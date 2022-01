El mes pasado, el gobernador de Colorado, Jared Polis, puso fin a los mandatos de máscara y a las disposiciones de distorsión social en todo el estado, declarando que «la emergencia ha terminado». Esto, por supuesto, no significa que Colorado sea ahora un «laissez-faire» en términos de Covid. Las instituciones públicas de educación superior —gracias a la aprobación tácita de Polis— siguen teniendo vía libre para imponer mandatos de vacunas y máscaras, y para obligar a las clases a «conectarse» cuando los burócratas universitarios se alarman lo suficiente sobre el Covid. Además, los funcionarios locales se apresuraron a reaccionar ante la no emergencia del gobernador imponiendo una serie de mandatos propios. Más del 80 % de la población del estado sigue viviendo en condados con mandatos de máscara.

Incluso por este movimiento extremadamente leve y tímido en la dirección de la libertad personal, Polis fue arrastrado por las brasas por los activistas de centro-izquierda del estado. A los pocos días, The Sentinel, un periódico de Aurora, Colorado, publicó un editorial sin firma que declaraba: «No, gobernador Polis, la emergencia de la pandemia no ha terminado». La columna excoriaba al gobernador por atreverse a poner fin a los mandatos de las máscaras y por rechazar categóricamente la idea de futuros confinamientos.

Como era de esperar, la Asociación de Funcionarios de Salud Pública de Colorado se opuso a la medida, al igual que numerosos funcionarios del gobierno del condado. Muchos de estos burócratas sanitarios locales incluso exigieron la imposición de pasaportes de vacunas en todo el estado.

En el Colorado Sun, un activista del Partido Demócrata y profesor universitario ha publicado ya al menos dos columnas en las que ataca a Polis por la falta de mandatos estatales, empleando palabras como «abominable… ignorante… insensible» [sic] para describir la falta de compromiso de Polis para imponer mandatos.

Polis también se vio obligado a retractarse de los comentarios que hizo sobre que no es tarea de los funcionarios de salud «decir a la gente lo que tiene que llevar», en una aparente referencia a los mandatos de mascarilla. Polis «aclaró» de forma poco convincente que lo que realmente quería decir era que esa no era la función propia de los funcionarios sanitarios estatales; está bien que los funcionarios locales digan a la gente lo que tiene que llevar.

El hecho de que el propio Polis haya afirmado antes que esa era, de hecho, la función de los funcionarios de salud, no viene al caso. La incoherencia e inconsistencia de los políticos es un hecho. La cuestión ahora es que cuando un gobernador —incluso uno demócrata— intenta reducir ligeramente los mandatos covid, es probable que se encuentre con la furiosa oposición de la izquierda.

Esto también se ha hecho a nivel federal. Cuando los CDC redujeron el periodo de cuarentena recomendado para los que daban positivo, se denunció a los CDC por ser supuestamente una herramienta de los intereses corporativos preocupados por que los trabajadores se tomaran demasiados días de baja. Los supuestos expertos en salud también declararon que el cambio de política era «imprudente».

La lección aquí es que, sea cual sea la política, no faltarán profesores universitarios, políticos y activistas obsesionados con el Covid que exigirán con vehemencia que se impongan políticas más draconianas inmediatamente y en todas partes. No se tolerará ningún tipo de moderación.

De hecho, son tantos los burócratas, políticos y tecnócratas que han redoblado su apuesta por el maximalismo de los mandatos Covid, que es difícil que lo dejen. Deberíamos esperar que busquen nuevas formas de prolongar indefinidamente las actuales «emergencias sanitarias» en el futuro, moviendo siempre los postes de la meta y encontrando nuevas enfermedades que justifiquen los continuos mandatos de máscara y las normas de distanciamiento social.

Mover los postes de la portería

En enero de 2021, Karol Markowicz, del New York Post, advirtió que hay muchos que quieren que el estado de emergencia por el Covid «sea eterno». Casi un año después del pánico inicial por el Covid, cuando estaba claro que el Covid no era una enfermedad que acabara con la civilización y que difícilmente era «la plaga del siglo», estos tecnócratas estaban presionando para que hubiera más mascarillas y más aislamiento para los niños.

Gran parte de esta estrategia ha sido impulsada durante mucho tiempo a través de un movimiento constante de los postes de la meta. Mientras que las vacunas se vendían inicialmente al público como un remedio que permitiría que todo volviera a la «normalidad», esto pronto evolucionó hacia una serie de explicaciones sobre por qué las vacunas en realidad no cambiaban nada. Más bien, las vacunas podrían hacer algo bueno, pero el público debería, no obstante, estar preparado para llevar máscaras para siempre. Luego decidieron que sus vacunas «excepcionalmente eficaces» eran tan efectivas que era necesario «proteger a los vacunados de los no vacunados». Incluso los bloqueos seguían sobre la mesa hasta finales de 2021. Entonces se cambió la historia a una narrativa en la que mientras no se vacunara a todos los niños, las escuelas debían permanecer cerradas y todos debían permanecer enmascarados.

Encontrar nuevas enfermedades que temer

Los maximalistas de los mandatos también empezaron a insinuar que los mandatos de mascarilla podrían ser necesarios para siempre como medio para controlar también otras enfermedades. La narrativa pivotó hacia una en la que los mandatos de distanciamiento social y los mandatos de mascarilla estaban previniendo la gripe. Si los mandatos relacionados con el Covid funcionaban tan bien contra la gripe, ¿por qué no mantener los mandatos para siempre? Esta postura consigue dos cosas a la vez: prepara el terreno para mantener los mandatos de mascarilla para siempre, a la vez que establece la gripe como justificación perenne para una emergencia sanitaria perenne.

Estos mandatos también podrían ser útiles cuando surja una nueva gripe aviar o porcina. Sí, las anteriores «emergencias» basadas en la gripe no habían conseguido provocar una histeria generalizada, como ocurrió con los sustos de la gripe porcina de 1976 y 2009. Pero ahora los burócratas de la salud finalmente se han hecho con la autoridad que siempre quisieron: mantener los «poderes de pandemia» de emergencia para siempre, de modo que si el CDC o la OMS identifican una nueva «amenaza», se puedan imponer cierres, mandatos de mascarilla y pasaportes de vacunas a la población hasta que el «peligro» haya pasado.

Instituir un sistema de alerta

Otro desafío clave será mantener al público siempre al borde de la alarma. En esto, los entusiastas del mandato podrían tomar una página de la propaganda de la Guerra contra el Terrorismo empleada tras el 11-S. En marzo de 2002, la administración Bush instituyó una escala de asesoramiento sobre la amenaza terrorista codificada por colores, diseñada para indicar el «nivel de amenaza» del terrorismo. Esto supuestamente permitía al público calibrar hasta qué punto debían vivir con miedo al terrorismo en un momento dado. Como propaganda fue útil como medio para recordar constantemente al público que el gobierno los mantiene a salvo, y que un estado de seguridad nacional todopoderoso es una necesidad.

Ryan McMaken ( @ryanmmaken ) es editor sénior en el Instituto Mises. Envíele sus envíos de artículos para Mises Wire y Power and Market , pero lea primero las pautas del artículo .