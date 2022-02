En 2018, Ross Douthat del New York Times introdujo la frase «capital woke». Esencialmente, Douthat sugirió que el capitalismo woke funciona sustituyendo el valor económico por el valor simbólico. Bajo el capitalismo woke, las corporaciones ofrecen a los trabajadores placebos retóricos en lugar de concesiones económicas más costosas, como salarios más altos y mejores beneficios. Los mismos gestos wokeness también apaciguan a la élite política liberal, promoviendo sus agendas de política de identidad, pluralismo de género, derechos de los transexuales, normas de inmigración laxas, mitigación del cambio climático, etc. A cambio, las empresas woke esperan no tener que pagar más impuestos, ni aumentar las regulaciones, ni la legislación antimonopolio contra los monopolios. Aunque el capitalismo woke aliena a los conservadores culturales, el Partido Republicano sigue siendo procorporativo, lo que convierte al capitalismo woke en una estrategia en la que las empresas salen ganando.

El columnista de Business Insider Josh Barro sugirió que el capitalismo woke proporciona una forma de representación parapolítica a los trabajadores y consumidores corporativos. Dada su percepción de privación de derechos políticos, el capitalismo woke les ofrece representación en la esfera pública, ya que ven sus valores reflejados en los pronunciamientos de las corporaciones.

Otros han sugerido que las corporaciones se han convertido en woke sólo para no ser canceladas por las turbas de Twitter y otros activistas, que el wokeness es una buena «herramienta de marca», o que los accionistas progresistas también exigen el activismo corporativo.

Pero el capitalismo woke no puede explicarse suficientemente en términos de aplacar a los izquierdistas costeros, congraciarse con los legisladores liberales de izquierda o evitar la ira de los activistas. Más bien, a medida que el wokismo ha ido escalando y se ha apoderado de las corporaciones y los estados, se ha convertido en un dispositivo de demarcación, un shibboleth para que los miembros del cártel se identifiquen y distingan de sus competidores no woke, a los que hay que privar de inversiones de capital. El capitalismo woke se ha convertido en un juego de monopolio.

Al igual que los individuos no woke son cancelados de la vida cívica, también las empresas no woke son canceladas de la economía, dejando el botín a los woke. Las cancelaciones de empresas no son simplemente el resultado de las consecuencias políticas. Se están institucionalizando y llevando a cabo a través del mercado de valores. El índice medioambiental, social y de gobernanza (ESG) es una puntuación de crédito social al estilo chino para calificar a las empresas. Los planificadores woke utilizan el índice ESG para recompensar al grupo interno y expulsar del mercado a los actores no woke. La inversión woke aleja la propiedad y el control de la producción de los incumplidores. El Índice ESG sirve como billete de admisión para entrar en los cárteles de los woke.

Las investigaciones sugieren que la inversión ASG favorece a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas. El capitalismo woke confiere a estas grandes empresas favorecidas el mayor control posible sobre la producción y la distribución, al tiempo que elimina las industrias y los productores considerados innecesarios o perjudiciales.

El enfoque de inversión de BlackRock Inc., el mayor gestor de activos del mundo; Vanguard, el segundo mayor; y otros, da crédito a esta interpretación. BlackRock y Vanguard apoyan firmemente el capitalismo de interesados, es decir, el espíritu empresarial de beneficiar a las «partes interesadas», además de a los accionistas o en su lugar.

En su «Carta de 2021 a los consejeros delegados», el consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, dejó clara su posición sobre las decisiones de inversión, declarando que «el riesgo climático es un riesgo de inversión» y que «la creación de inversiones en índices sostenibles ha permitido una aceleración masiva de capital hacia empresas mejor preparadas para afrontar el riesgo climático».

Fink prometió un «cambio tectónico» en el comportamiento de las inversiones, una aceleración creciente de las inversiones que se dirigen a empresas «centradas en la sostenibilidad». Fink advirtió a los directores ejecutivos: «Y como esto tendrá un impacto tan dramático en la forma de asignar el capital, cada equipo de gestión y consejo de administración tendrá que considerar cómo esto afectará a las acciones de su empresa». Al lanzar así el guante a las partes interesadas, Fink se hizo eco de las amenazantes palabras del fundador y presidente del Foro Económico Mundial (FEM), Klaus Schwab, que escribió en junio de 2020: «Todos los países, desde Estados Unidos hasta China, deben participar, y todas las industrias, desde el petróleo y el gas hasta la tecnología, deben transformarse. En resumen, necesitamos un «Gran Reset» del capitalismo».

