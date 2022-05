Los políticos africanos tienden a culpar a los actores extranjeros o a los factores externos de los problemas internos. Esto no es nada nuevo ni es exclusivo de los políticos africanos. En todo el mundo, los gobernantes y los políticos no pierden la oportunidad de culpar de los problemas internos a chivos expiatorios locales o extranjeros, protegiéndose así de sus propios fracasos políticos.

Sin embargo, con los políticos africanos esta tendencia es más persistente que en otros lugares. Por ejemplo, el gobierno de Ghana culpó recientemente a la invasión rusa de Ucrania de sus problemas económicos. La embajada rusa en Ghana respondió, exigiendo que los funcionarios dejaran de culpar a Rusia de la grave situación económica de Ghana y señalando que los problemas empezaron mucho antes de la guerra entre Rusia y Ucrania y antes del covid.

El fracaso económico y el juego de la culpa

Los africanos sufrieron bajo el sistema cruel, opresivo y deshumanizado del imperialismo occidental, y el control occidental sobre África no terminó con la descolonización, y los países africanos viven en el contexto de la dominación neocolonial. La mayoría de los golpes de Estado y casos de inestabilidad política en el continente desde los años 60 tienen la huella de Occidente.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, el primer golpe de Estado en África se produjo en 1961 con el derrocamiento y posterior asesinato del primer ministro democráticamente elegido Patrice Lumumba, héroe de la independencia congoleña. El asesinato de Lumumba, un crimen totalmente orquestado por los Estados Unidos, Bélgica y Gran Bretaña, está considerado como uno de los más importantes del siglo XX. Su asesinato precipitó una serie de acontecimientos (por ejemplo, la dictadura de Mobutu Sese Seko, patrocinada por Occidente) y conflictos regionales (por ejemplo, la guerra mundial de África) que provocaron una gran crisis humanitaria y la muerte de más de 5,4 millones de personas —el conflicto más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial. Además de una ruina social y económica incalculable.

El asesinato de Lumumba fue el golpe más demoledor que Occidente infligió al África poscolonial, y paralizó tanto al Congo que todavía no puede mantenerse firme sobre sus propios pies. Del mismo modo, el derrocamiento del gobierno del Dr. Kwame Nkrumah en 1966 fue tramado por la CIA.

Avancemos hasta hoy, cuando oficiales militares formados en Occidente siguen dando golpes de Estado, creando más inestabilidad en África. Se trata de una cultura que Occidente ayudó a crear y que atrapa a las sociedades africanas en la tiranía, la inestabilidad y, por tanto, la pobreza. Así pues, Occidente es, directa o indirectamente, responsable de la inestabilidad política y los conflictos que asolan el continente desde su «independencia».

Aunque las injusticias cometidas contra África no pueden deshacerse, los políticos y burócratas africanos juegan a culpar a quien no lo merece y no asumen la responsabilidad de la grave situación económica actual del continente. África ha fracasado en su desarrollo no sólo por lo que han hecho los regímenes occidentales, sino también por los sistemas económicos estatistas implantados en todo el continente. Como casi todo, el fallido intento de desarrollo de África dirigido por los gobiernos debe ser analizado en su contexto.

El difunto economista e historiador económico George Ayittey, en Cómo el socialismo destruyó África, explicó:

Tras la independencia, la primera generación de líderes africanos lanzó un ataque frontal contra lo que percibían como instituciones occidentales. Kwame Nkrumah, de Ghana, por ejemplo, rechazó la democracia por considerarla un «dogma imperialista», mientras que otros la tacharon de «lujo que África no podía permitirse». El capitalismo fue rechazado como una ideología colonial occidental en un monumental error silogístico. El colonialismo era malo y como los colonialistas eran capitalistas, también era malo. El socialismo, la antítesis del capitalismo, fue adoptado por casi todos los líderes africanos y fue defendido como el único camino hacia la prosperidad de África. Nkrumah conjeturó que «la transformación socialista erradicaría por completo la estructura colonial de nuestra economía». Además, Nkrumah creía que «el capitalismo es demasiado complicado para un Estado recién independizado; de ahí la necesidad de una sociedad socialista».

Hoy en día, ya no se puede mantener el barniz del desarrollo económico. Las diversas crisis que bullen simultáneamente a nivel local y mundial han puesto de manifiesto que el desarrollo dirigido por el Estado ha fracasado en gran medida. La prosperidad económica, cincuenta años después de la independencia, casi no se ve en el continente. El sistema económico fuertemente estatista impuesto en gran parte de África (incluido el norte de África) no creó sociedades africanas libres y prósperas. Dado que muchos de estos sistemas estatistas fracasados fueron desarrollados por intelectuales africanos que fueron alimentados con doctrinas socialistas en las universidades occidentales, estamos asistiendo a un colonialismo perverso en el que los mismos programas diseñados para ayudar a África crearon en su lugar pobreza y ruina.

La ayuda sistémica (préstamos y subvenciones), un concepto económico estatista, no sólo fracasó sino que empeoró la pobreza, como explica la economista zambiana Dra. Dambisa Moyo, autora de Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa (2010). La ayuda sistémica atrapó a África en la deuda y contribuyó a perpetuar un círculo vicioso de tiranía, dependencia y pobreza.

