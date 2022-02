La respuesta a la pregunta de la posición de Adolf Hitler sobre la propiedad privada y la nacionalización parece ser bastante sencilla. Se acepta generalmente que Hitler reconocía la propiedad privada de los medios de producción y rechazaba la nacionalización. Dejarlo así, como se hace generalmente, significaría ser superficial porque esta afirmación es demasiado indiferenciada y deja demasiadas preguntas sin respuesta. En mi libro Hitler’s National Socialism analizo el pensamiento económico y sociopolítico del dictador.

Pollock: «Destrucción de todos los rasgos esenciales de la propiedad privada»

En un artículo sobre el sistema económico del nacionalsocialismo publicado en 1941, el economista y sociólogo Friedrich Pollock (cofundador del Instituto de Investigación Social de Fráncfort, que más tarde se convertiría en el núcleo de la escuela de Fráncfort) señalaba lo siguiente

Estoy de acuerdo en que la institución legal de la propiedad privada se mantuvo, y que muchos atributos característicos del nacionalsocialismo comienzan a manifestarse, aunque todavía vagamente, en los países no totalitarios. Pero, ¿significa esto que la función de la propiedad privada no cambió? ¿Es realmente el «aumento de poder de unos pocos grupos» el resultado más importante del cambio que se produjo? Creo que llega mucho más profundamente y debe describirse como la destrucción de todos los rasgos esenciales de la propiedad privada, salvando una excepción. Incluso a las empresas más poderosas se les negó el derecho a establecer nuevos campos de negocio en las áreas donde se esperaban los mayores beneficios, o a interrumpir una producción cuando no fuera rentable. Estos derechos fueron transferidos en su totalidad a los grupos gobernantes. El compromiso entre los grupos en el poder determinaba inicialmente el alcance y la dirección del proceso de producción. Ante tal decisión, el título de propiedad carece de poder, incluso si se deriva de la posesión de la inmensa mayoría del capital social, y mucho menos cuando sólo posee una minoría.

Como sabemos, el método de Hitler rara vez consistió en eliminar radicalmente una institución u organización, sino en seguir erosionando su sustancia interna hasta que no quedara prácticamente nada de su función o contenido original. Sólo en aras de la analogía, debemos señalar que la constitución de Weimar tampoco fue nunca derogada, sino que su sustancia e intención fueron erosionadas poco a poco y, por tanto, abolidas en la práctica.

En sus primeros discursos, Hitler abogaba por la nacionalización de la tierra, pero en principio seguía estando a favor de la propiedad privada. Como se desprende de las notas de Otto Wagener, la posición escéptica de Hitler sobre la nacionalización tenía que ver con sus convicciones socio-darwinistas. Otto Wagener, que desde principios de enero de 1931 hasta junio de 1932 dirigió el Departamento de Política Económica del NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, o Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores) y fue el asesor de política económica de Hitler, informa de que éste había declarado en 1930:

En este sentido, todo el concepto de nacionalización en la forma en que se ha intentado y exigido hasta ahora me parece erróneo, y llego a la misma conclusión que Herr Wagener. Si queremos llegar a una solución natural, sana y también satisfactoria del problema, tenemos que introducir un proceso de selección en el asunto, un proceso de selección para aquellos que deberían tener derecho a la propiedad y a la titularidad de las empresas.

Por otra parte, Hitler declaró con frecuencia y de forma enfática que la disposición de sus bienes no era en absoluto un asunto privado del industrial. El 9 de octubre de 1934, por ejemplo, declaró:

Por lo tanto, la riqueza en particular no sólo tiene mayores posibilidades de disfrute, sino sobre todo mayores obligaciones. La opinión de que la utilización de una fortuna, sea cual sea su tamaño, es un asunto exclusivamente privado del individuo, debe corregirse aún más en el Estado nacionalsocialista, porque sin la contribución de la comunidad ningún individuo habría podido disfrutar de tal ventaja.

