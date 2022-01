El régimen chino está redoblando su estrategia de «cero Covid». En las últimas semanas se han detectado nuevos casos de Covid en varias ciudades. En un mundo en el que la variante ómicron es más contagiosa, esto es de esperar.

¿Pero cuál ha sido la respuesta del Estado chino? Más de lo mismo. Bloqueos, suspensiones de viajes y más. La NBC informa:

Tianjin, que detectó el sábado la primera propagación comunitaria de Ómicron en China, va a poner en marcha el miércoles una segunda ronda de pruebas masivas en sus 14 millones de residentes. …El brote ya se ha extendido a Anyang, una ciudad de la provincia de Henan situada a unos 482 kilómetros de distancia, lo que ha provocado un bloqueo total …Las autoridades de Tianjin dijeron en una conferencia de prensa el martes que se habían suspendido todos los servicios de autobús a Pekín. … El miércoles se cancelaron 425 vuelos en el aeropuerto internacional de Tianjin Binhai, lo que supone el 95 % de todos los vuelos programados… Las autoridades de Tianjin ordenaron el domingo a los ciudadanos que no salieran de la ciudad a menos que fuera absolutamente necesario. Los que quieran salir deben presentar un test Covid negativo tomado en las 48 horas siguientes…

Es difícil creer que alguien siga creyendo que el Covid desaparecerá si las autoridades gubernamentales se limitan a «bloquear más». Pero China no es el único ejemplo de cómo este engaño puede ganar muchos adeptos entre los tecnócratas y la clase experta.

Al fin y al cabo, no hay que olvidar que gran parte del mundo había adoptado una política de cero Covid desde el principio, y esta absurda política se mantuvo durante meses. En Europa, por supuesto, millones y millones de personas estuvieron prácticamente encerradas en sus casas durante meses. Como informó Philipp Bagus desde España en la primavera de 2020, no se podía salir a la calle sin enfrentarse a la ira de los agentes del Estado.

En Estados Unidos, los «expertos» se pronunciaron con frecuencia a favor del cero Covid, afirmando que los encierros podrían erradicar la enfermedad y que la gente tendría que permanecer encerrada hasta ese momento. Por ejemplo, el 2 de abril de 2020, Anthony Fauci respaldó esta idea, afirmando que los requisitos de distanciamiento social no podrían relajarse hasta que no hubiera «esencialmente ningún caso nuevo, ninguna muerte durante un período de tiempo.» Hawái abrazó explícitamente el cero Covid y adoptó en 2020 una política basada en la idea de que las escuelas públicas no volverían a abrir hasta que no hubiera «propagación en la comunidad» y no se detectaran «nuevos casos» durante un periodo de cuatro semanas.

No hace falta decir que eran objetivos totalmente irreales. Sólo reflejaban los planes de tecnócratas más preocupados por hacer realidad sus extraños fetiches de cierres y fronteras que por comprender mejor la situación o respetar los derechos humanos básicos. Incluso Australia —una nación insular que quizás podría esperar cerrar sus fronteras— ha renunciado a la idea.

En otras palabras, los «expertos» de América querían recrear el despotismo chino en América. Adoptaron una política de encierro que ya había sido rechazada hace tiempo. Ya se esperaba que los cierres tuvieran efectos secundarios a largo plazo, como el aumento de los problemas de salud mental —algunos de los más graves entre los jóvenes— que ahora informan los hospitales. La OMS llegó incluso a la conclusión de que había que rechazar los encierros porque «no hay una justificación evidente para esta medida».

Pero tal vez los medios de comunicación y los funcionarios del gobierno tuvieron tanto éxito en sembrar el pánico en la población general en la primavera de 2020 que los tecnócratas de la salud vieron su oportunidad de intentar un nuevo experimento de ingeniería social que antes habían considerado inviable.

Afortunadamente, sin embargo, a mediados de 2020, quedó claro que los cierres simplemente no iban a ser tolerados por gran parte del público en general. La mayoría de los gobiernos estatales y locales de EEUU abandonaron rápidamente la vigilancia cero covid, aunque los totalitarios habituales de los medios de comunicación lamentaron el fin de la política, insistiendo en que el abandono de los cierres empaparía de sangre a las jurisdicciones que no los practicaban. Esto se predijo en estados de EEUU como Georgia, y en países como Suecia, donde los cierres se abandonaron rápidamente o no se impusieron en absoluto.

A medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que las jurisdicciones no cerradas no salían mucho peor paradas que las cerradas. Algunas zonas —Suecia, por ejemplo— salieron mejor paradas. Algunos de los regímenes de encierro más severos del mundo —como los de Perú, Argentina, el Reino Unido y Nueva York— también presentaban algunas de las peores tasas de muertes por millón.

Para la gente de la cero Covid, la realidad se interpuso.

Neo-cero Covid: el pivote de las vacunas

Sin embargo, la mentalidad de cero Covid perdura. La segunda ola de la mentalidad de cero Covid llegó con la idea de que con la vacunación universal, el Covid desaparecería.

