Esta es la historia de dos economistas que vivieron vidas paralelas y que persiguieron dos objetivos diferentes y contrarios. Uno se dedicó a la libertad y otro al Estado.

El primero se mantuvo como profesor durante toda su vida, sin estar en ninguna institución de prestigio y sin ejercer ningún poder. De hecho, utilizó su puesto de profesor contra el ejercicio del poder, y se convirtió en la voz intelectual más poderosa del mundo para el liberalismo radical o libertarismo. Este hombre que amaba la libertad murió en 1995 y su obra ha tomado vuelo en todo el mundo. Sus libros se venden como nunca antes, todos ellos, y su estrella sube cada día.

Su nombre era Murray N. Rothbard.

El segundo se convirtió en el economista más poderoso e influyente del mundo, dirigiendo prácticamente el mundo durante mucho tiempo. Mientras estuvo en el poder, fue venerado por todos los que eran alguien. Cada una de sus palabras podía hacer que se ganaran o perdieran cientos de miles de millones en el mercado. Pero vivirá el resto de sus días bajo una nube de burla y descrédito, defendiéndose de la percepción de que creó la mayor calamidad financiera de la historia.

Su nombre es Alan Greenspan.

Sigamos el rastro de estas dos vidas y consideremos las decisiones que tomaron.

Como ha señalado Charles Burris, ambos nacieron en Nueva York, en 1926. Rothbard nació el martes 2 de marzo. El sábado siguiente, 6 de marzo, nació Alan Greenspan. Tuvieron un origen y una educación similares, Greenspan de herencia judía-alemana y Rothbard de herencia judía-rusa. Ambos asistieron a escuelas privadas y se dedicaron a sus respectivas pasiones.

Después del instituto, sus vidas se separaron. Mientras que Rothbard siguió una trayectoria académica en el campo de la economía —que parece haberle convertido en un gigante de la profesión—, Greenspan fue a la Escuela de Música Julliard para dedicarse a su verdadero amor, el clarinete.

Por muy sorprendente que pueda parecer hoy, Greenspan no estaba interesado en la economía ni en la banca ni en ningún campo técnico. Sus intereses eran las artes, al menos al principio. No hay nada malo en ello y, de hecho, la música se ha considerado durante mucho tiempo la base de una gran educación.

Menciono esto porque es un comienzo inverosímil para el hombre que más tarde tomaría el timón de la institución que pretendería gestionar la moneda de reserva mundial, un hombre al que se le ha dado el nombre de una cátedra en la Universidad de Nueva York.

Mientras tanto, Rothbard eligió asistir a la Universidad de Columbia. No se especializó en economía. Su pasión eran las matemáticas, incluso antes de la plena matematización de la profesión. En Columbia, estudió con el famoso estadístico Harold Hotelling. Puede que fuera Hotelling quien condujera a Rothbard a los estudios económicos, pero muy pronto, Rothbard el matemático pudo ver lo que estaba mal en esa aplicación de los métodos estadísticos a la teoría económica. Más tarde se basaría en Mises para construir una teoría sistemática de la economía basada en la deducción lógica a la manera de los teóricos del siglo XIX. Al mismo tiempo, su libertarismo también estaba en fuerte formación desde su juventud.

Por inverosímil que pueda parecer hoy, la biografía de Rothbard parecería ser exactamente la que lo haría triunfar profesionalmente con la corriente principal de opinión y con los poderes fácticos. Lo que lo hizo imposible fueron las decisiones que tomó —decisiones tomadas por principios y por amor a la verdad y a la libertad.

Greenspan, por su parte, se negó a llevar a cabo sus sueños musicales. Sus calificaciones eran sólo medias, así que se dedicó a tocar con la Henry Jerome Orchestra, tocando el saxofón o el clarinete según fuera necesario. Viajaba por el país en autobuses entre los compromisos. Pronto se cansó de esa vida y en 1945 cambió tanto de escuela como de carrera a economía.

La escuela era la Universidad de Nueva York, donde Mises había empezado a dar clases ese mismo año. Pero Greenspan no estudió con Mises, a quien podría haber considerado un viejo venido a menos que no podía hacer nada por su preocupación principal, que era su carrera. En su lugar, eligió la división llamada «la fábrica»: 9.000 estudiantes competían en varios campos de especialización en negocios. Se graduó con honores en 1945 y se inscribió en el programa de maestría, graduándose en 1948.

