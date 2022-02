Los actuales defensores de la agresión americana contra Rusia quieren hacernos creer que Rusia es una especie de par de Estados Unidos y de Europa Occidental.

Tom Rogan, en el Washington Examiner, por ejemplo, insiste en que Rusia es una «gran potencia», presumiblemente comparable a Estados Unidos a pesar de la pequeña economía rusa.

Además, como señala Ted Galen Carpenter, los halcones son aficionados a hablar de la Rusia moderna como si fuera prácticamente lo mismo que la Unión Soviética, un Estado que era considerablemente más grande y más poblado que la Rusia actual. A diferencia de Rusia, la Unión Soviética también se fundó sobre una ideología totalitaria.

Los lectores de mayor edad pueden encontrar este tipo de cosas plausibles. Al fin y al cabo, muchas personas mayores de cierta edad siguen viviendo en el pasado, en la época de la Guerra Fría, y todavía se imaginan la Unión Soviética tal y como era: un Estado tres veces mayor que Estados Unidos con estados satélites que se extendían hasta bien entrada la Europa central.

Sin embargo, incluso entonces, los viejos guerreros fríos se equivocaban cuando afirmaban que había una «brecha de misiles» con los soviéticos, y que la economía soviética era un gigante que rivalizaba con las economías de mercado occidentales. De hecho, la brecha de misiles era una fantasía inventada por los halcones, y la economía soviética era un caso perdido, aunque la CIA, siempre a la zaga, estaba convencida de lo contrario. Los intervencionistas se equivocaron con los soviéticos entonces, y se equivocan con Rusia hoy.

De hecho, si observamos las realidades demográficas, económicas y militares de Rusia, vemos que están muy por detrás de Estados Unidos y de Occidente en general.

En primer lugar, veamos la única por la que el régimen ruso podría considerarse un par del americano: las armas nucleares. En su columna para el Examinador, Rogan tiene el cuidado de ignorar casi todas las métricas reales relacionadas con la población o el gasto militar de Rusia. En su lugar, señala exactamente una estadística para reforzar su caso —que el Estado ruso tiene miles de armas nucleares.

Esto es bastante cierto, ya que Rusia tiene alrededor de 6.200 ojivas mientras que Estados Unidos tiene 5.600. Sin embargo, desde el punto de vista estratégico, esta diferencia no significa nada. Tanto EEUU como Rusia tienen tríadas nucleares y capacidad de segundo ataque, lo que significa que ambos países poseen más que suficiente para la disuasión. Además, el punto en el que un arsenal nuclear alcanza la capacidad de disuasión está más cerca de las «docenas» que de los «miles».

El hecho de que Estados Unidos y Rusia tengan miles de cabezas nucleares es un legado de las relaciones públicas de la Guerra Fría, la paranoia y la presión política interna para producir arsenales más grandes. Rusia no es «más poderosa» porque tenga más ojivas. Tanto Estados Unidos como Rusia son más que capaces de destruir el planeta muchas veces. Las armas nucleares son armas defensivas y sólo se convierten en una amenaza probable cuando la potencia nuclear en cuestión se ve acorralada.

Pero, ¿qué pasa con las medidas de capacidad militar que demuestran una capacidad ofensiva real de «gran potencia»?

Ciertamente, las realidades económicas y demográficas son relevantes. Y si nos fijamos en ellas, Rusia es una potencia de tercera categoría.

Por ejemplo, en términos de PIB (en 2020), Rusia está muy por detrás de Estados Unidos, la UE y una hipotética alianza Alemania-Francia-Reino Unido. Rusia está incluso por detrás de Alemania sola. En concreto, EEUU y la UE tienen un PIB de unos 20 billones de dólares cada uno. Alemania-Francia-Reino Unido tienen un PIB de unos 10 billones de dólares, y Alemania tiene un PIB de 4,5 billones. Rusia tiene 4,3 billones. En otras palabras, la economía rusa es sólo una quinta parte del tamaño de la economía de la UE y de EEUU, y menos de la mitad del tamaño de los 3 grandes de Europa Occidental juntos.

Fuente: Base de datos del Banco Mundial.

Pero esto cuenta una historia muy incompleta de lo lejos que está Rusia del rico Occidente.