Pero, a diferencia de los gestos retóricos de Schwab, el dictado de Fink de «go woke or go broke» no debe ser descartado como los desvaríos conspirativos del Dr. Maligno. Tiene la fuerza directa del capital detrás. Fink lleva a cabo lo que Schwab sólo puede promover con propaganda.

La «2022 Letter to CEOs: The Power of Capitalism» continúa con la promoción del capitalismo de grupos de interés, sugiriendo que el capitalismo de grupos de interés siempre ha sido el modus operandi de las empresas capitalistas de éxito:

A lo largo de las tres últimas décadas, he tenido la oportunidad de hablar con innumerables directores generales y aprender lo que distingue a las empresas verdaderamente grandes. Una y otra vez, lo que todas comparten es que tienen un claro sentido del propósito, valores coherentes y, sobre todo, reconocen la importancia de comprometerse con sus principales grupos de interés y cumplir con ellos. Esta es la base del capitalismo de las partes interesadas.

Según Fink, el capitalismo de las partes interesadas no es una aberración. Continúa declarando, más bien a la defensiva: «No es una agenda social o ideológica. No es “woke”. Es capitalismo».

Klaus Schwab erige el hombre de paja del «neoliberalismo»—que él equipara con el libre mercado—como la fuente de los males económicos y sociales de las masas. Pero el corporativismo, el favoritismo empresarial y estatal que beneficia de forma diferencial a determinadas industrias y actores dentro de las industrias—y no la competencia justa y libre—ha sido la verdadera fuente de lo que Fink, Schwab y sus afines denuncian.

El corporativismo, también conocido como «fascismo económico», implica la producción coordinada y la gestión de la sociedad por un consorcio de grupos de interés dominantes. En todo caso, el capitalismo de grupos de interés es una forma de corporativismo. Además, a pesar de que Fink afirme lo contrario, el corporativismo que promueve ejerce el poder corporativo y se apoya en las sanciones del Estado para lograr una agenda ideológica y política particular. Esa agenda es el wokismo. Por lo tanto, el capitalismo woke es más apropiado llamarlo corporativismo woke.

Como es lógico, algunos conservadores, e incluso algunos socialistas, consideran que el capitalismo de los accionistas es un nuevo enfoque para el avance del socialismo. Sin embargo, el capitalismo interesado no promueve el socialismo de Estado como tal. Más bien, tiende al socialismo corporativo. En sus versiones extremas, equivale a un capitalismo con características chinas—un Estado autoritario que dirige en última instancia la producción con fines de lucro de entidades corporativas sancionadas por el Estado.

El socialismo empresarial tiene una larga historia, que se remonta a finales del siglo XIX. He escrito sobre esta historia en relación con los ideales monopolistas y socialistas de un tal King Camp Gillette, fundador de la Gillette Razor Company. Gillette fue autor y financió la redacción de varios libros para promover un socialismo basado en las corporaciones. Argumentaba que la mejor manera de establecer el socialismo es a través de la corporación. La incorporación, las fusiones y las adquisiciones continuarían hasta que toda la producción quedara finalmente subsumida en una «Corporación Mundial», con todos los «ciudadanos» teniendo las mismas acciones. Aunque esta no es exactamente la visión de los socialistas corporativos contemporáneos como Fink y Schwab, no son menos presuntuosos ni desprecian el libre mercado, y utilizan la retórica de la diversidad, la equidad y la inclusión como cobertura de su fascismo económico.

Del mismo modo, en contra de la opinión «correcta», no es reaccionario oponerse al capitalismo despertado. El fascismo económico, en cualquiera de sus formas, es autoritario y totalitario. Y, como reconoció Xi Jinping en un reciente discurso ante el Foro Económico Mundial, no es «igualitario». Confiere el poder económico y político a las élites empresariales y estatales, y utiliza la coacción y el poder del Estado para concentrar el control de la riqueza en sus manos—por mucho que prometan redistribuirla mediante la «justicia social».

Además de construir estructuras culturales, económicas y sociales paralelas, a corto plazo, el corporativismo woke puede ser desafiado mediante la desinversión en corporaciones que respetan la ESG y la oposición a los políticos que promueven estas corporaciones a través del favoritismo legislativo.

Michael Rectenwald es autor de once libros, incluidos Thought Criminal (2020), Beyond Woke (2020), Google Archipelago (2019), Springtime for Snowflakes (2018), Nineteenth-Century British Secularism (2016) y otros .