En este punto, las vidas de Rothbard y Greenspan se cruzan brevemente de una manera interesante: en la Universidad de Columbia. Dos años antes, Rothbard había recibido su propia maestría en economía en Columbia, y se había inscrito en el programa de doctorado. El profesor Arthur Burns era el miembro más destacado de la facultad. Burns se convertiría más tarde en el jefe del Consejo de Asesores Económicos de Eisenhower y en el jefe de la Reserva Federal. Se podría decir que era el Greenspan de su época.

Greenspan abandonó el programa de economía de Columbia para seguir a Burns a Washington y seguir su tendencia a perseguir puestos y personas poderosas. Greenspan observó atentamente a Burns, muy impresionado por la forma en que la economía, en una época de positivismo, puede utilizarse al servicio de las carreras relacionadas con el Estado.

Mientras tanto, Rothbard se quedó en Columbia, escribiendo y estudiando. Uno de sus artículos fundamentales en este periodo se publicó en un libro en honor a Mises, ese viejo supuestamente venido a menos que casualmente tenía una afición por decir la verdad al poder.

Así como Burns se convirtió en el modelo de Greenspan, Mises se había convertido en el modelo de Rothbard. Es difícil imaginar dos trayectorias profesionales más opuestas. Mises había sido expulsado de dos países por su postura de principios, e incluso había perdido un puesto de prestigio en la profesión por no estar dispuesto a secundar la revolución keynesiana.

Rothbard seguiría un camino similar. Su artículo escrito en honor a Mises, publicado en 1956, fue una reconstrucción de la economía de la utilidad y el bienestar siguiendo líneas no matemáticas.

Aquí tenemos al estudiante graduado haciendo lo que hace una persona con principios: buscaba la verdad a través de la investigación y la escritura. Podría haber optado por hacerse eco del keynesianismo y el positivismo en alza de su época. Ciertamente, era intelectualmente capaz de convertirse en el maestro de ambos campos. En lugar de ello, los rechazó intelectualmente y tomó un camino diferente en la línea trazada por Mises.

¿Y qué hacía Greenspan? Iba de un lado a otro de Washington complaciendo a los peces gordos, observando cada uno de sus movimientos, esforzándose por ser como ellos, e intentando seguir sus pasos cultivando contactos con la prensa y relaciones con gente de alto nivel.

Rothbard se doctoró en 1956, pero sólo después de saltar mil barreras que le había puesto nada menos que el propio mentor de Greenspan. Hubo momentos en que la contumacia de Burns llevó a Murray a la desesperación. Sentía que no podía cumplir con los dictados de Burns y que no podía complacerlo, y que Burns parecía estar saboteando su trabajo.

Irónicamente, Rothbard y Burns se conocían desde la infancia. Vivían en el mismo edificio de apartamentos desde el instituto. No cabe duda de que se trataba de un ataque personal contra Murray.

Sólo una vez que Burns se vio tan envuelto en la política de Washington que ya no pudo preocuparse, Rothbard acabó imponiéndose. Su doctorado fue concedido en 1956.

Ahora permítanme hacer algunos comentarios sobre la disertación de Rothbard. Fue un relato empírico del primer ciclo económico serio de Estados Unidos, el pánico de 1819. Buscó en todas las fuentes que pudo, produciendo muchas páginas de datos económicos detallados. También conocía la importancia de la ideología y la personalidad en la historia de la economía, así que relató los debates sobre la respuesta política. Entonces, como ahora, la gente instaba a intervenir. Pero a diferencia de hoy, el gobierno no respondió a las demandas de inflación, apoyo a los precios, rescates y estímulos fiscales. Como resultado, el pánico terminó y la economía se recuperó muy rápidamente.

¿Cuál fue el destino de esta disertación? Durante más de 50 años, ha sido la referencia estándar sobre este episodio. Se imprimió y reimprimió muchas veces. Hoy en día, el Instituto Mises tiene una edición de este libro y se sigue vendiendo a gran escala.