Para Hitler el mantenimiento formal de la propiedad privada no era importante. Cuando el Estado tiene el derecho irrestricto de determinar las decisiones de los propietarios de los medios de producción, entonces la institución legal formal de la propiedad privada ya no significa mucho. Esto es lo que dice Pollock cuando establece una «destrucción de todos los rasgos esenciales de la propiedad privada» con una excepción. En el momento en que los propietarios de los medios de producción ya no pueden decidir libremente el contenido, el momento y el tamaño de sus inversiones, las características esenciales de la propiedad privada han sido abolidas, aunque la garantía formal de la propiedad privada siga existiendo.

En sus conversaciones de mesa del 3 de septiembre de 1942, Hitler dijo que la tierra era «propiedad nacional, y al final sólo se da al individuo como un préstamo». Hitler sólo reconoce la propiedad privada en la medida en que se utilice según el principio «beneficio común por delante del beneficio privado», lo que significa, concretamente, en la medida en que la tierra se utilice en el marco de los objetivos fijados por el Estado. Para Hitler el principio de «beneficio común por delante del beneficio privado» significa que si es necesario en el interés común, el estado tiene derecho a decidir en todo momento la forma, el grado y el momento en que se utiliza la propiedad privada, y el interés común es, por supuesto, definido por el estado.

En mayo de 1937 Hitler declaró:

Le digo a la industria alemana, por ejemplo, «Tienes que producir tal cosa ahora». Luego, vuelvo a ello en el Plan Cuatrienal. Si la industria alemana me respondiera: «No somos capaces», entonces le diría: «Bien, entonces me encargaré yo mismo, pero hay que hacerlo». Pero si la industria me dice: «Lo haremos», entonces me alegro de no tener que asumirlo.

Que tales declaraciones de Hitler no eran amenazas vacías quedó claro para los industriales a más tardar el 23 de julio de 1937, cuando Hermann Göring anunció la formación de la «AG para la extracción de mineral y la fundición de hierro Hermann Göring». El desarrollo que había comenzado con las repetidas amenazas de Hitler y Göring condujo finalmente a la creación de la Reichswerke Hermann Göring, que en 1940 empleaba a seiscientas mil personas. La planta de Salzgitter se convirtió finalmente en la mayor de Europa. Con ello, el Estado nacionalsocialista había demostrado que su tan proclamada «primacía de la política» iba muy en serio, y que no dudaría en pasar a la acción él mismo y en crear empresas controladas por el Estado en áreas en las que la industria privada se resistiera a ejecutar las directivas estatales. Durante una conversación el 14 de febrero de 1942 con Joseph Goebbels sobre el problema de aumentar la producción, Hitler dijo «Tenemos que proceder con rigor, que todo el proceso de producción tiene que ser reexaminado, y que los industriales que no quieran someterse a las directivas que emitamos, tendrán que perder sus plantas sin importar si luego se arruinan económicamente».

El modelo de Hitler: Stalin y su economía planificada

Los nacionalsocialistas pretendían ampliar la economía planificada para el periodo de posguerra, como sabemos por muchas de las observaciones de Hitler. Cada vez admiraba más el sistema económico soviético. «Si Stalin hubiera seguido trabajando durante otros diez o quince años», dijo Hitler en una reunión de un pequeño grupo en agosto de 1942,

La Rusia soviética se habría convertido en la nación más poderosa de la tierra, pueden pasar 150, 200, 300 años, ¡es un fenómeno único! Que el nivel de vida general aumentó, no cabe duda. El pueblo no sufría de hambre. Tomando todo junto tenemos que decir: Aquí se construyeron fábricas donde hace dos años no había más que pueblos olvidados, fábricas que son tan grandes como las de Hermann Göring.

En otra ocasión, también a su círculo íntimo, dijo que Stalin era un «genio» por el que había que tener un «respeto incondicional», especialmente por su exhaustiva planificación económica. No le cabía duda, añadió Hitler, de que en la Rusia soviética, a diferencia de lo que ocurre en países capitalistas como Estados Unidos, nunca ha habido desempleo.