Aunque la verdad sobre el África poscolonial sea inquietante, como africanos debemos afrontarla para poder cambiar de rumbo, si lo que queremos son sociedades africanas libres, prósperas y dignas. Para ello, los políticos africanos deben abandonar el juego de la culpa y también dejar de seguir dogmáticamente los modelos económicos socialistas extranjeros. Deberíamos darnos cuenta y admitir que las sociedades africanas no se desarrollaron tanto por la maliciosa intromisión de Occidente, sino sobre todo por los sistemas económicos socialistas y estatistas que nuestros líderes, que prometían libertad, pero que oprimían, han implantado.

Asumir la responsabilidad de cambiar el rumbo

Culpar a los actores extranjeros y a los factores externos (por ejemplo, el covid y la guerra entre Rusia y Ucrania) de los males económicos actuales no nos servirá de nada. Admitir que el enfoque de desarrollo económico dirigido por el Estado ha fracasado y ha dejado a la mayoría de las sociedades africanas en una situación económica muy precaria, caracterizada por una alta inflación, una elevada deuda, una alta fiscalidad, una gran dependencia, una pobreza persistente, inseguridad alimentaria, un desempleo juvenil masivo, un escaso «crecimiento económico» y el descontento popular, será un buen comienzo.

¿Cómo? Nos obliga a repensar el modelo económico actual. Debemos adoptar un enfoque fundamentalmente diferente, ya que el sistema estatista de control y mando gubernamental de la economía ha fracasado. Además, dado que en toda África la mayoría de los ricos tienen una conexión directa o indirecta en el pasado o en el presente con el aparato estatal, se puede decir que las élites gobernantes africanas y sus asociados ya lo han hecho muy bien.

El profesor Ayittey aclaró además:

En el África tradicional, uno no tiene que hacer cola ante el palacio de un jefe para pedir permiso para dedicarse al comercio o a alguna ocupación. Antes de la llegada de los colonialistas, en África había mercados libres, libre empresa y libre comercio. Tal vez, ésta fue la razón más singular por la que el socialismo fracasó estrepitosamente en África porque es una ideología ajena.

Adoptar un pensamiento económico radicalmente diferente

Si esperamos que un salvador o el Fondo Monetario Internacional vengan a decirnos la verdad sobre la economía (y el desarrollo económico), estaremos esperando (y desperdiciando el potencial de África) para siempre. Además, escapar del neocolonialismo no tiene por qué llevarnos a estar bajo el control de la China comunista a través de la deuda. Ni China ni ninguna otra entidad debe (por amor propio colectivo), y en todo caso no puede, desarrollar nuestras economías por nosotros.

El sistema económico actual, un extraño cóctel de economía socialista, proteccionista, mercantilista y keynesiana apuntalado por un 48 Comentarios, ha estado destruyendo sociedades en todo el mundo y al propio Occidente. La situación en Zimbabue, Venezuela, Líbano, Sri Lanka, Turquía y otros países es una señal de advertencia a la que los líderes africanos deberían prestar atención.

El economista y filósofo social Ludwig von Mises señaló que «La prosperidad económica no es tanto un problema material; es, ante todo, un problema intelectual y moral». De hecho, África lo tiene todo para ser la mayor historia de éxito económico de la historia. Pero como está mal orientada filosóficamente, sigue atrapada en gran medida en la tiranía, la dependencia y la pobreza. Las sociedades africanas llegarán a ser libres, dignas y prósperas no si siguen copiando conceptos económicos estatistas extranjeros (marxistas y keynesianos), sino si se basan en nuestra herencia de gobierno descentralizado, mercados libres y libre comercio.

Conclusión

Con la «independencia» se prometió a los africanos libertad y desarrollo. Lo que se ofreció, en gran parte del continente (incluido el norte de África), fueron diversas formas de sistemas estatistas tiránicos. Algunos, como Etiopía, Argelia, Angola, Congo (Brazzaville) y Mozambique, llegaron incluso a dictaduras totalitarias socialistas de tipo soviético.

El África poscolonial ha conocido toda una serie de sistemas represivos, crueles y opresivos. Regímenes marxistas-leninistas, regímenes democráticos pero dictatoriales, muchas dictaduras militares y más. Nombra una forma de gobierno tiránico, y probablemente el África postcolonial la haya visto. Y ésta es, principalmente, la razón por la que África no ha logrado desarrollarse y se encuentra hoy en una situación económica nefasta.

Los políticos africanos deberían dejar de culpar a los actores extranjeros y a los factores externos de nuestros males económicos. Los sistemas económicos estatistas de los últimos cincuenta años han fracasado estrepitosamente a la hora de crear sociedades africanas libres y prósperas, aunque hayan sido increíblemente beneficiosos para las élites gobernantes de África y las personas que tienen conexiones políticas.

PUBLICIDAD

Si lo que queremos son sociedades africanas libres, dignas y prósperas, debemos abandonar el actual pensamiento económico marxista-keynesiano-mercantilista y construir a partir de la herencia económica africana de libre mercado, libre comercio y libre empresa. Es hora de acabar con la opresión de los africanos por los africanos. El contexto actual de crisis es una oportunidad para que los líderes africanos dejen por fin a los africanos ser verdaderamente libres.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Manuel Tacanho es fundador de Afridom, una sólida startup de banca digital basada en dinero para Europa y África. También es un defensor de los mercados libres y el dinero sólido para el desarrollo económico de África.