Permítanme avanzar hasta la disertación de Greenspan, que no se presentó en la Universidad de Nueva York hasta dos décadas después, en 1977. Fue rápidamente sellada y sigue sin estar disponible para nadie. Nadie tenía idea de su contenido hasta el año pasado, cuando se filtró una copia a un periodista de Barron’s. Lo que contenía era tan irrelevante que apenas fue noticia. Se trataba de una recopilación de informes que había escrito para diversos fines a lo largo de los 20 años anteriores: un doctorado concedido por experiencia vital, por así decirlo.

¿Qué hizo Greenspan en los años siguientes? Fundó una empresa de consultoría, Townsend-Greenspan, y trabajó para el National Industrial Conference Board.

Para entender la empresa de Greenspan y lo que hizo, es importante comprender el papel del experto económico en una época de positivismo. En la posguerra, el científico con conocimientos de tipo gnóstico y conexiones oscuras con el poder ascendió a la fama pública masiva. La sustancia en sí no importaba tanto como la ilusión de pericia. Lo que su empresa vendía era Greenspan, a clientes tan poderosos y del régimen como J.P. Morgan and Co.

Greenspan se ha forjado cuidadosamente su imagen de experto omnisciente en todos los asuntos relacionados con la economía. Utilizó sus conexiones con Burns y sus crecientes conexiones con todas las élites de poder relacionadas para crearse una reputación de coleccionista de datos como un monje, estudiando gráficos y haciendo comentarios y predicciones imprimibles.

Era sobre todo una ilusión. No había gráficos ni recopilaciones de datos ni máquinas que hicieran predicciones perfectas. Lo que hizo Greenspan fue mercantilizar sus propias maneras de complacer y venderlas a una cultura ávida de ilusiones.

A lo largo de los años sesenta y de las décadas siguientes, trabajó para que su persona encajara perfectamente con el ethos imperante. Ese ethos era el estatismo: la glorificación de la gestión centralizada por parte de los expertos. Greenspan quería ser el mejor de los expertos.

Permítanme decir unas palabras sobre la relación de Greenspan con Ayn Rand. La prensa malinterpreta habitualmente el significado de esta relación. El único escritor que creo que lo ha entendido bien, aparte de personas del círculo íntimo como George Reisman y Nathaniel Branden, es Frederick Sheehan, autor de Panderer to Power . Sheehan señala que la relación de Greenspan con el círculo de Rand fue siempre oportunista y nunca tuvo realmente ningún efecto en la vida de Greenspan.

Era una autora famosa en ascenso. Greenspan era un maestro en enganchar su carro a cualquier caballo en movimiento. La propia Rand le llamaba el «sepulturero». Con frecuencia preguntaba a sus colaboradores: «¿Crees que Alan podría ser básicamente un escalador social?» Su intuición era, por supuesto, correcta.

Pero lo que el episodio de Rand ilustra aún más es en realidad terriblemente poco halagüeño para Greenspan. Ya es bastante malo que una persona busque cobardemente el poder mientras permanece en la ignorancia. Pero como Greenspan reveló en su artículo de 1966 titulado «Oro y libertad económica», en realidad sabía la verdad. Sabía que la Reserva Federal crea ciclos económicos —lo escribió en su artículo, incluso acertando en la historia de la Gran Depresión. Sabía que el dinero fiduciario construye el Estado. Decía que el oro es la única garantía monetaria de la libertad.

Ya es bastante malo que una persona dedique su vida al servicio del poder cuando lo hace en un estado de ignorancia intelectual. Pero cuando la misma persona sigue este camino en un estado de conocimiento publicado, es nada menos que reprobable. Por lo tanto, su relación con Rand no era diferente de su relación con cualquier otra persona: la utilizó como un peldaño hacia su verdadero objetivo.

Pocos años después de este artículo, Greenspan se introdujo en la campaña de Nixon de 1968, ocupando el puesto de coordinador de la investigación sobre política interior. Comenzó un ir y venir entre Nueva York y Washington que definiría el resto de su vida.