En varias ocasiones, el dictador mencionó a sus colaboradores más cercanos que era necesario nacionalizar las grandes sociedades anónimas, la industria energética y todas las demás ramas de la economía que producían «materias primas esenciales» (por ejemplo, la industria del hierro). Por supuesto, la guerra no era el entorno adecuado para aplicar esas nacionalizaciones radicales. Hitler y los nacionalsocialistas eran muy conscientes de ello y, en cualquier caso, habían hecho todo lo posible por disipar los temores de nacionalización de la comunidad empresarial del país.

Así, un memorando del jefe de las SS, Heinrich Himmler, de octubre de 1942, afirma que «durante la guerra» no sería posible un cambio fundamental de la economía capitalista alemana. Cualquiera que «luchara» contra esto provocaría una «caza de brujas» contra sí mismo. En un informe elaborado por un Hauptsturmführer de las SS en julio de 1944, la pregunta «¿Por qué las SS se dedican a actividades empresariales?

Esta cuestión fue planteada específicamente por los círculos que piensan puramente en términos de capitalismo y a los que no les gusta que se desarrollen empresas públicas, o al menos de carácter público. La época del sistema liberal de empresas exigía la primacía de la empresa, es decir, la empresa es lo primero y luego el Estado. Frente a esto, el nacionalsocialismo adopta la posición: el Estado dirige la economía, el Estado no está para la empresa, la empresa está para el Estado.

Mises: «El socialismo con la apariencia externa del capitalismo»

Así era como Hitler y los nacionalsocialistas veían la esencia misma del sistema económico que habían establecido, pero también era como lo veían observadores astutos como el economista Ludwig von Mises. Por cierto, llegó a la misma conclusión que el economista de izquierdas Friedrich Pollock, citado al principio de este artículo. El 18 de junio de 1942, Mises escribió una carta al director del New York Times. Con más claridad que muchos de sus contemporáneos y, sobre todo, con más claridad que muchos autores que escriben hoy sobre el nacionalsocialismo, reconocía que

El modelo alemán de socialismo (Zwangswirtschaft) se caracteriza por mantener, aunque sólo nominalmente, algunas instituciones del capitalismo. El trabajo, por supuesto, ya no es una «mercancía»; el mercado laboral ha sido solemnemente abolido; el gobierno fija las tarifas salariales y asigna a cada trabajador el lugar donde debe trabajar. La propiedad privada ha quedado nominalmente intacta. Sin embargo, de hecho, los antiguos empresarios han sido reducidos a la condición de gerentes de tienda (Betriebsführer). El gobierno les dice qué y cómo producir, a qué precios y a quién comprar, a qué precios y a quién vender. Las empresas pueden protestar contra los mandatos inoportunos, pero la decisión final corresponde a las autoridades…. El intercambio de mercado y el espíritu empresarial son, por tanto, sólo una farsa. El gobierno, y no las demandas de los consumidores, dirige la producción; el gobierno, y no el mercado, fija los ingresos y gastos de cada individuo. Esto es socialismo con la apariencia externa del capitalismo—planificación global y control total de todas las actividades económicas por parte del gobierno. Se mantienen algunas de las etiquetas de la economía de mercado capitalista, pero significan algo totalmente distinto de lo que significan en una auténtica economía de mercado.

Como sabemos por las declaraciones de Hitler, una vez terminada la guerra, quería impulsar aún más el desarrollo hacia una economía dirigida por el Estado. En sus monólogos a su círculo íntimo (conocidos como «conversaciones de mesa») del 27 y 28 de julio de 1941, Hitler dijo que «Un empleo sensato de los poderes de una nación sólo puede lograrse con una economía planificada desde arriba». Unas dos semanas más tarde, dijo «En lo que respecta a la planificación de la economía, todavía estamos muy al principio y me imagino que será algo maravillosamente bonito construir un orden económico alemán y europeo que lo abarque».

Rainer Zitelmann es historiador y autor del libro recientemente publicado El nacionalsocialismo de Hitler .