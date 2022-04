El miércoles 16 de marzo de 2022, el banco central de Estados Unidos, el Sistema de la Reserva Federal, elevó el objetivo del tipo de interés de los fondos federales en un 0,25 %, hasta el 0,50 %. Según los funcionarios de la Fed, el aumento del objetivo del tipo de los fondos federales responde a los fuertes incrementos de la tasa de crecimiento anual del Índice de Precios al Consumo (IPC), que se situó en el 7,9 % en febrero, frente al 7,5 % de enero y el 1,7 % de febrero del año anterior.

La mayoría de los comentaristas creen que aumentando el objetivo de los tipos de interés, el banco central puede frenar el aumento de los precios de los bienes y servicios. Los partidarios de esta estrategia suelen referirse a mayo de 1981, cuando el entonces presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, elevó el objetivo del tipo de interés de los fondos federales al 19 por ciento desde el 11,25 por ciento de mayo de 1980. La tasa de crecimiento anual del IPC, que se situaba en el 14,8 % en abril de 1980, cayó al 1,1% en diciembre de 1986 (véase el gráfico).

Figura 1: IPC vs. Tipo de los Fondos Federales

Nótese que los comentaristas identifican la tasa de crecimiento del IPC como inflación. Sin embargo, nosotros sostenemos que el aumento de la oferta monetaria es lo que provoca la inflación. Además, no decimos que la inflación esté causada por el aumento de la oferta monetaria, como sugieren algunos comentaristas. Por el contrario, sostenemos que la inflación se debe al aumento de la oferta monetaria.

El precio de un bien es la cantidad de dinero que se paga por él, pero siempre que se produce un aumento del dinero inyectado en un determinado mercado de bienes, esto significa que el precio de los bienes en términos monetarios aumentará. Sin embargo, este aumento del precio no es la inflación, sino la manifestación de la inflación como resultado del aumento de la oferta monetaria, en igualdad de condiciones.

El daño que la inflación inflige al proceso de generación de riqueza es más importante que los aumentos que provoca en los precios de los bienes minoristas. Esto se deduce del hecho de que los aumentos de la oferta monetaria ponen en marcha un intercambio de algo por nada, lo que genera un resultado similar al del dinero falso que circula por la economía. Debilita a los generadores de riqueza, con lo que se debilita su capacidad de crearla, lo que, a su vez, socava el nivel de vida.

Cuando se inyecta dinero, éste entra inicialmente en un mercado de bienes determinado. Una vez que el precio de un bien sube hasta un nivel en el que el bien se percibe como plenamente valorado, el dinero sale hacia otro mercado que se considera infravalorado. El desplazamiento de un mercado a otro da lugar a un desfase temporal entre los aumentos de dinero y su efecto en el proceso de generación de riqueza.

Los bancos centrales no fijan los tipos de interés. Lo hacen los particulares

Obsérvese que, en contra del pensamiento popular, los tipos de interés no están determinados por la política monetaria del banco central, sino por las preferencias temporales de los individuos. Según el fundador de la escuela austriaca de economía, Carl Menger, el fenómeno del interés es el resultado del hecho de que los individuos asignan una mayor importancia a los bienes y servicios en el presente frente a bienes y servicios idénticos en el futuro.

La mayor valoración no es el resultado de un comportamiento caprichoso, sino que la vida en el futuro es imposible sin sostenerla en el presente. Según Menger:

La vida humana es un proceso en el que el curso del desarrollo futuro está siempre influido por el desarrollo anterior. Es un proceso que no puede continuar una vez que se ha interrumpido, y que no puede rehabilitarse completamente una vez que se ha desordenado gravemente. Un requisito necesario para que podamos mantener nuestra vida y nuestro desarrollo en períodos futuros es la preocupación por los periodos anteriores de nuestra vida. Dejando a un lado las irregularidades de la actividad económica, podemos concluir que los hombres economizadores se esfuerzan generalmente por asegurar la satisfacción de las necesidades del futuro inmediato en primer lugar, y que sólo después de esto, intentan asegurar la satisfacción de las necesidades de períodos más lejanos, de acuerdo con su lejanía en el tiempo.

