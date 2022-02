A raíz de las crecientes tensiones entre EEUU y Rusia a causa de Ucrania, se encuentran ahora innumerables artículos en los medios de comunicación sobre el «eje China-Rusia» y el «vínculo entre Rusia y China». El beneficio ideológico de relacionar a Rusia con China es sin duda claro para los halcones antirrusos. Rusia es un Estado relativamente débil con una economía pequeña. China, en cambio, tiende a parecer más formidable. Al conectar a Rusia con China en una nueva versión del «eje del mal» de George W. Bush, resulta más fácil restar importancia a las voces más tranquilas que señalan las numerosas limitaciones a las que se enfrenta Rusia en cuanto a sus ambiciones geopolíticas.

Pero, ¿hasta qué punto es segura esta supuesta amistad chino-rusa? Si bien los dos Estados pueden coincidir en líneas generales en la necesidad de limitar el poder hegemónico de EEUU, es probable que ambos encuentren también muchas razones para considerarse mutuamente como fuentes más inmediatas de conflicto.

En su libro Unrivaled: Why America Will Remain the World’s Sole Superpower, el experto en China Michael Beckley señala que hay muchas cuestiones que mitigan la «unidad» China-Rusia:

También sigue existiendo la posibilidad de una disputa fronteriza entre Rusia y China. Por su parte, China tiene hasta 18 disputas fronterizas en curso en estos momentos, y Rusia sigue lidiando con varios problemas fronterizos tanto con Ucrania como con Georgia. En Siberia, sin embargo, ambos estados se enfrentan a un conflicto de baja intensidad por la frontera entre Rusia y China que es una fuente continua de división entre los dos Estados. Aunque es poco probable que desemboque en un conflicto violento en un futuro próximo, esta situación fronteriza constituye un ejemplo ilustrativo de una de las muchas formas en que la «asociación» Rusia-China se enfrenta a muchos escollos.

A medida que la población rusa ha ido disminuyendo, el lado chino de la frontera parece cada vez más una fuente de inestabilidad política e incursión étnica en territorio ruso. Más allá del corto plazo, es probable que esto conduzca a más conflictos sobre la ubicación exacta de la frontera y sobre quién domina la región.

Muchos han tomado nota de ello. En 2008, por ejemplo, Laurent Murawiec, del Instituto Hudson, publicó «La gran guerra siberiana de 2030», en la que exploraba la posibilidad de que aumentaran las tensiones a lo largo de la frontera entre Rusia y China. Murawiec señala que, a medida que la población rusa siga disminuyendo y retirándose de Siberia —término utilizado en este contexto para referirse a todo lo que está al este de los Montes Urales— la relativa fuerza geopolítica china en la región seguirá disminuyendo:

Una tesis similar apareció en The New York Times en 2015 con un artículo titulado «Por qué China recuperará Siberia». El autor, Frank Jacobs, expone la dinámica básica:

Hay dos puntos principales aquí: el primero, como también ha señalado Murawiec, el desequilibrio de la población a ambos lados de la frontera es muy desestabilizador. A la larga, esto podría incluso llevar a China a utilizar una estrategia similar a la que ahora emplea Rusia en el este de Ucrania: si las tierras fronterizas rusas acaban teniendo un número considerable de chinos étnicos con vínculos con China, el régimen chino podría repartir pasaportes chinos en el lado ruso de la frontera y luego perseguir la anexión de facto en nombre de la protección de la minoría étnica de las «invasiones» de Moscú.

En segundo lugar, es significativo que la ubicación real de la frontera no se formó en las brumas de la historia antigua, sino que es el resultado de la política del siglo XIX. El hecho de que la frontera se fijara mediante los «tratados desiguales» de 1858 y 1860 vincula la actual frontera entre Rusia y China al «Siglo de la Humillación» de China. Fue durante este periodo (aproximadamente entre 1840 y 1950) cuando China estuvo en el lado perdedor de numerosas guerras y tratados infligidos a China por las grandes potencias del mundo.

Esto sigue siendo muy relevante en las mentes de algunos nacionalistas chinos que basan la evaluación de las políticas actuales de Beijing en la idea de garantizar que no se repita otro Siglo de Humillación.

De hecho, ya en 1969, las tropas rusas y chinas se hostigaron mutuamente a través de la frontera en el noreste de China. Esto finalmente «se convirtió en un tiroteo el 2 y el 15 de marzo, con un gran número de víctimas». Aunque una guerra a tiros por estos asuntos parece actualmente remota, las quejas por la inmigración china en Siberia continúan hoy en día. Los interesados pueden incluso ver en Amazon un documental de 2018 titulado «Cuando Siberia sea china».

En 2020, los medios de comunicación estatales chinos se aseguraron de recordar al régimen ruso que Vladivostock era chino «antes de que Rusia se lo anexionara a través del desigual Tratado de Beijing».

This “tweet” of #Russian embassy to #China isn’t so welcome on Weibo

“The history of Vladivostok (literally 'Ruler of the East') is from 1860 when Russia built a military harbor.” But the city was Haishenwai as Chinese land, before Russia annexed it via unequal Treaty of Beijing. pic.twitter.com/ZmEWwOoDaA

— Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) July 2, 2020