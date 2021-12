Como profesor de finanzas públicas (mejor llamada economía del gobierno), no puedo contar cuántas veces he oído a los políticos prometer reformas «integrales» para algún problema importante. Pero lo que tales esfuerzos producen realmente es siempre diferente de lo prometido, porque tales logros están más allá de la competencia del gobierno. Cuanto más exhaustivas sean las «reformas» (digamos, medidas por el número de páginas de un proyecto de ley), más incentivos adversos que socavan la cooperación social se crean y menos libertad sobrevive. Por supuesto, cuando el objetivo político es la «unidad» del 50 % + 1 en la reasignación de los derechos y recursos de la minoría, esa realidad tiene mucho sentido.

Leonard Read se enfrentó a este problema en su «The Macro Malady», capítulo 8 de su obra de 1967 Deeper than You Think, en términos de individuos que son micros, que se ocupan de la escala del problema que tienen suficiente conocimiento y poder para alterar para mejor, frente a los actores gubernamentales, menos competentes que nosotros para nuestros microproblemas, y más aún cuando se trata de lograr soluciones macro integrales y sistémicas.

La mayoría de las personas han sido «micros»…[que] luchan con problemas sociales del tipo micro…. Pero…. millones y millones de personas pretenden ahora resolver problemas que están por encima de sus cabezas, problemas macro. Esto explica, en gran medida, nuestro regreso precipitado al colectivismo coercitivo… cada uno tratando de centrarse en un problema que está más allá de su competencia. ¿Qué ha provocado esta oleada de macroadictos? Casi todo el mundo tratando de resolver problemas más grandes que los aspirantes a resolverlos… y, como consecuencia, empujarnos al colectivismo coercitivo del Estado todopoderoso.

¿Qué pasa cuando ponemos al gobierno a producir soluciones macro?

¿Qué hacer? … Al tener sólo micro mentalidades, no sabemos muy bien cómo resolver un macro problema. Entonces, ¿cómo convertir las micro mentalidades en solucionadores de macro problemas? De forma irreflexiva … entregamos los macroproblemas al gobierno. ¿Qué es lo que realmente hacemos? No hacemos más que dar los macroproblemas a las micromentalidades con un solo ingrediente añadido: ¡una fuerza policial! Reducido a su esencia, damos a los micropensadores el poder de las armas de un cuerpo de policía con la ingenua suposición de que eso les da competencia para hacer frente a los macroproblemas. Sólo añadimos fuerza, ni un ápice de sabiduría. ¿Qué puedo hacer con una pistola que no pueda hacer mejor sin ella? Nada en absoluto. Ninguna plaga ha destruido o empobrecido o alejado de la autorrealización a más seres humanos que la macroplaga.

En cambio, los micros individuales son más capaces de abordar los microproblemas a través de acuerdos voluntarios que mejoran el mundo en el que vive cada persona implicada, lo que refleja la creencia que Read tiene desde hace tiempo de que la forma de mejorar el mundo es mejorar nosotros mismos, lo que nos beneficiará tanto a nosotros como a los demás.

Los hombres en un mercado libre, un pueblo que se limita a los microproblemas —actuando individualmente y en respuesta a la libre elección— no hacen la guerra; crean y comercian … [L]a gente … libre de entrometidos, tiende a ocuparse de sus propios asuntos.

Por el contrario, las soluciones agregadas o macro que se prometen con frecuencia van en contra del reconocimiento de Thomas Sowell de que en un mundo de escasez, cuando se trata de política, «no hay soluciones, sólo compensaciones». E ignorar partes esenciales de esas compensaciones, como hacen los funcionarios del gobierno que nos conocen a nosotros y a nuestras circunstancias, preferencias y capacidades menos que nosotros, y se preocupan por nosotros menos que nosotros, es una forma muy pobre de lograr esos macroobjetivos. Sin embargo, el intento de hacer lo que no se puede hacer adecuadamente puede causar un gran daño cuando se apoya en el poder del gobierno para coaccionar a la gente.

¿Cuál es, entonces, el remedio para el macro malestar? El primer paso, al parecer, es reconocer que «yo» —no importa quién— soy una mentalidad micro y, por tanto, incapaz de afrontar o resolver problemas macro…. Debo aprender a decir la verdad: «No sé». El siguiente paso es darse cuenta de que ninguna otra persona, independientemente de sus pretensiones o de la cantidad de fuerza de que disponga, posee nada más allá de la micro mentalidad y no es más capaz que yo de resolver los macro problemas. Se requiere un escepticismo penetrante: no confiar en ningún hombre más allá de su área de competencia infinitesimal; atenerse a lo poco que sabe. Cuando exista un número suficiente de este tipo de escepticismo realista, ya no tendremos que lidiar con los «pretendientes al trono»… [y en su lugar experimentaremos] el poder terapéutico de la libertad. Es cierto que «millones de decisiones económicas privadas tomadas independientemente unas de otras» pueden no llevarnos a donde él quiere que estemos; pero este proceso micro, de libre mercado, individual, de libertad de elección, llevará a millones de personas lo más cerca posible de donde cada una de ellas quiere estar.

Reconocer que nuestros acuerdos, cada vez más complejos, exigen que los micros individuales abordemos los problemas para los que somos competentes, dejando menos en manos de la incompetente determinación macropolítica, que en realidad socava nuestras capacidades, es un importante punto de partida.

Cuanto más compleja es la economía, más hay que confiar en el modo de vida micro. Porque, a medida que aumenta la complejidad de la economía, disminuye la capacidad del hombre para gestionarla. Ningún individuo que se respete a sí mismo concederá a otra persona la competencia de gestionar su propia vida creativa por él. Piensa, pues, en lo absurdo que es esperar una competencia para dirigir el complejo acuerdo que implica a millones de vidas.

Eso nos lleva de vuelta a la libertad, o a la autoposesión, coordinada con las resoluciones voluntarias, en lugar de alejarnos de ella, como ha caracterizado cada vez más nuestras vidas.

El microenfoque —cada persona operando dentro de los límites de su conocimiento y competencia… su registro es tan notable y profuso… cada persona tratando de averiguar la mejor manera de mejorar su propio pequeño mundo en cooperación libre y voluntaria con los demás. Los problemas se ajustarán a los solucionadores de problemas y, por lo tanto, encontrarán la resolución que cada uno sea capaz de hacer. Cuando los individuos intentan resolver problemas que están por encima de sus posibilidades, se encuentran en un juego de adivinanzas salvaje y peligroso… Pero cuando los individuos se dedican a resolver problemas de su propia talla, estarán en su mejor momento como solucionadores de problemas.

Gary M. Galles es profesor de economía en la Universidad de Pepperdine y académico adjunto en el Instituto Ludwig von Mises. También es investigador en el Independent Institute, miembro de la red de profesores de la Fundación para la Educación Económica y miembro de la Junta de Asesores de Políticas del Heartland Institute.