Los bienes y servicios necesarios para mantener la vida en el presente deben ser más importantes para esa persona que los mismos bienes y servicios en el futuro. Es probable que la persona asigne un mayor valor al mismo bien en el presente frente al mismo bien en el futuro.

Los que tienen medios escasos sólo pueden plantearse objetivos a muy corto plazo, como fabricar una herramienta básica. La escasez de medios no le permite emprender la fabricación de herramientas más avanzadas. Con el aumento de los medios a su disposición, el individuo podría considerar emprender la fabricación de herramientas mejores. Con la ampliación de los medios, el individuo puede destinar más medios a la consecución de objetivos remotos para mejorar su calidad de vida con el tiempo.

Mientras que antes de la ampliación de los medios, la necesidad de mantener la vida y el bienestar en el presente imposibilitaba la realización de diversos proyectos a largo plazo, con más recursos a disposición, esto se hace posible.

Pocos individuos, si es que hay alguno, se embarcarán en una aventura empresarial que prometa una tasa de rendimiento cero. El mantenimiento del proceso de la vida por encima de la existencia de la mano a la boca requiere una expansión de la riqueza y la expansión de la riqueza implica rendimientos positivos.

¿Están los tipos más bajos detrás del aumento de la inversión en bienes de equipo?

Al contrario de lo que se piensa, un descenso del tipo de interés no impulsa el aumento de la inversión en bienes de capital. Lo que permite la expansión de los bienes de capital no es la bajada del tipo de interés, sino el aumento de la reserva de ahorro.

El conjunto de ahorros mantiene a las personas empleadas en la mejora y la expansión de los bienes de capital, como las herramientas y la maquinaria. Con el aumento y la mejora de los bienes de capital, es posible aumentar la producción de futuros bienes de consumo.

La decisión de asignar una mayor cantidad de medios a la producción de bienes de capital está marcada por la disminución de las preferencias temporales individuales al asignar una importancia relativamente mayor a los bienes futuros frente a los presentes. Por lo tanto, el tipo de interés refleja las decisiones de los individuos respecto al consumo presente frente al consumo futuro. (Una vez más, la disminución del tipo de interés no es la causa del aumento de la inversión de capital. El descenso refleja la decisión de invertir una mayor parte del ahorro en la inversión en bienes de capital).

En un mercado libre, un descenso del tipo de interés informa a las empresas de que los individuos han aumentado su preferencia por los bienes de consumo futuros frente a los presentes. Las empresas que deseen tener éxito deben acatar las instrucciones de los consumidores y organizar una infraestructura adecuada para satisfacer la demanda de bienes de consumo en el futuro. Mediante la disminución de las preferencias temporales, los individuos señalan que han aumentado el ahorro, lo que apoyará la expansión y mejorará la estructura de producción.

Las fluctuaciones de los tipos de interés en un mercado libre estarán en consonancia con los cambios en las preferencias temporales de los consumidores. Así, un descenso del tipo de interés responde a la disminución de las preferencias temporales de los individuos. Cuando las empresas observan una disminución del tipo de interés de mercado, responden a ella aumentando su inversión en bienes de capital para adaptarse al probable aumento de la demanda de futuros bienes de consumo. (Obsérvese que, en una economía de libre mercado, un descenso del tipo de interés indica que, en términos relativos, los individuos han aumentado su preferencia por los bienes de consumo futuros frente a los presentes).

La discrepancia entre el tipo de interés de mercado y el tipo de interés que refleja las preferencias temporales de los individuos está causada por el banco central. Por ejemplo, una política monetaria agresiva y relajada por parte del banco central lleva a la bajada del tipo de interés observado. Las empresas responden a esta bajada aumentando la producción de bienes de capital para poder satisfacer la demanda de bienes de consumo en el futuro. Los consumidores, sin embargo, no han indicado un cambio en sus preferencias hacia los bienes de consumo presentes. El tipo de interés de preferencia temporal no ha bajado, por lo que crece una brecha entre el tipo de preferencia temporal y el tipo de mercado.