Gracias a décadas de socialismo soviético, Rusia es hoy mucho más pobre que sus supuestos «pares», como Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. Por ejemplo, el PIB per cápita de Estados Unidos supera los 63.000 dólares, mientras que en Rusia es menos de la mitad (29.800 dólares). Según la misma medida, Rusia sólo representa dos tercios del total de la UE, y sólo algo más de la mitad del PIB per cápita de Alemania.

Fuente: Base de datos del Banco Mundial

Si consideramos conjuntamente el PIB y el PIB per cápita, observamos que el PIB total de Rusia está impulsado en gran medida por su gran población. Es decir, con 145 millones de habitantes, Rusia es más grande que cualquier otro país europeo. El siguiente más grande es Alemania, con 83 millones de habitantes. En otras palabras, incluso con su anémico PIB per cápita, el PIB de Rusia parece relativamente grande gracias al hecho de que un gran número de personas—personas con ingresos y productividad mediocres—viven allí.

Pero esta falta de solidez del PIB per cápita también significa que el tamaño del PIB de Rusia enmascara en realidad la muy limitada capacidad bélica convencional de Rusia. Esto se debe a que los recursos netos de Rusia son relativamente bajos.

Como explica el experto en política exterior Michael Beckley, al considerar el PIB también hay que tener en cuenta los recursos netos por encima de las necesidades básicas de la población. Una gran población puede producir un gran PIB, pero esa población también requiere enormes cantidades de alimentos, alojamiento y energía.

Los Estados sólo pueden aprovechar una parte de estos recursos para hacer la guerra hasta que el nivel de vida se reduzca a niveles políticamente inaceptables, creando así una crisis interna para el régimen. Dicho de otro modo, como los rusos viven mucho más cerca de los niveles de subsistencia que los americanos o los europeos occidentales, la capacidad del Estado ruso para dedicar recursos a las guerras es más limitada.

¿Cómo medirlo? Según Beckley y Klaus Knorr, una medida plausible y predictiva de este «excedente disponible» puede medirse «simplemente multiplicando el PIB por el PIB per cápita».

Una vez que se ajusta la verdadera disponibilidad neta de recursos, se observa que Rusia se encuentra en el último lugar en comparación con los Estados occidentales más grandes.

Fuente: Base de datos del Banco Mundial

Gasto militar

Entonces, teniendo en cuenta todas estas limitaciones, ¿cuánto gasta el régimen ruso en capacidad militar? Como es lógico, está muy, muy por detrás de Estados Unidos en cuanto a gasto total. Rusia gastó aproximadamente 66.000 millones de dólares en capacidad militar en 2020, frente a los 766.000 millones de dólares de Estados Unidos. Alemania, Francia y el Reino Unido juntos gastaron más de 150.000 millones de dólares.

Sin embargo, en términos de gasto como porcentaje del PIB, el régimen ruso gastó más que incluso Estados Unidos. El gasto militar de Rusia en 2020 equivalía al 4,3% de su PIB, mientras que el gasto de Estados Unidos ascendía al 3,7%. Por otro lado, los regímenes de Europa Occidental, acostumbrados desde hace tiempo a dejar que los contribuyentes americanos inunden a los miembros de la OTAN con gastos militares de bienestar, tienden a gastar bastante menos del tres por ciento en gastos militares.

Fuente: SIPRI

En concreto, el gasto militar en el Reino Unido, Francia y Alemania es del 2,2%, 2,1% y 1,4%, respectivamente.

No debería sorprender que descubramos que estos países —siendo mucho más ricos que Rusia— no están ni de lejos tan cerca como Rusia de alcanzar los límites de ese crítico «excedente disponible». Incluso si duplicaran sus actuales niveles de gasto militar, ni Alemania ni Francia igualarían a Rusia en cuanto a la carga que el gasto militar supone para los recursos nacionales. (Todo esto es también la razón por la que Estados Unidos debería recortar masivamente su propio gasto en defensa europea).

Fertilidad y demografía

El régimen ruso tampoco puede depositar sus esperanzas en la demografía para obtener una ventaja frente a Occidente.

La tasa de fertilidad de Rusia es similar a la de la UE, es decir, está entre las más bajas del mundo. Sin embargo, es inferior a las tasas de fertilidad de Alemania, Reino Unido, Francia y los EEUU.