En 1970, su mentor Burns juró su cargo como jefe de la Reserva Federal, y fue entonces cuando Greenspan se fijó ese puesto como su objetivo de por vida. Todas las decisiones que tomó a partir de ese momento estaban dedicadas a ello. Al mismo tiempo, mantuvo su alto perfil público, pronunciando hasta 80 discursos al año y cobrando enormes honorarios por consultoría, mientras fingía vivir una existencia monástica, estudiando gráficos y tablas y repartiendo consejos y sabiduría a cambio de mucho dinero.

A pesar del culto a la personalidad que estaba construyendo, sus predicciones eran casi siempre erróneas. Permítanme dar sólo el ejemplo más famoso. El 7 de enero de 1973, el New York Times publicó su foto en un artículo sobre pronósticos brillantes del mercado. Se le citaba así: «Es muy raro que se pueda ser tan incondicionalmente alcista como ahora.» Cuatro días después, el mercado alcanzó su máximo y tocó fondo con un 46% más bajo un año después. Esto era típico de él: de alguna manera era capaz de construir una reputación de profeta mientras se equivocaba en todo. Su método era siempre el mismo: utilizar una retórica altisonante y un lenguaje oscuro mientras disimulaba y fingía su camino en la vida.

Era un método perfecto para el trabajo gubernamental. Y así, ese mismo año, se convirtió en jefe del Consejo de Asesores Económicos. En 1974, instó al presidente Ford a proponer un nuevo impuesto como medio para combatir la inflación. Participó en la campaña «Whip Inflation Now», que se completaba con los botones WIN, aunque sabía perfectamente que el verdadero culpable no era la falta de entusiasmo, sino una Fed que no paraba la imprenta.

Unos años más tarde se coló en el círculo íntimo de Reagan y se convirtió en el jefe de la Comisión de la Seguridad Social que acabó subiendo los impuestos sobre la nómina, lo que parecía salvar el sistema pero sólo acabó retrasando lo inevitable.

Todo esto fue un mero preludio hacia 1987, cuando el objetivo de su carrera estaba al alcance de la mano. Fue nominado para el puesto para el que se había estado entrenando durante toda su vida: jefe de la Reserva Federal. Lo que ocurrió poco después fue el famoso crack bursátil de 1987. Aquí hizo lo que haría una y otra vez durante sus 20 años de mandato. Afrontó cada crisis con la misma táctica: abrió las válvulas monetarias.

El bombeo monetario era su única arma. Piensen en las ocasiones: la crisis de la deuda mexicana de 1996, el contagio asiático de 1997, la gestión del capital a largo plazo en 1998, la crisis del efecto 2000 de 1999 y 2000, el colapso de las puntocom y, finalmente, los incidentes terroristas del 11-S en Washington y Nueva York. Ah, y nunca olvidemos que Greenspan, el 13 de noviembre de 2001, recibió el Premio Enron.

¿Qué hay detrás de todo esto? Esencialmente, demostró ser un experto en servir al Estado siempre que éste necesitaba ayuda. Los políticos utilizaron a Greenspan como lo que Sheehan llama su «refugio antiaéreo». Él les hizo un favor y ellos se lo devolvieron nombrándole una y otra vez, y le adulaban como nunca se ha adulado a nadie. Y no es de extrañar. Fue el mayor falsificador de la historia.

Se puede ver el mapa de esto en la tasa de fondos federales. Observando el gráfico desde los años 60 hasta el presente, vemos un enorme arco, con el pico en 1979, y la tasa con una tendencia constante a la baja hasta el nivel actual de cero. La única manera de que esto se justifique sería mediante un gran aumento del ahorro y del capital, y no lo hemos visto. Este panorama de tipos cada vez más bajos es totalmente artificial. No sólo eso, sino que inducen a la burbuja en extremo.

Lo que estamos viviendo ahora, en Estados Unidos y en otros países, es un resultado directo del mandato de Greenspan, que condujo a la mayor catástrofe financiera de los tiempos modernos. Y no se equivoquen: todo esto se puede achacar directamente a Greenspan.