Debido a la brecha entre el tipo de interés de preferencia temporal y el tipo de interés de mercado, las empresas que responden al descenso del tipo de interés de mercado han invertido mal en bienes de capital en relación con la producción de bienes de consumo actuales. En el futuro, las empresas descubrirán que sus decisiones de inversión pasadas con respecto a la expansión de los bienes de capital fueron erróneas.

Por qué el endurecimiento no puede deshacer los aspectos negativos de una postura anterior floja

Según Ludwig von Mises, una postura monetaria estricta no puede deshacer los aspectos negativos de la postura flexible anterior. (En otras palabras, el banco central no puede generar un «aterrizaje suave» para la economía). La mala asignación de recursos debida a una política monetaria flexible no puede revertirse con una postura más estricta. Según Percy L. Greaves Jr. en la introducción de la obra de Mises Las causas de la crisis económica y otros ensayos antes y después de la Gran Depresión:

Mises también se refiere al hecho de que la deflación nunca puede reparar el daño de la inflación a priori. En su seminario, a menudo comparaba ese proceso con un conductor de automóvil que hubiera atropellado a una persona y luego tratara de remediar la situación dando marcha atrás a la víctima. La inflación revuelve de tal manera los cambios en la riqueza y la renta que resulta imposible deshacer los efectos. Por otra parte, las manipulaciones deflacionistas de la cantidad de dinero son tan destructivas para los procesos de mercado, guiados por los precios de mercado, los tipos salariales y los tipos de interés, como las manipulaciones inflacionistas de la cantidad de dinero.

Una postura más restrictiva de los tipos de interés, al tiempo que socava las burbujas financieras actuales, también generará diversas distorsiones, lo que perjudicará a los generadores de riqueza. Un endurecimiento de los tipos de interés no deja de ser una intervención del banco central, que falsea la señal de los tipos de interés. Una postura más estricta de los tipos de interés no da lugar a la asignación de recursos de acuerdo con las principales prioridades de los consumidores. Por lo tanto, no se deduce que una postura de tipos de interés más estricta pueda revertir el daño causado por la política inflacionista. Si aceptamos que la inflación consiste en el aumento de la oferta monetaria, entonces todo lo que se necesita para borrar la inflación es sellar los resquicios para la generación de dinero de la «nada» por parte del banco central.

Las políticas destinadas a estabilizar el aumento de los precios producen en realidad trastornos económicos. Obsérvese que en febrero de 2021, la tasa de crecimiento anual de nuestra medida monetaria para los EEUU saltó a casi el 80%. En el contexto de este enorme aumento, no debería sorprender que la tasa de crecimiento anual del IPC se haya acelerado. Las políticas destinadas a frenar la tasa de crecimiento del IPC, en lugar de detener la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, probablemente socavarán las condiciones económicas.

Conclusión

Mientras el sustento de la vida siga siendo el objetivo último de los individuos, éstos asignarán una mayor valoración a los bienes presentes que a los futuros, y ninguna manipulación de los tipos de interés por parte de los bancos centrales cambiará este hecho. Cualquier intento de los responsables de la política del banco central de anular este hecho socavará el proceso de formación de la riqueza y reducirá el nivel de vida de los individuos. No ayudará al crecimiento económico que el banco central baje artificialmente los tipos de interés cuando los individuos no han asignado un ahorro adecuado para apoyar la expansión de las inversiones en bienes de capital. Es imposible sustituir el ahorro con más dinero y la bajada artificial del tipo de interés porque no es posible generar algo de la nada. Al subir los tipos de interés, el banco central no puede deshacer el daño de su anterior postura de tipos de interés fáciles. Una postura más restrictiva generará probablemente otras distorsiones. Por lo tanto, los responsables políticos deberían dejar tranquila a la economía.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org