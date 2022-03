[Este artículo es una selección de The Skyscraper Curse: And How Austrian Economists Predicted Every Major Economic Crisis of the Last Century.]

Los 1960 y 70 fueron tiempos precarios para la escuela austriaca. Ludwig von Mises era muy viejo, estaba jubilado y moriría en 1973 a la edad de noventa y dos años. Friedrich Hayek también estaba jubilado y se instaló en la Universidad de Salzburgo, en Austria, de 1969 a 1977. Calificó de error su traslado a Salzburgo. No había trabajado en ciclos económicos y política monetaria durante muchas décadas y sus intereses de investigación en ese momento eran muy diferentes. Henry Hazlitt se retiró de Newsweek en 1966 a la edad de setenta y dos años. Murray Rothbard era un hombre joven y estaba marginado y aislado, con poco apoyo institucional. Había muy pocos economistas austriacos más en todo el mundo, y la siguiente generación de economistas austriacos no había salido de la escuela de posgrado o ni siquiera había entrado en ella.

A la edad de ochenta y nueve años, Mises continuó dando conferencias durante el crítico período 1968-70, y haciendo apariciones públicas. Algunas de sus conferencias más importantes fueron: «Los problemas de la inflación» (3 de abril de 1968); «Sobre el dinero» (3 de abril de 1969); «La balanza de pagos» (1 de mayo de 1969); «Un seminario sobre el dinero» (8 de noviembre de 1969); «La sociedad de libre mercado» (21 de febrero de 1970), en la que analizó los problemas derivados del aumento de la oferta de dinero; y «Problemas monetarios» (23 de junio de 1970), en la que expuso por qué la vuelta al verdadero patrón oro era tan importante y esencial para el crecimiento económico y la estabilidad y por qué el sistema de Bretton Woods era tan problemático. Una muestra de estas conferencias pone de manifiesto que Mises, en sus años de madurez, estaba completamente al tanto de los problemas de la política monetaria y de sus posibles consecuencias, y que hacía todo lo posible por alertar a los demás de los peligrosos resultados que se avecinaban.

Henry Hazlitt tampoco estaba retirado. Tras dejar Newsweek en el otoño de 1966, empezó a escribir para Los Angeles Times, y entre el otoño de 1966 y junio de 1969 Hazlitt publicó 177 artículos en el Times. Casi todos los artículos hablaban de los peligros que se cernían sobre la política monetaria y fiscal actual. Veía claramente que el patrón oro de Bretton Woods era el problema principal porque conducía a un gasto público excesivo y a una política monetaria laxa. Por ejemplo, a principios de 1967 escribió artículos como «Presupuesto fuera de control» (12 de febrero de 1967), «La gente quiere oro» (22 de febrero de 1967) y «Crisis monetaria por delante» (29 de marzo de 1967). En 1968 escribió «Para qué sirve una reserva de oro» (3 de febrero de 1968), «El presupuesto más irresponsable» (11 de febrero de 1968) y «La crisis del dólar: Una salida» (17 de marzo de 1968). En 1969, Hazlitt escribió sobre temas como «El colapso monetario que se avecina» (23 de marzo de 1969), «Pretender que el papel es oro» (4 de mayo de 1969) y «Adiós a la ‘nueva economía’» (8 de junio de 1969). Hazlitt vio claramente el fallo crítico del sistema de Bretton Woods: que el gobierno de EEUU gastaría en exceso —por ejemplo, el gasto en la guerra de Vietnam, la misión espacial a la luna y la guerra contra la pobreza— y lo pagaría imprimiendo dólares. Vio claramente desde el principio que el patrón oro de Bretton Woods se derrumbaría, lo que ocurrió en 1971.

Murray Rothbard también era muy consciente de lo que estaba ocurriendo con la economía de EEUU a finales de la década de 1960. Publicó un pequeño folleto sobre el tema de los ciclos económicos en 1969: Economic Depressions: Their Cause and Cure. Esto fue justo antes del final de la expansión más larga de la historia de Estados Unidos y el comienzo de trece años de estanflación y depresión. Es muy similar al libro de Mises The Causes of the Economic Crisis, publicado el año anterior a la caída de la bolsa en 1929. Rothbard seguiría escribiendo sobre la crisis que se avecinaba y el papel de la teoría austriaca del ciclo económico:

En el ámbito de la economía, la Administración Nixon había sido muy promocionada entre los conservadores. Se suponía que anunciaría un retorno al mercado libre y un control de la inflación galopante mediante la restricción monetaria. De nuevo, no ha ocurrido nada. El tan publicitado endurecimiento monetario ha sido, en el mejor de los casos, poco entusiasta, y no ofrece ninguna prueba real de la eficacia de la política monetaria. Porque la Administración ha estado haciendo precisamente lo que sus portavoces habían estado ridiculizando a los demócratas por hacer: tratar de «afinar» la economía, tratando de recortar siempre suavemente la inflación para no precipitar ninguna recesión. Pero no se puede hacer. Si las medidas restrictivas fueran alguna vez lo suficientemente fuertes como para frenar el auge inflacionario, también lo serían para generar una recesión temporal.

Rothbard continuó su ataque a la política económica de Nixon:

El fenómeno de la recesión inflacionaria no puede ser entendido por los economistas del establishment, ya sea de la variedad keynesiana o de Milton Friedman. Ninguno de estos grupos prominentes tiene herramientas para entender lo que está pasando. Tanto los keynesianos como los friedmanistas ven los ciclos económicos de una forma muy simplista; las fluctuaciones empresariales se consideran básicamente inexplicables, sin causa, debido a cambios arcanos dentro de la economía, aunque Friedman cree que estos ciclos pueden verse agravados por las desacertadas políticas monetarias del gobierno.