Sabemos, por los informes de todos los que trabajaron con él, que gobernaba las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto con puño de hierro, sin buscar la opinión de nadie ni tolerar la disidencia a sus intuiciones políticas. Reprimía cualquier opinión contraria con miradas fulminantes y reprimendas implícitas y explícitas. Gobernaba mediante el miedo y la intimidación. A menudo hacía declaraciones sobre el estado de la economía que no tenían ninguna base en la realidad, y todos los presentes lo sabían. Pero después de un tiempo, quedó claro que nadie podía penetrar en su cerebro. En cambio, los reunidos se limitaban a poner los ojos en blanco y a alejarse desesperados, murmurando entre ellos. Podía hacer o deshacer a subordinados y colegas.

Siguió cultivando su imagen pública como forma de aplastar los desacuerdos dentro de la Fed. El mensaje que enviaba a través de su elevado estatus era el siguiente: no te atrevas a discrepar de este dios de la tierra al que todo el mundo adora. Durante un tiempo, toda la clase dirigente de Wall Street y Washington entonó un largo y unido coro del himno Gracias a Dios por Greenspan. Él lo alentó, enviando a sus secuaces a decir a la prensa que merecía el crédito por todas las cosas: un repunte en el empleo, un descenso en el déficit comercial, un informe de ganancias optimista de Wall Street. No importaba la noticia, él se atribuía el mérito, incluso si la noticia no tenía ninguna relación con las políticas de la Reserva Federal.

Eran tiempos locos. Apareció un artículo falso en el New Republic que hablaba de una secta en Wall Street con velas y una imagen icónica de Greenspan en la trastienda. La historia era absurda pero creíble. Pasó mucho tiempo antes de que alguien se diera cuenta de que era falso.

En cuanto a su comportamiento dentro de la propia Fed, su guerra contra la disidencia, típica de cualquier dictador, fue demasiado para cualquier persona de la Fed con inteligencia e integridad. Janet Yellen dimitió como gobernadora en 1997, diciendo amargamente al marcharse que es un «gran trabajo, si te gusta viajar por todo el país y leer los discursos escritos por el personal», y recordó, por ejemplo, que Greenspan ni siquiera la dejaba hablar con el personal de la Fed porque temía que desarrollaran algún afecto o lealtad hacia alguien que no fuera Greenspan personalmente.

Bert Ely, consultor de la Fed, concluye con un punto escrito sobre la mayoría de los déspotas de la historia de la humanidad: «El presidente no es un hombre seguro. Tiene que ser uno en el centro de atención, y no quiere competencia».

No hace falta que les diga cómo termina la historia de Greenspan. Su mundo se derrumbó a su alrededor. Hoy en día se pasa todo el tiempo tratando de explicar su manera de salir de la culpa. Para su eterna desgracia, ha insinuado en muchas ocasiones que el colapso de 2008 no fue un fallo suyo ni del gobierno, sino el resultado de fallos inherentes al mercado.

Ayn Rand especuló que este sepulturero podría ser un escalador social. Ella no sabía, ni podía saber, que él acabaría escalando hasta la cima, cayendo hasta el fondo y, mientras se retorcía de dolor, traicionaría toda la causa a la que pretendía ser devoto. Pero cualquiera que observara su vida podría ver el patrón. No era complejo. Sirvió al Estado. Como el propio Rothbard escribió sobre Greenspan , «la verdadera cualidad de Greenspan es que se puede confiar en que nunca hará tambalearse al establishment».

Ahora, me gustaría volver a Rothbard y a su vida. Cuando lo dejamos por última vez, había terminado su disertación. Estaba a punto de embarcarse en un enorme viaje que consumiría toda su vida. Publicó en las revistas establecidas todo el tiempo que pudo, pero en algún momento, su búsqueda de la verdad y su amor por la libertad significaron que se apartaría de ellas.

A pesar de su brillantez, trayectoria y credenciales, no consiguió un puesto académico de prestigio. Trabajó para una fundación académica privada, revisando los últimos libros de historia, filosofía, derecho y economía. Su enorme tratado sobre economía, que apareció en 1963, comenzó como un tutorial escrito por encargo de esta fundación.

Cuando consiguió un puesto, fue en el Brooklyn Polytechnic de Nueva York. Tenía una oficina de mala muerte y daba clases a estudiantes poco impresionantes. Pero eso no le importaba en absoluto. Tenía la libertad de escribir, publicar y decir la verdad, y eso era lo que más quería.

