En los últimos años, las teorías marxistas del ecologismo han plagado el discurso en línea y se han colado en el ámbito de las políticas públicas. Los políticos utilizan estas teorías a la hora de formular nuevas leyes. Aunque a veces intimidan, estas teorías adolecen de importantes defectos. La teoría ecomarxista, como la «cinta de producción», suele plantear dos críticas principales al capitalismo.

En primer lugar, las retiradas del medio ambiente. Según los ecomarxistas, la producción en el capitalismo moderno requiere una enorme cantidad de insumos materiales. La energía/materias primas necesarias para producir cantidades masivas de bienes de consumo conduce a un agotamiento extremo de los recursos y a un despilfarro; esta es una crítica insuficiente.

Se trata, en el fondo, de una cuestión de escasez. Para el capitalista, no es sorprendente que el uso de un recurso disminuya su cantidad suministrada, pero el reconocimiento de la escasez es un concepto nuevo para los marxistas. La escasez es un tema obvio, pero menos obvio es cómo se gestionaría la escasez en una utopía marxista sin precios. La respuesta para una economía de mercado es sencilla, el sistema de precios.

Rothbard explica muy bien cómo los precios gestionan la escasez:

Lo primero que hay que decir al respecto es que en el mercado libre, independientemente de la rigurosidad de la oferta, nunca hay «escasez», es decir, nunca hay una condición en la que un comprador no pueda encontrar suministros disponibles al precio del mercado. En el mercado libre, siempre hay suficiente oferta disponible para satisfacer la demanda. El mecanismo de compensación son las fluctuaciones de los precios. Si, por ejemplo, hay una plaga de naranjas, y la oferta de naranjas disminuye, entonces hay una escasez creciente de naranjas, y la escasez, es «racionada» voluntariamente a los compradores por el aumento no coaccionado del precio, un aumento suficiente para igualar la oferta y la demanda.

El agotamiento de los recursos en una economía de mercado tiene una fácil solución y, en última instancia, no es un problema. El aumento del precio de un bien desincentiva su uso y evita que se agote. El aumento del precio de un bien también crea una oportunidad de beneficio para que los empresarios encuentren alternativas para ese bien. Por el contrario, en una economía socialista no se licitan los recursos de propiedad privada, no hay precios y, por lo tanto, no existe un mecanismo de compensación ni un indicador de escasez. Ver El cálculo económico en la comunidad socialista.

La segunda crítica se refiere a las adiciones al medio ambiente. Los ecomarxistas afirman que la producción moderna depende más de los productos químicos y de la energía para crear bienes de consumo; la producción intensiva en productos químicos y energía conlleva grandes adiciones al medio ambiente, es decir, la contaminación.

Lo que los ecomarxistas no entienden es que la contaminación no es un problema de producción; la contaminación es un problema de eliminación de basura. Como dice Walter Block: «En su raíz, toda la contaminación es la eliminación de la basura de una forma u otra». No hay nada intrínsecamente malo en que la producción dé lugar a un exceso de materiales o productos químicos, la cuestión fundamental es cómo eliminar el exceso.

Si la contaminación es un problema de eliminación de la basura y no un problema de producción en sí, ¿qué culpa tiene? El sistema jurídico. El sistema jurídico actual no ha protegido los derechos de propiedad; en su lugar, la ley protege a los contaminadores y a los intrusos. Los gobiernos que antes permitían a los individuos llevar a los contaminadores a los tribunales en demandas por molestias, ahora subastan el permiso para contaminar. Históricamente, los tribunales protegían a los propietarios de tierras de los contaminantes de las fábricas y otras formas de intrusión. Este precedente legal cambió en los años 1830 y 40, cuando los sistemas legales dejaron de proteger los derechos de propiedad y permitieron la contaminación por el «bien mayor».

Los contaminadores pueden ahora verter fertilizantes y productos químicos en los ríos con el permiso de la Agencia de Protección Medioambiental. Los contaminantes pueden ser bombeados al aire siempre que los contaminadores se llenen los bolsillos de la División de Mercados de Aire Limpio de la EPA y reciban un permiso de contaminación. Si las numerosas agencias reguladoras del gobierno federal han fracasado y han sucumbido a los intereses especiales, ¿qué hace pensar a los ecologistas de izquierdas y a los responsables de las políticas públicas progresistas que las nuevas agencias de protección del medio ambiente actuarán de forma diferente?

Gran parte del debate de los ecomarxistas y los pseudointelectuales de Facebook es contraproducente. Culpan erróneamente al libre mercado de un problema creado por la incapacidad del gobierno de garantizar los derechos de propiedad. Estos críticos del libre mercado a menudo atacan los mecanismos de mercado que sirven para curar nuestros males ambientales. Una solución adecuada a la situación ecológica actual no es posible sin la inclusión de un sistema de precios sin trabas y un sistema legal que defienda y proteja los derechos de propiedad.

Baker Elkins es un escritor y estudiante libertario de Nashville Tennessee. Planea especializarse en economía y eventualmente seguir una carrera en la academia o en derecho. También es coanfitrión del podcast Voluntaryist Haven.