Una de las citas más tristes de la guerra de Vietnam es la del periodista Peter Arnett, que escribió en un despacho en 1968 sobre un ataque americano a un pueblo controlado por el Vietcong: «Fue necesario destruir el pueblo para salvarlo». Como suele ocurrir con este tipo de citas, adquieren una segunda e incluso tercera vida. Hoy, el gobierno de Biden pretende destruir la economía americana, supuestamente para salvar a Estados Unidos del temido cambio climático.

Nadie que defienda el llamado New Deal Verde (GND) lo ha expresado así. De hecho, sus defensores afirman que el GND no sólo nos proporcionará un mejor clima, sino que elevará el nivel de vida en Estados Unidos al «crear millones de nuevos puestos de trabajo bien remunerados». La senadora Elizabeth Warren afirma en su página web que el GND bajo su dirección (si alguna vez fuera elegida presidenta) «crearía 10,6 millones de empleos verdes», y añade:

Si bien el cambio climático representa una amenaza urgente, también representa la mayor oportunidad de nuestro tiempo: la posibilidad de reconstruir nuestra economía con energía 100% limpia, de hacer frente a la desigualdad racial y económica incrustada en nuestra economía de combustibles fósiles, y de crear millones de buenos puestos de trabajo sindicalizados en el proceso.

Hay que preguntarse cómo ha llegado a esas cifras y a una perspectiva tan optimista, pero uno se hace una idea. La web está llena de afirmaciones apocalípticas sobre el cambio climático, muchas de ellas procedentes del gobierno de EEUU y de grupos variados. La diputada Alexandria Ocasio-Cortez, una de las patrocinadoras de la propuesta New Deal Verde, ha afirmado abiertamente que el mundo se acabará literalmente en doce años si no detenemos las emisiones de dióxido de carbono ahora.

Como ha señalado Michael Shellenberger en muchas publicaciones, incluida Forbes, las afirmaciones sobre el próximo apocalipsis son un poco prematuras. En relación con la afirmación de los ecologistas de que miles de millones de personas perecerán en los próximos desastres, escribe:

En 1931, 3,7 millones de personas murieron a causa de catástrofes naturales. En 2018, solo lo hicieron 11.000. Y ese descenso se produjo en un periodo en el que la población mundial se cuadruplicó. ¿Y el aumento del nivel del mar? El IPCC calcula que el nivel del mar podría subir 0,6 metros para el año 2100. ¿Suena eso apocalíptico o incluso «inmanejable»? Piensa que un tercio de los Países Bajos está por debajo del nivel del mar, y algunas zonas están a siete metros bajo el nivel del mar. Se podría objetar que Holanda es rica mientras que Bangladesh es pobre. Pero los Países Bajos se adaptaron a vivir bajo el nivel del mar hace 400 años. La tecnología ha mejorado un poco desde entonces. ¿Qué hay de las afirmaciones sobre la pérdida de cosechas, la hambruna y la muerte masiva? Eso es ciencia ficción, no ciencia. Hoy en día, los seres humanos producen alimentos suficientes para 10.000 millones de personas, es decir, un 25% más de lo que necesitamos, y los organismos científicos predicen un aumento de esa proporción, no una disminución. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) prevé que el rendimiento de los cultivos aumente un 30% para 2050. Y en las zonas más pobres del mundo, como el África subsahariana, se prevé un aumento del 80 al 90%.

No es de extrañar que el presidente Joe Biden se haya puesto del lado de los alarmistas más radicales y haya tomado medidas desde el primer día de su presidencia para reducir y, en última instancia, destruir las industrias del petróleo y del gas en Estados Unidos. El año pasado, escribí que esta administración estaba atacando a estas industrias en todos los frentes, pero Biden ahora afirma que su gobierno no está haciendo nada de eso. Repitió la afirmación en una reciente conferencia de prensa: «Simplemente no es cierto que mi administración o mis políticas estén frenando la producción energética nacional».

Los hechos dicen lo contrario. Biden y su gobierno van a por los sectores energéticos productivos (en contraposición a los no productivos), buscando regularlos en varios frentes, incluyendo el lado de la inversión (mercados de capitales) y el lado regulatorio, buscando limitar aún más las emisiones del uso de combustibles como el petróleo y el gas natural. Asimismo, algunos estados buscan «soluciones» draconianas al uso de combustibles fósiles, como California y Washington, que ha aprobado una ley que prohibirá la venta de coches de gasolina y diésel para 2030. La declaración de la legislatura de Washington es más una lista de deseos que un reconocimiento del futuro energético real al que se enfrentarán los habitantes de ese estado:

Clean Cars 2030 lo hará: Poner a Washington en el camino de alimentar sus vehículos con electricidad producida localmente que es más limpia y más barata que la gasolina.

