Cuando la Reserva Federal sube su tipo de interés a una horquilla de entre el 0,25 y el 0,50 por ciento, se oyen murmullos en todo el mundo, con expertos financieros que pronostican el desastre debido a las mayores presiones impuestas a las estructuras de costes de las firmas que se están recuperando de los cierres pandémicos. La Reserva Federal lidera el grupo de bancos centrales de todo el mundo que son dirigidos ostensiblemente por sus respectivos países para buscar la estabilidad y el buen funcionamiento de sus economías.

La supuesta legitimidad de los bancos centrales se basa en tres objetivos fundamentales que comparten los bancos centrales de todo el mundo. El primer objetivo es la estabilidad de los precios, que consiste en la creencia de que los bancos centrales deben expandir y contraer la oferta monetaria en relación con las presiones reales de la demanda y la oferta de la economía. El segundo objetivo es alimentar las perspectivas de crecimiento macroeconómico, lo que se consigue reduciendo el coste de los préstamos, lo que supuestamente lleva a las empresas a aumentar sus inversiones, lo que conduce a un aumento de la producción y del crecimiento general.

Finalmente, el último objetivo es la realización de medidas anticíclicas, que son acciones que el banco central lleva a cabo para compensar las altas tasas de desempleo que pueden resultar de la caída de la producción durante un punto bajo del ciclo económico.

Estabilidad de precios

El papel del banco central en el mantenimiento de la estabilidad de precios consiste, en efecto, en controlar el valor del dinero, es decir, en no permitir que se produzca una inflación o una deflación generalizadas. Se crea un índice compuesto por una cesta de bienes ponderada en función del gasto en ellos, y luego se sigue la evolución de sus precios como aproximación a los cambios en el nivel general de precios de la economía.

El aumento o la disminución del valor del índice se juzgan junto con una regla de crecimiento porcentual constante. Cuando el valor del índice aumenta o disminuye más que la tasa de crecimiento constante designada, normalmente el 2 %, el banco central interviene con sus instrumentos de política monetaria para influir en el valor del dinero en los mercados.

Aunque la idea de preservar el valor del dinero puede ser bien intencionada, adolece de un malentendido sobre el papel que desempeñan las subidas y bajadas de precios en la economía de mercado. Los precios actúan como señales de coordinación que transmiten información sobre datos económicos importantes dispersos de forma descentralizada. La subida de los precios en un mercado que funciona bien tiene una función específica: cuando un objeto empieza a escasear en el mercado, la subida de los precios es una señal para que los consumidores ahorren en él y, al mismo tiempo, señala un empleo más rentable de los recursos a los proveedores, que aumentan la oferta del objeto hasta explotar todos los beneficios supernormales, haciendo bajar su precio en el proceso.

Por lo tanto, cuando los precios de los bienes de la cesta de la compra suben, el valor del índice aumenta, lo que proporciona al banco central motivos para interferir en el mercado con el fin de compensar las subidas de precios, pero al hacerlo, los bancos centrales interfieren en el proceso de mercado. Esto impide que los empresarios aprovechen las oportunidades de obtener grandes beneficios; si la subida de los precios está causada por la inflación de la demanda, la intervención también impide que los consumidores obtengan bienes que les harían estar mejor.

Crecimiento macroeconómico y objetivos anticíclicos

La banca central moderna rastrea las subidas y bajadas a través de las desviaciones de la tasa de crecimiento real de la economía con respecto a su tasa de crecimiento tendencial a largo plazo. En otras palabras, un ciclo de crecimiento ascendente (descendente) se caracteriza por un crecimiento superior (inferior) a la tasa de tendencia a largo plazo. La salud de una economía se entiende en términos de la proximidad entre su tasa de crecimiento actual y su tasa de crecimiento prevista basada en las tendencias a largo plazo. Los bancos centrales también utilizan otros indicadores adelantados y atrasados, como las encuestas de confianza de los consumidores, las encuestas semanales sobre el tiempo de trabajo y los índices de producción industrial, para calibrar la salud actual de la economía.