Pero incluso aquí, sus opciones eran limitadas. Se podría pensar que, como partidario del libre mercado, las revistas de opinión conservadoras estarían abiertas para él. Pero poco después de que se intensificara la Guerra Fría, ya no podía callar sobre un tema que era enormemente importante para él, a saber, la relación entre la libertad y el expansionismo militar. Consideraba que el Estado de guerra no era más que una especie de socialismo. Por ello, se adhirió al credo de los viejos liberales clásicos: un mercado libre más una perspectiva internacional pacífica. Por ello, fue excomulgado por los conservadores.

El resultado fue que acabó construyendo su propio movimiento global, uno que empezó en el salón de su casa y se extendió a toda la raza humana. Sus dos docenas de libros y miles de artículos acabaron inspirando un vasto movimiento mundial por la libertad. Sus escritos económicos tendieron un puente entre Mises y la actual generación de austriacos. Su maravillosa personalidad demostró a todos que es posible divertirse mientras se lucha contra el leviatán.

En cuanto al carácter del propio Rothbard, el contraste con Greenspan no podría ser más marcado. Si Greenspan era el funerario lúgubre, Rothbard era el guerrero feliz. Rothbard estaba encantado de pasar tiempo con estudiantes y profesores y con cualquier persona interesada en la libertad. Cuando se hablaba con él, estaba encantado de hablar sobre el campo de interés que era la especialización de la otra persona. Ya fuera la historia, la filosofía, la ética, la economía, la política, la religión, la pintura renacentista, la música, los deportes, la arquitectura eclesiástica barroca o incluso las telenovelas de la televisión, siempre hacía que los demás se sintieran más importantes.

Siempre le entusiasmaba dar crédito a los demás y llamar la atención sobre la contribución de todos a la gran causa. Nunca guardaba rencor por mucho tiempo: incluso para los que le traicionaban personalmente, siempre había una oportunidad de reconciliación abierta. Todos estos rasgos se desprendían de su asombrosa generosidad de espíritu, que yo atribuyo a su amor por la verdad por encima de todo.

Su vida, demasiado corta, se truncó en 1995. Pero ese fue también el año en que el navegador web se hizo común en oficinas y hogares. Las clases que Rothbard impartía en su pequeña aula de Nueva York se transmiten ahora por todo el mundo a través de iTunes y Mises.org . Todos sus libros están impresos y se venden como nunca antes. No sólo hay libros suyos, sino libros sobre sus libros y toda una literatura que crece en torno a su legado.

Muchos han dicho que Rothbard era su peor enemigo. Lo mismo decían de Mises. La idea aquí es que podrían haber ayudado a sus carreras si se llevaran bien. Eso es bastante cierto. Pero, ¿lo único que queremos en la vida es llevarnos bien? ¿O queremos marcar la diferencia de una manera que nos sobreviva?

En algún momento de nuestra vida, todos nos daremos cuenta de que todo el dinero y todo el poder y los bienes que podamos acumular nos serán inútiles después de morir. Incluso las grandes fortunas pueden disiparse después de una o dos generaciones. El legado que dejaremos en esta tierra se reduce a los principios por los que hemos vivido. Las ideas que tenemos y la forma en que las perseguimos son la fuente de nuestra inmortalidad.

Greenspan dejará una economía en ruinas y toda una vida de complacencia. Rothbard dejó una gran visión de la libertad unida a la ciencia, un ejemplo de lo que significa pensar realmente a largo plazo.

En todas las épocas y en todos los tiempos, las personas deben tomar una decisión. ¿Aceptaremos el mundo tal y como es y trataremos de encajar, obteniendo todo lo que podamos del sistema hasta que nos retiremos? ¿O nos ceñiremos a los principios, pagaremos el precio que sea y dejaremos el mundo como un lugar mejor? Les aseguro que cualquiera que haya amado verdaderamente la libertad ha elegido el segundo camino. Ese es el camino que el Instituto Mises se dedica a seguir. Que cada uno de nosotros haga también esa elección.

Llewellyn H. Rockwell, Jr., es fundador y presidente del Instituto Mises en Auburn, Alabama, y ​​editor de LewRockwell.com .