Con 146 millones de habitantes, la población de Rusia es hoy menor que en 1989, cuando era de 147 millones. Se prevé que la población rusa disminuya aún más. Algunas estimaciones concluyen que la población de Rusia podría caer por debajo de los 100 millones en 2100. Esto continúa una tendencia que ya existía en toda la Unión Soviética en el momento del colapso de ese estado. La población de toda la Unión alcanzó un máximo de unos 290 millones de habitantes a finales de los 1980, y nunca se ha recuperado.

Al igual que muchos países ricos de Occidente, Rusia se enfrenta a un problema demográfico en el que la población en edad de trabajar tendrá que esforzarse más para satisfacer las necesidades económicas de los ancianos, que dependen cada vez más de las pensiones. Pero a diferencia de Occidente, que ya es rico, Rusia—al igual que China, que se enfrenta a un problema similar—se enfrenta a un futuro en el que envejecerá antes de tener la oportunidad de enriquecerse. Y eso es un problema geopolítico para Rusia.

Por qué Rusia es importante, aunque no sea una potencia de primer orden

Llegados a este punto, el lector puede preguntarse: «si Rusia es tan débil, entonces seguramente será extremadamente fácil enfrentarse a Rusia en Ucrania y acabar con ella».

Sin embargo —a pesar de las numerosas carencias económicas y demográficas de Rusia— esto no es así.

Esto se debe a que existe una enorme asimetría entre la forma en que Occidente ve a Ucrania y la forma en que Rusia ve a Ucrania.

En Estados Unidos —y en la mayor parte de Occidente en general— sólo los halcones más comprometidos consideran que Ucrania es una zona de interés vital. En EEUU, por ejemplo, es difícil encontrar un grupo político que crea que Ucrania merece la sangre de las tropas americanas y los costes de una guerra real en general. Los rusos ven a Ucrania como una cuestión de interés absolutamente vital, de forma muy parecida a como EEUU ve a México —y a como EEUU veía a Cuba durante la crisis de los misiles. Si Ucrania es tomada por las fuerzas antirrusas, esto podría ser visto en un Moscú algo muy digno de una costosa guerra.

En lo que respecta a Ucrania, el régimen ruso podría estar dispuesto a soportar costes muy elevados que Occidente no está políticamente preparado para soportar. Moscú podría estar dispuesto a recortar profundamente ese «excedente disponible» que es necesario para la guerra. La historia de Rusia no demuestra nada en los últimos 210 años si no es que los regímenes rusos están dispuestos a exponer a la población a privaciones extremas con tal de proteger lo que el régimen considera intereses vitales.

Sin embargo, esto no debe confundirse con la capacidad de proyección de poder o la capacidad de reunir capacidades militares ofensivas. Un país con un PIB anémico y una población en declive no tiene estas capacidades. Rusia es lo suficientemente fuerte —pero sólo lo suficiente— para resistir a las verdaderas grandes potencias en guerras defensivas cerca de sus propias fronteras.

Estas realidades también contribuyen a explicar por qué Estados relativamente débiles como Rusia están dispuestos a buscar la crisis incluso desde una posición debilitada. Como explican Kelly Greenhill y Joshua Shifrinson en Foreign Policy esta semana:

¿Por qué los Estados tomarían medidas aparentemente irracionales como … una escalada militar que corre el riesgo de enemistarse con Estados mucho más poderosos y desencadenar represalias punitivas? ¿Por qué recurrir a la creación de crisis como método de influencia? … Lejos de ser irracional, la generación de crisis es una estrategia probada de los actores débiles que buscan negociaciones y concesiones de los actores más fuertes que se oponen a concederlas.

Las acciones de Rusia en Ucrania no son las de un Estado fuerte con capacidad para extender su poder sobre nuevas y vastas fronteras. Más bien, la situación de Ucrania es el resultado de la negativa de Occidente a tomar en serio las preocupaciones de Moscú sobre la ampliación de la OTAN hacia el corazón de Rusia. La reiterada desestimación por parte de Occidente de las preocupaciones rusas ha obligado al relativamente débil Estado ruso a asumir mayores riesgos.

Esto es lo que está ocurriendo ahora en el este de Ucrania. Pero nada de esto significa que Rusia sea una gran potencia en la misma liga que los EEUU, o incluso que Europa Occidental.