Impulsar un proceso de planificación integral para que Washington se prepare para la electrificación del 100% de los vehículos.

Aclarar a los gobiernos locales, a los fabricantes de automóviles, a las empresas de recarga, a los servicios públicos, a los inversores, a los propietarios y a los lugares de trabajo la dirección del mercado estatal de vehículos eléctricos.

Incentivar la inversión del sector privado en nuevos vehículos eléctricos y estaciones de carga.

Aumentar las oportunidades para que los habitantes de Washington ahorren dinero en gasolina.

Reducir el coste y la incertidumbre de la dependencia de fuentes extranjeras de petróleo.

Reducir las emisiones de carbono y la contaminación atmosférica y la amenaza que suponen para el aire, el agua y la salud.

Hay que señalar que la legislatura no ha prohibido los camiones, las locomotoras de tren y los barcos de vela que funcionan con gasóleo, dada su dependencia del mismo. Como la mayoría de los políticos y burócratas, los promotores de esta legislación creen que sus plazos se cumplirán aunque sólo sea por la existencia de la voluntad política colectiva de los demócratas de Washington. Sin embargo, la mayoría de las personas que se mueven en el mundo real no se sorprenderán si el caos estalla a medida que se acerca el año 2030.

En cuanto a la financiación, la administración Biden pretende estrangular al petróleo y al gas limitando y, en última instancia, cortando todas sus inversiones de capital. Su decisión de paralizar la construcción del oleoducto Keystone envió el claro mensaje a los productores de petróleo y gas de que su administración anularía miles de millones de dólares de inversiones de capital para satisfacer a los electores políticos.

La Comisión del Mercado de Valores, que regula los mercados de capitales de EEUU, se ha puesto firmemente del lado del movimiento medioambiental, social y de gobernanza (ESG), que quiere que el cambio climático dirija por completo los mercados financieros:

La Comisión de Valores y Bolsa ha anunciado hoy la creación de un Grupo de Trabajo sobre Clima y ESG en la División de Ejecución. El grupo de trabajo estará dirigido por Kelly L. Gibson, subdirectora interina de aplicación, que supervisará un esfuerzo de toda la División, con 22 miembros procedentes de la sede de la SEC, las oficinas regionales y las unidades especializadas de aplicación. En consonancia con el aumento de la atención de los inversores y la confianza en la divulgación y la inversión relacionadas con el clima y los ESG, el grupo de trabajo sobre el clima y los ESG desarrollará iniciativas para identificar de forma proactiva las conductas indebidas relacionadas con los ESG. El grupo de trabajo también coordinará el uso eficaz de los recursos de la División, incluso mediante el uso de un sofisticado análisis de datos para extraer y evaluar la información de todos los registrantes, con el fin de identificar posibles infracciones. El objetivo inicial será identificar las lagunas materiales o las declaraciones erróneas en la divulgación de los riesgos climáticos por parte de los emisores en virtud de las normas existentes. El grupo de trabajo también analizará los problemas de divulgación y cumplimiento relacionados con las estrategias ESG de los asesores de inversión y los fondos. Su labor complementará otras iniciativas de la agencia en este ámbito, como el reciente nombramiento de Satyam Khanna como asesor principal de políticas sobre clima y ESG. Como componente integral de los esfuerzos de la agencia para abordar estos riesgos para los inversores, el grupo de trabajo trabajará estrechamente con otras divisiones y oficinas de la SEC, incluidas las divisiones de Finanzas Corporativas, Gestión de Inversiones y Exámenes. «Los riesgos climáticos y la sostenibilidad son cuestiones fundamentales para el público inversor y nuestros mercados de capitales», dijo la presidenta en funciones Allison Herren Lee. «El grupo de trabajo anunciado hoy desempeñará un papel importante en la mejora y la coordinación de los esfuerzos de la División de Ejecución, la Oficina del Denunciante y otras partes de la agencia para reforzar los esfuerzos de la Comisión en su conjunto en estas cuestiones vitales.»