En cambio, Rothbard era muy consciente de este dilema político, la «recesión inflacionaria», porque asistió a unas conferencias de su entonces director de tesis, el Dr. Arthur F. Burns , en la Universidad de Columbia en 1958. Rothbard recordó el incidente con su profesor y posterior presidente de la Reserva Federal:

Recuerdo vívidamente un incidente profético durante la recesión de 1958, cuando el fenómeno de la inflación durante la recesión afectó al país por primera vez. Asistí a una serie de conferencias del Dr. Arthur F. Burns, antiguo jefe del Consejo de Asesores Económicos, ahora jefe de la Junta de la Reserva Federal, y alguien curiosamente querido por muchos partidarios del libre mercado. Le pregunté qué políticas defendería si la recesión inflacionista continuaba. Me aseguró que no lo haría, que los precios pronto se nivelarían y que la recesión pronto llegaría a su fin; se lo concedí, pero le presioné para que dijera qué haría en una futura recesión de este tipo. «Entonces», dijo, «todos tendríamos que dimitir». Ya es hora de que todos aceptemos la promesa de Burns y sus colegas.

Rothbard está confrontando directamente a los «nuevos economistas» y su amado análisis de la Curva de Phillips con el fenómeno que ahora llamamos estanflación, que Rothbard llamó «recesión inflacionaria».

Rothbard también atacó las directrices laborales y la política de ingresos de la administración Nixon. Predijo correctamente que esas políticas probablemente conducirían a controles de salarios y precios, lo que ocurrió al año siguiente:

Si bien podemos predecir firmemente la aceleración de la inflación, y las dislocaciones derivadas de los controles directos, no podemos predecir tan fácilmente si el expansionismo nixoniano conducirá a una pronta recuperación empresarial. Eso es problemático; seguramente, en cualquier caso, no podemos esperar ningún tipo de auge desenfrenado en el mercado de valores, que se verá inevitablemente frenado por los tipos de interés que, a pesar de la propaganda de la Administración, deben seguir siendo altos mientras continúe la inflación.

Rothbard continuó mostrando que los economistas keynesianos y friedmanistas no pueden entender este fenómeno y no tienen forma de abordar estos problemas. Por el contrario, mostró cómo los economistas austriacos pueden entender este fenómeno a través de la teoría de los precios y la teoría del capital y que sí tienen recomendaciones políticas sobre la mejor manera de abordar los problemas de la estanflación. Hay que subir los tipos de interés para expulsar de la economía las malas inversiones y la inflación de precios.

F. A. Hayek fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1974 por su trabajo basado en los escritos de Mises sobre la teoría del ciclo económico. Hayek había estado trabajando aislado en Austria y concentrado en sus investigaciones en direcciones totalmente diferentes durante algunos años. Sin embargo, cuando llegó la crisis a principios de los 1970, se apresuró a volver a la acción. La primera publicación de Hayek sobre esta cuestión fue elaborada por Sudha R. Shenoy, la hija del gran economista indio B. R. Shenoy. La autora reunió a la perfección materiales de los primeros escritos de Hayek sobre el dinero y los ciclos económicos en una monografía coherente. A este libro de 1972, Hayek contribuyó con el ensayo «The Outlook for the 1970s: Open or Repressed Inflation?». También publicó tres monografías: Choice in Currency: A Way to Stop Inflation (1976), Denationalization of Money: The Argument Refined (1977), y Unemployment and Monetary Policy: El gobierno como generador del «ciclo económico» (1979) — que trataban de abordar el problema de la crisis monetaria y la depresión económica.

Los austriacos de la época eran pocos, pero resultaron ser muy expresivos y correctos sobre la amenaza de crisis económica. De hecho, su énfasis en la subida de los tipos de interés y en el cese de la impresión de dinero podría haber influido mucho en la política de tipos de interés adoptada por el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker (1979-87). Provocó una grave contracción, pero puso fin a la inflación monetaria y de precios y sentó las bases para una sólida recuperación.

También hay que señalar que el Dr. Ron Paul, defensor de la economía austriaca, decidió en 1971 presentarse como candidato a la Cámara de Representantes porque Nixon había sacado a Estados Unidos del patrón oro. Ha contribuido a crear un movimiento mundial a favor de la economía austriaca. Además, el Instituto Cato fue fundado en 1974 por Ed Crane, Murray Rothbard y Charles Koch. El Instituto Cato publicó en 1982 las monografías de F. A. Hayek, así como The Case for Gold: A Minority Report of the U.S. Gold Commission, de Ron Paul y Lewis Lehrman. Por último, el Instituto Ludwig von Mises fue fundado en 1982 por Llewellyn H. Rockwell, Jr.; su principal misión es educar a la gente sobre los beneficios de un verdadero patrón oro, tal como se describe en el informe de la minoría de la Comisión del Oro. La Comisión del Oro de EEUU, repleta de monetaristas, ganó la batalla para mantener el dinero fiduciario, pero Ron Paul, el Instituto Cato, el Instituto Mises y la escuela austriaca han crecido enormemente en influencia desde entonces.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Mark Thornton es el presidente Peterson-Luddy de economía austriaca y miembro principal del Instituto Mises.