A medida que los Estados Unidos avanzan a ciegas por el oscuro pasillo de la multipolaridad, surgen nuevas preguntas sobre su capacidad para manejar las nuevas realidades de los asuntos internacionales.

La mayor parte de la atención se dirige a Rusia, ya que está llevando a cabo una controvertida campaña militar contra Ucrania. Además, está la eterna cuestión de China. Estados Unidos está pivotando ostensiblemente hacia Asia en sus esfuerzos por contener el ascenso del gigante de Asia Oriental.

Por lo general, hoy en día se pasa por alto la forma en que los Estados Unidos tratarán con Irán, una de las bêtes noires del Estado Profundo desde hace mucho tiempo. Parte de la agenda de política exterior de la administración Biden es volver a entrar en el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), coloquialmente conocido como «el acuerdo nuclear con Irán». En los últimos meses, las dos partes han intentado resucitar el acuerdo nuclear. La actual crisis energética de Estados Unidos —un problema en gran medida autoinfligido— ha llevado a la administración de Biden a reactivar desesperadamente este acuerdo para permitir que el petróleo iraní siga fluyendo hacia los Estados.

Todavía está en el aire si el acuerdo se va a concretar. Firmado en 2015, el acuerdo nuclear con Irán fue una de las señas de identidad del segundo mandato de Barack Obama. En virtud de este acuerdo, Irán, EEUU y la Unión Europea firmaron el acuerdo en el que Irán aparentemente acordó resolver varios problemas con su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones de EEUU y la UE.

Sin embargo, la administración de Trump desechó el acuerdo porque no era totalmente permanente, no abordaba el desarrollo de un programa de misiles balísticos por parte de Irán y no abordaba la creciente influencia de Irán en Oriente Medio, concretamente su creciente presencia en Siria, Irak, Líbano y Yemen.

A partir de ahí, la administración Trump persiguió una estrategia de máxima presión para poner de rodillas a la nación de Oriente Medio mediante sanciones más estrictas y acciones punitivas como el asesinato del general de división Qasem Soleimani. Aunque las tensiones no se intensificaron más, las relaciones entre Estados Unidos e Irán probablemente sufrieron un golpe irreparable.

Aunque el gobierno de Biden sigue esforzándose por reincorporarse al JCPOA, la reincorporación a este acuerdo ha sido una faena para ambas partes. Funcionarios de EEUU han acusado anteriormente a Irán de no tomarse en serio la adopción de medidas para volver a cumplir el JCPOA.

Por parte de los iraníes, tienen todos los motivos para ser escépticos a la hora de negociar con Estados Unidos debido a la larga historia de animosidad entre ambos países. Y lo que es más importante, la creciente inestabilidad de los Estados Unidos en su país está contagiando su toma de decisiones en política exterior. Cuando un país ve que un presidente americano firma un acuerdo que es desechado por la administración siguiente, dudará en volver a firmar un acuerdo que ya fue desechado.

A pesar de los obstáculos a los que se han enfrentado en las últimas décadas, los iraníes han demostrado ser resistentes ante la presión de los Estados Unidos. En correspondencia con Arta Moeini, un académico de relaciones internacionales especializado en asuntos geopolíticos iraníes, Moeini llamó la atención sobre cómo «los años de campaña de «máxima presión» por parte de los halcones de Irán en la administración Trump han envalentonado a Teherán, asegurándole 1- que puede soportar casi cualquier coacción, y 2- que tiene influencia por ello.» Volver a este acuerdo no será, como mínimo, un paseo por el parque.

Ponerse en la piel de un actor internacional permite entender por qué países como Irán no están tan entusiasmados con la idea de firmar futuros acuerdos con Estados Unidos. ¿Por qué debería Irán negociar con un gobierno de EEUU que tiene un largo historial de incumplir sus tratados, sancionar a países a su antojo, promover operaciones encubiertas que desestabilizan a los países y destruir países al completo en nombre de la democracia y los derechos humanos? A pesar de todo lo que dicen los funcionarios de política exterior de DC sobre los estados delincuentes, el comportamiento de Estados Unidos en la escena mundial irónicamente encarna ese comportamiento. Es el clásico caso de la sartén por el mango.

Aunque la diplomacia es preferible a la estrategia habitual de DC de ruido de sables, sanciones duras, desestabilización encubierta y aislamiento diplomático, quizás sea el momento de considerar una alternativa más audaz. Esta consistiría en una retirada total de Oriente Medio y dejar de interferir en los asuntos internos de Irán.

Desde el apoyo al golpe que depuso a Mohammad Mossadegh en 1953 hasta la aplicación de sanciones draconianas contra la actual República Islámica, Estados Unidos tiene un largo historial de injerencia en la política iraní. Estas últimas sanciones sólo han perjudicado a los iraníes, mientras que no han hecho nada para derrocar el régimen de los mulás.

Además, los efectos negativos de las sanciones han incentivado a Irán a formar una asociación estratégica con el emergente eje euroasiático que encabezan China y Rusia. Irán ha profundizado su relación con China mediante la firma de un acuerdo comercial de 25 años por valor de 400.000 millones de dólares el año pasado, y está en proceso de fortalecer los lazos de defensa con Rusia. Del mismo modo, la adhesión de Irán en 2021 a la Organización de Cooperación de Shanghái ha reforzado su relación con este bloque euroasiático.

Los tipos de retroceso que está generando la política exterior americana no sólo vendrán en forma de ataques terroristas, sino que también se manifestarán en la creación de alianzas militares paralelas. Estos alineamientos no harán más que fortalecer a Irán gracias a la inyección de dinero y material militar de estas potencias emergentes.

Si Estados Unidos no pudo derribar el régimen iraní cuando no formaba parte de ninguna estructura de alianzas significativa, ¿qué hace pensar a los arquitectos americanos del cambio de régimen que pueden derrocar a un Irán que está empezando a disfrutar de un mayor respaldo de países como China y Rusia?

Estados Unidos se encuentra ahora en un entorno geopolítico en el que ya no es el único actor importante en la escena mundial que manda sobre otros países. El momento unipolar ha terminado y los dinosaurios de DC no han actualizado su software de política exterior. Si no se adaptan a las nuevas realidades del escenario mundial, Estados Unidos podría tropezar en un conflicto desastroso.

Con los problemas internos que tienen los EEUU, lo último que necesita es verse envuelto en una aventura militar equivocada en el extranjero.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