El lenguaje puede ser burocrático, pero el significado es claro: las industrias del petróleo y el gas son una amenaza para el planeta, y la SEC intentará regular su cierre. Comentando la yihad de la administración Biden contra las empresas energéticas productivas, Mark Hemingway de RealClearInvestigations escribe:

En 2020, Estados Unidos era un exportador neto de petróleo y la gasolina costaba una media de 2,37 dólares el galón. Cuando Biden se convirtió en presidente en enero de 2021, ese mismo mes firmó una orden ejecutiva que prohibía nuevos arrendamientos para la perforación de petróleo y gas en tierras federales, es decir, la prohibición de la exploración petrolera en el 28% de las tierras de EEUU. La prohibición de las perforaciones fue una promesa de campaña, hecha para aplacar a los activistas medioambientales del partido. En un año, Estados Unidos volvió a ser un importador neto de petróleo. La afirmación de Biden de que sus políticas no están frenando la producción de energía no es sólo un político que estira la verdad, sino que es un engaño deshonesto. Hay una sencilla razón por la que Biden se presenta ante el pueblo americano y le miente a la cara. Los americanos ordinarios no están confundidos sobre si las políticas de Biden son responsables del aumento de los precios de la gasolina (y de hecho, muchos en la izquierda dicen abiertamente que los precios más altos son necesarios para combatir el calentamiento). A estas alturas, el objetivo no es engañar, sino forzar la aceptación y la sumisión a los que están en el poder.

Las acciones de Biden no tienen que ver sólo con el precio de la gasolina en el surtidor, aunque debería estar claro que sus políticas han desempeñado un papel vital en el aumento de los precios, a pesar de la invasión de Rusia en Ucrania. Por el contrario, son un intento de destruir quizás las industrias más vitales de Estados Unidos, industrias que son insustituibles. La idea de que toda la economía de EEUU puede pivotar en una década de los combustibles a la electricidad, incluso cuando el gobierno trata de reducir la producción de electricidad de fuentes convencionales, es una simple tontería.

No es de extrañar que la respuesta del gobierno de Biden y sus partidarios haya sido la interpretación energética de «Que se coman el pastel». El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, al ser preguntado por el aumento de los precios de la gasolina, respondió que los americanos deberían salir a comprar coches eléctricos, a pesar de que el precio de los vehículos eléctricos, incluso los más básicos, está fuera del alcance de la mayoría de los compradores de carros americanos y de que la oferta de vehículos eléctricos no podría igualar la demanda en las condiciones actuales.

El periodista Bernard Goldberg escribió en The Hill:

Así que cuando, de un plumazo, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva que cancelaba el oleoducto Keystone XL, costando a miles de obreros los puestos de trabajo que necesitaban para pagar sus facturas, todo tenía un aire a María Antonieta. No hay que preocuparse, les dijeron. Tendrán nuevos trabajos. Mejores trabajos. Trabajos más limpios. Sólo hay que esperar y ver. ¿Dices que no tienes pan? Entonces sólo come pastel. John Kerry, el «zar del clima» de Biden, dice que «lo que el Presidente Biden quiere hacer es asegurarse de que esa gente tenga mejores opciones, que tenga alternativas, que pueda ser la gente que se ponga a trabajar para fabricar los paneles solares».

Añadió Goldberg:

Es más fácil decirlo que hacerlo. La mayoría de los paneles solares se fabrican en China.

A pesar de la insistencia del gobierno de Biden en que sólo está afrontando con valentía las realidades del cambio climático, Biden y sus aliados se dedican a la iluminación de gas. Los americanos no reconocerían una economía dirigida bajo los auspicios del New Deal Verde, incluso después de los peores días de los cierres de covacha y las interrupciones de suministro que siguieron.

Si esta administración y los funcionarios afines en las capitales de los estados se salen con la suya, las interrupciones y las estanterías vacías que ahora esperamos que sean temporales serán cualquier cosa menos eso. Por el contrario, serían una nueva forma de vida. Además, seguiríamos teniendo tornados en Oklahoma y Alabama, incendios forestales en California y huracanes en la Costa Este. No cambiaría nada más que nuestra capacidad para hacer frente a los elementos, y eso significaría que la gente se congelaría en sus casas en invierno y no podría refrigerar sus hogares en los calurosos veranos. (Y ninguna de las iniciativas climáticas de Biden hará que los veranos en el sur profundo sean más soportables).

Al igual que las secuelas de los bombardeos y los bombardeos de artillería en Vietnam, podemos estar seguros de que los esfuerzos del New Deal Verde tendrán como resultado mucha destrucción. Y al igual que los resultados de la guerra de Vietnam, la destrucción al final no habrá salvado nada.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

William L. Anderson es profesor emérito de economía en la Universidad Estatal de Frostburg en Frostburg, Maryland.