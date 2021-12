En el corazón de la historia de Navidad se encuentran algunas lecciones importantes sobre la libre empresa, el gobierno y el papel de la riqueza en la sociedad.

Empecemos con una de las frases más famosas: «No hay sitio en la posada». Esta frase se invoca a menudo como si fuera un despido cruel y despiadado de los cansados viajeros José y María. Muchas interpretaciones de la historia evocan imágenes de la pareja yendo de posada en posada sólo para que el dueño les ladre y les dé un portazo.

De hecho, las posadas estaban llenas a rebosar en toda Tierra Santa debido al decreto del emperador romano de que todos fueran contados y gravados. Las posadas son negocios privados, y los clientes son su sustento. No habría habido ninguna razón para rechazar a este hombre de linaje real y a su hermosa y expectante novia.

En cualquier caso, el segundo capítulo de San Lucas no dice que fueran continuamente rechazados en un lugar tras otro. Habla de la caridad del dueño de una posada, quizás la primera persona con la que se encontraron, que, al fin y al cabo, era un hombre de negocios. Su posada estaba llena, pero les ofreció lo que tenía: el establo. No se menciona que el posadero cobrara a la pareja ni siquiera una moneda de cobre, aunque, dados sus derechos como propietario, ciertamente podría haberlo hecho.

Y sin embargo, ni siquiera sabemos el nombre del posadero. En dos mil años de celebración de la Navidad, los homenajes al dueño de la posada están ausentes. Tal es el destino del mercader a lo largo de toda la historia: hacerlo bien, haciendo el bien, y olvidado por su servicio a la humanidad. Es notable, pues, pensar que cuando el Verbo se hizo carne con el nacimiento de Jesús, fue gracias a la labor de intercesión de un comerciante particular. Sin su ayuda, la historia habría sido muy diferente. La gente se queja de la «comercialización» de la Navidad, pero es evidente que el comercio estuvo presente desde el principio, desempeñando un papel esencial y loable.

Evidentemente, si hubo escasez de habitaciones, fue un hecho inusual y provocado por algún tipo de distorsión del mercado. Al fin y al cabo, si hubiera habido una escasez frecuente de habitaciones en Belén, los empresarios se habrían dado cuenta de que se podían obtener beneficios abordando este problema sistemático, y habrían construido más posadas.

Siguiendo con la historia, llegamos a los Reyes Magos, también llamados Magos. Es una anomalía histórica que ambos vayan juntos. La mayoría de los reyes se comportaban como el ejecutor local del emperador romano, Herodes. No sólo ordenaba a la gente que abandonara sus hogares y pagara la factura de los viajes para poder cobrar impuestos. Herodes también era un mentiroso: les dijo a los Reyes Magos que quería encontrar a Jesús para «venir a adorarlo». En realidad, Herodes quería matarlo. Por lo tanto, otra lección: no se puede confiar en que un político diga la verdad. Fue por un decreto del gobierno que María y José, y tantos otros como ellos, viajaron en primer lugar. Tuvieron que desarraigarse por miedo a los censistas y recaudadores de impuestos del emperador. Y considere los costes de recorrer todo el camino «desde Galilea, saliendo de la ciudad de Nazaret, hasta Judea, hasta la ciudad de David», por no hablar de los costes de oportunidad que soportó José al tener que dejar su propio negocio. Así pues, tenemos otra lección: el uso de dictados coercitivos por parte del gobierno distorsiona el mercado.

Una vez encontrada la Sagrada Familia, ¿qué regalos trajeron los Reyes Magos? No sopa y bocadillos, sino «oro, incienso y mirra». Estos eran los artículos más raros que se podían obtener en ese mundo en aquellos tiempos, y debían tener un precio de mercado muy alto.

Lejos de rechazarlos por extravagantes, la Sagrada Familia los aceptó como regalos dignos del Divino Mesías. Tampoco hay constancia de que la Sagrada Familia pagara ningún impuesto a las ganancias por ellos, a pesar de que tales regalos aumentaron enormemente su patrimonio neto. Por lo tanto, otra lección: no hay nada inmoral en la riqueza; la riqueza es algo que debe ser valorado, poseído privadamente, dado e intercambiado.

Cuando los Reyes Magos y la Sagrada Familia se enteraron de los planes de Herodes para matar al Hijo de Dios recién nacido, ¿se sometieron? En absoluto. Los Reyes Magos, siendo sabios, despreciaron a Herodes y «volvieron por otro camino»—tomando sus vidas en sus manos (Herodes los buscó furiosamente más tarde). En cuanto a María y José, un ángel le aconsejó a José que «tome al niño y a su madre y vuele a Egipto». En resumen, se resistieron. Lección número cuatro: los ángeles están del lado de los que se resisten al gobierno.

En los relatos evangélicos, el papel de la empresa privada, y la maldad del poder gubernamental, sólo empiezan ahí. Jesús utilizó ejemplos comerciales en sus parábolas (por ejemplo, los obreros de la viña, la parábola de los talentos) y dejó claro que había venido a salvar incluso a pecadores tan denostados como los recaudadores de impuestos.

Y al igual que su nacimiento fue facilitado por el propietario de una «posada», la misma palabra griega «kataluma» se emplea para describir el lugar de la Última Cena antes de que Jesús fuera crucificado por el gobierno. Así, la empresa privada estuvo allí desde el nacimiento, a través de la vida y hasta la muerte, proporcionando un refugio de seguridad y productividad, al igual que en nuestro tiempo.

Llewellyn H. Rockwell, Jr. es fundador y presidente del Instituto Mises en Auburn, Alabama, editor de LewRockwell.com y autor de Fascism versus Capitalism .