron un 9,4 % interanual, mientras que la energía subió un 30,3 % en el mismo periodo. Los coches usados subieron un 22,7 %. Todos los artículos menos los alimentos y la energía subieron un 6,2 %.

Una vez más, los salarios no siguieron el ritmo. En abril, el crecimiento interanual del salario medio por hora aumentó un 5,4 %. Pero esta cifra es inferior al crecimiento interanual de marzo, que fue del 5,6 %. Esto sitúa la diferencia entre los ingresos y la inflación en un -2,8 %. Este es el decimotercer mes consecutivo en el que los ingresos han quedado por debajo de la inflación de los precios.

Es decir, la gente de a pie lleva más de un año empobreciéndose. Las facturas de los comestibles han seguido aumentando, y el precio de la gasolina, aunque volátil, apenas tiene una tendencia a la baja. Los precios de la gasolina han alcanzado nuevos máximos en mayo. La media nacional del precio de la gasolina alcanzó el martes los 4,37 dólares por galón.

En cuanto al índice de miseria, que combina el desempleo y la inflación, el total fue de 11,8 en abril, lo que sitúa el índice en el cuarto nivel más alto en más de una década. La Casa Blanca y los expertos que apoyan el régimen se han apresurado a cacarear las bajas tasas de desempleo, pero con unos salarios que no pueden seguir el ritmo de los precios, las bajas tasas de empleo no están produciendo un crecimiento real de la riqueza. Algunos trabajadores pueden estar percibiendo esto, ya que la participación en la fuerza laboral en el rango de edad de 25 a 54 años aún no ha regresado a los niveles de 2019.

La noticia era lo suficientemente sombría como para que la Casa Blanca publicara esta mañana una nueva declaración sobre la inflación:

Aunque es alentador ver que la inflación anual se moderó en abril, el hecho es que la inflación es inaceptablemente alta. Como dije ayer, la inflación es un reto para las familias de todo el país y reducirla es mi principal prioridad económica. Esto comienza con la Reserva Federal, que desempeña un papel primordial en la lucha contra la inflación en nuestro país. Agradezco al Senado que haya confirmado anoche a la Dra. Lisa Cook para la Junta de Gobernadores, e insto al Senado a que confirme sin demora a mis restantes candidatos. Aunque nunca interferiré en la independencia de la Reserva Federal, creo que hemos construido una economía y un mercado laboral fuertes, y estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente Powell la semana pasada de que la principal amenaza para esa fortaleza—es la inflación. Confío en que la Fed hará su trabajo teniendo esto en cuenta. Más allá de la Fed, mi plan de inflación se centra en reducir los costes a los que se enfrentan las familias y disminuir el déficit federal. Ya esta semana, mi Administración ha anunciado nuevas medidas en colaboración con el sector privado para reducir el precio de la Internet de alta velocidad para decenas de millones de americanos.

En un discurso similar de ayer, Biden se dedicó a culpar a Moscú y a la covacha de la inflación. En esta nueva declaración, Biden dice esencialmente que la inflación es responsabilidad de la Reserva Federal, y luego pasa a enumerar el bienestar que la administración está planeando para los electores.

Sin embargo, es importante que Biden invoque la imaginaria «independencia de la Fed» para explicar por qué no puede hacer nada directamente sobre la inflación. Se trata de una estratagema conveniente, por decir lo menos. Sin embargo, la independencia de la Reserva Federal nunca ha sido algo real, y hace tiempo que está claro que la Casa Blanca —independientemente del partido político— presiona habitualmente al banco central para que mantenga el flujo de dinero fácil con el fin de mantener altas las cifras oficiales de crecimiento del PIB. Esto es una buena política desde la posición de los funcionarios elegidos.

Desgraciadamente para Biden, la inflación de los precios al consumo ha alcanzado por fin a la desbocada creación de dinero de la última década y ya no se puede negar. Esto presiona a la Fed y al gobierno federal para que «hagan algo» contra la inflación. Esta realidad política puede obligar al banco central a frenar finalmente la creación de dinero permitiendo que los tipos de interés suban y a reducir las compras de activos que crean dinero. Esto es una mala noticia para el partido en el poder, ya que estos cambios probablemente desencadenen una recesión.

Sin embargo, incluso ahora, con la inflación de los precios en máximos de 40 años, la Fed sigue sin estar dispuesta a dar nada más que los pasos más cautelosos para frenar el crecimiento monetario que induce la inflación. La Fed ha estado hablando de abordar la inflación desde finales del verano pasado, sin embargo, ahora es mayo de 2022 y la Fed aún no ha ejecutado una reducción de su balance —que reduciría la oferta de dinero y reduciría la inflación de los precios de los activos— el tipo de interés objetivo de los fondos federales sigue estando cerca de los mínimos históricos. Esta no es una Fed «independiente» haciendo esto. Se trata de una Fed desesperada por encontrar una forma de reducir la inflación sin alterar el carro político. Además, hay poco margen de error, ya que la economía se contrajo en el primer trimestre de este año y las señales apuntan a una creciente debilidad económica.

Pero hay una cosa que la administración podría hacer directamente para bajar la inflación: reducir el gasto deficitario. Esto reduciría la presión política sobre la Reserva Federal para que mantuviera los tipos de interés bajos, a fin de mantener el servicio de la deuda federal en un nivel bajo. De este modo, los tipos de interés subirían más rápidamente y la inflación se mitigaría (en cierta medida). Sin embargo, los recortes significativos del gasto federal no están a la vista, especialmente cuando ambos partidos están dispuestos a aumentar masivamente el gasto militar federal.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Ryan McMaken es editor sénior en el Instituto Mises. Envíele sus envíos de artículos para Mises Wire y Power and Market , pero lea primero las pautas del artículo.