Cuando el nivel de crecimiento actual o el valor de los indicadores sugieren que la economía necesita ser estimulada, se utilizan varios instrumentos de política monetaria para influir en la demanda y la oferta de dinero en la economía para lograr el objetivo de volver a poner en marcha la economía. Al tratar de reducir el coste de los préstamos para las empresas, los bancos centrales también reducen el coste de los préstamos para los bancos comerciales, lo que a su vez reduce los tipos de interés de los propios bancos comerciales. Se supone que la disminución de los tipos de interés reducirá el coste de los préstamos para las empresas de manera que el rendimiento de una inversión sea ligeramente superior a su coste y, por tanto, aumente la inversión y la producción a través del proceso multiplicador.

Pero aunque a primera vista estas medidas contra la caída de la producción y el gasto puedan parecer acertadas, merecen un análisis más profundo, ya que las acciones de los bancos centrales tienen un impacto desproporcionado en la economía. El gasto total de la economía se compone de dos partes, una es el gasto para apoyar la estructura de producción y la otra es el gasto en los productos finales. El gasto en la estructura de producción consiste en el gasto en inversiones de capital para aumentar la productividad y la escala de las empresas, y en el capital circulante, que se utiliza como insumo para producir productos, mientras que el gasto en productos finales implica el gasto de los consumidores en bienes y servicios acabados.

Las firmas suelen ahorrar una parte de sus beneficios y utilizar este fondo para financiar sus inversiones de capital en el futuro. Cuando las empresas recurren al ahorro en vez de al gasto, puede haber una caída de la producción, pero esa caída de la producción y del gasto no es un signo de mala salud de la economía, sino simplemente un proceso que la economía debe experimentar y que da lugar a un aumento de la productividad, la innovación y la eficiencia en la producción debido a la reducción de los costes.

Esta eficiencia es el resultado de los cambios en las estructuras de capital de las firmas a medida que cambian sus máquinas o aumentan su escala. El proceso también da lugar a un aumento del valor del dinero, ya que aumentan los bienes por unidad de dinero gastado.

Sin embargo, si el banco central interviene con una política de dinero fácil para reducir el coste de los préstamos, se producen efectos Cantillon. Los ahorradores pierden debido a la generación adicional de dinero artificial, que reduce el valor de su dinero, lo que conduce a la inflación.

Conclusión

Las políticas de dinero fácil alimentan auges insostenibles que acaban provocando una mala asignación de capital, ya que la inversión de capital se reorienta en una dirección insostenible. Cada firma realiza sus inversiones sobre la base de la comparación de costes y beneficios. Cuando los costes se reducen artificialmente mediante la disminución de los tipos de interés, las inversiones que antes no eran rentables parecen ahora rentables, pero como esa rentabilidad no se basa en la verdadera demanda subyacente de los consumidores, la inflación no tarda en aumentar, ya que los productores compiten por unos recursos escasos.

El aumento de la inflación reduce los márgenes de beneficio originalmente alimentados por los tipos de interés artificialmente bajos, por lo que se necesitaría de nuevo un impulso monetario adicional para evitar que las inversiones actuales se vuelvan insostenibles. Así pues, concluimos que los bancos centrales crean ciclos económicos y distorsionan los procesos del mercado. Por lo tanto, deberíamos reexaminar la necesidad de los bancos centrales en , ya que son la fuente de muchos males económicos.

Vibhu Vikramaditya erudito en economía y libertario con intereses de investigación en teoría del capital, teoría monetaria y ciclos económicos, escribo sobre eventos en la economía desde un punto de vista legal y económico con una perspectiva prolibertad y creo que salvaguardar la libertad y los derechos de cada individuo es el acto más importante hacia la paz, la prosperidad y el crecimiento.