Y, por supuesto, una vez que las vacunas comenzaron a aparecer, se aclamó como una bala mágica que aseguraría que los vacunados no podrían propagar la enfermedad. Esta ideología se expresó en un desvarío de Rachel Maddow, que en marzo de 2020 arengó a sus espectadores con el «hecho» de que «el virus se acaba con cada persona vacunada». Ella continuó: «Una persona vacunada se expone al virus, el virus no la infecta, el virus no puede entonces utilizar a esa persona para ir a otra parte».

Todo esto era una completa invención. La vacuna nunca detuvo la propagación, y con la llegada de la variante ómicron, ahora parece que la vacuna ni siquiera frena la propagación. El virus se extiende rápidamente entre los vacunados.

Ya no es posible ni siquiera pretender que la vacunación prevenga la transmisión. El único argumento que les queda a los partidarios del mandato vacunal es que las vacunas ayudan a evitar enfermedades graves y muertes. Eso es excelente, pero no tiene nada que ver con la salud pública porque está claro que los no vacunados no son la razón por la que la enfermedad no ha sido erradicada.

Y también está el hecho de que la vacunación ha contribuido, en parte, a las nuevas mutaciones del Covid. Esto no es nuevo en el caso del Covid. La idea de que los tratamientos pueden dar lugar a nuevas mutaciones no es nueva, por supuesto, y hace tiempo que se sabe que, en una variedad de situaciones, las vacunas con fugas pueden producir mutaciones resistentes a la vacuna.

También se sabe que esto ocurre en el caso del Covid. Por ejemplo, en un artículo para el Journal of Physical Chemistry (diciembre de 2021), los autores señalan que «las mutaciones resistentes a los anticuerpos o a las vacunas proporcionan un nuevo mecanismo de evolución viral.» Y específicamente sobre el Covid, escriben cómo las mutaciones suelen ser más comunes en lugares con mayores tasas de vacunación:

revelamos que la aparición y la frecuencia de las mutaciones resistentes a las vacunas están fuertemente correlacionadas con las tasas de vacunación en Europa y América. Prevemos que, como vía de transmisión complementaria, las mutaciones resistentes a la vacuna o a los anticuerpos, como las de Ómicron, se convertirán en un mecanismo dominante de la evolución del SARS-CoV-2 cuando la mayor parte de la población mundial esté vacunada o infectada.

Esto puede empeorar aún más las cosas si se combina con otras medidas de mitigación de los Covid. Como explicaron Vivek Ramaswamy y Apoorva Ramaswamy en el Wall Street Journal la semana pasada, no es realista pensar que las vacunas puedan ajustarse constantemente para adaptarse a las nuevas variantes. Y,

Mientras tanto, los mandatos de máscara y las medidas de distanciamiento social habrán creado un terreno fértil para nuevas variantes que evadan la vacunación de forma aún más eficaz. Los cambios antigénicos significativos pueden crear nuevas cepas que son cada vez más difíciles de atacar con vacunas. No hay vacunas para muchos virus, a pesar de los esfuerzos realizados durante décadas para desarrollarlas.

Es decir, la vacunación no está haciendo desaparecer el Covid. La versión políticamente correcta de la narrativa también niega por completo que el fracaso de las vacunas para prevenir la propagación sea siquiera un factor significativo en la propagación de nuevas mutaciones. Los proveedores de la narrativa siguen insistiendo en que sólo los no vacunados tienen alguna responsabilidad en la existencia continuada de la enfermedad. Consideremos, por ejemplo, un reciente informe de los principales medios de comunicación en el que se citaba a un médico que repetía obedientemente la ortodoxia política de que «sin un gran porcentaje de personas vacunadas, se ha permitido que el virus mute». En concreto, afirmaba además que si «aproximadamente el 70 % de la población» se vacunara o se infectara de forma natural, se detendría la propagación de la enfermedad gracias a la «inmunidad de rebaño». Pero —como entona ahora el doctor con voz desolada— eso no puede lograrse porque no ha habido suficiente vacunación.

Pero teniendo en cuenta sus criterios, deberíamos esperar que los lugares con al menos un 70 % de tasas de vacunación hubieran detenido la propagación de la enfermedad, ¿verdad? No es sorprendente que esto no haya sucedido. En Portugal, por ejemplo, la tasa de vacunación completa es del 90 %. En Chile, es del 87 %. En Francia es del 75 %. Entonces, ¿seguro que la propagación del Covid se ha detenido en todos estos lugares? La respuesta es no. Hay nuevos casos en Portugal, Chile y Francia, y todos estos países han alcanzado nuevos máximos en los últimos días.

Tanto si hablamos de mandatos de vacunación como de bloqueos, está claro que la estrategia de cero Covid ha sido un abyecto fracaso. Todavía lo están intentando en algunos lugares como China, donde la propaganda del gobierno es en gran medida incuestionable y donde la gente practica una obediencia incuestionable al régimen a una escala que hace que el demasiado complaciente Occidente parezca francamente rebelde en comparación.

No esperes que los «expertos» de ningún país renuncien pronto a sus eslóganes. Pero está claro que la realidad acabará por alcanzarlos. Que al final quede algún respeto por los derechos humanos es otra cuestión.

Ryan McMaken ( @ryanmmaken ) es editor sénior en el Instituto Mises. Envíele sus envíos de artículos para Mises Wire y Power and Market , pero lea primero las pautas del artículo