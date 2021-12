Las masas, las huestes de hombres comunes, no conciben ninguna idea, sólida o no sólida. Sólo eligen entre las ideologías desarrolladas por los líderes intelectuales de la humanidad. Pero su elección es definitiva y determina el curso de los acontecimientos. Si prefieren las malas doctrinas, nada puede evitar el desastre.

La filosofía social de la Ilustración no vio los peligros que el predominio de las ideas erróneas podría engendrar. Las objeciones que habitualmente se plantean contra el racionalismo de los economistas clásicos y los pensadores utilitaristas son vanas. Pero había una deficiencia en sus doctrinas. Asumieron alegremente que lo que es razonable continuará siendo sólo por su razonabilidad. Nunca pensaron en la posibilidad de que la opinión pública pudiera favorecer ideologías espurias cuya realización perjudicaría el bienestar y la cooperación social.

Está de moda hoy en día desacreditar a los pensadores que criticaron la fe de los filósofos liberales en el hombre común. Sin embargo, Burke y Haller, Bonald y de Maistre prestaron atención a un problema esencial que los liberales habían descuidado. Eran más realistas en la valoración de las masas que sus adversarios.

Por supuesto, los pensadores conservadores trabajaron bajo la ilusión de que el sistema tradicional de gobierno paternal y la rigidez de las instituciones económicas podrían ser preservados. Estaban llenos de elogios para el antiguo régimen que había hecho a la gente próspera e incluso había humanizado la guerra. Pero no veían que eran precisamente estos logros los que habían aumentado las cifras de población y por lo tanto creaban un exceso de población para el que no quedaba espacio en el antiguo sistema de restriccionismo económico. Cerraron los ojos ante el crecimiento de una clase de personas que se encontraba fuera del orden social que querían perpetuar. No sugirieron ninguna solución al problema más candente con el que la humanidad tuvo que lidiar en vísperas de la «revolución industrial».

El capitalismo le dio al mundo lo que necesitaba, un nivel de vida más alto para un número cada vez mayor de personas. Pero los liberales, los pioneros y partidarios del capitalismo, pasaron por alto un punto esencial. Un sistema social, por muy beneficioso que sea, no puede funcionar si no es apoyado por la opinión pública. No anticiparon el éxito de la propaganda anticapitalista. Después de haber anulado la fábula de la misión divina de los reyes ungidos, los liberales cayeron presa de doctrinas no menos ilusorias, del irresistible poder de la razón, de la infalibilidad de la voluntad general y de la inspiración divina de las mayorías. A la larga, pensaban, nada puede detener el progresivo mejoramiento de las condiciones sociales.

En el desenmascaramiento de las supersticiones milenarias la filosofía de la Ilustración ha establecido de una vez por todas la supremacía de la razón. Los logros de las políticas de libertad proporcionarán una demostración tan abrumadora de las bendiciones de la nueva ideología que ningún hombre inteligente se aventurará a cuestionarla. Y, según los filósofos, la inmensa mayoría de la gente es inteligente y capaz de pensar correctamente.

A los viejos liberales nunca se les ocurrió que la mayoría podía interpretar la experiencia histórica sobre la base de otras filosofías. No anticiparon la popularidad que las ideas que ellos habrían llamado reaccionarias, supersticiosas e irrazonables adquirieron en los siglos XIX y XX. Estaban tan imbuidos de la suposición de que todos los hombres están dotados de la facultad de razonamiento correcto que malinterpretaron completamente el significado de los presagios. A su juicio, todos estos desagradables acontecimientos eran recaídas temporales, episodios accidentales a los que el filósofo no podía dar ninguna importancia al considerar la historia de la humanidad sub specie aeternitatis. Independientemente de lo que digan los reaccionarios, había un hecho que no podían negar; a saber, que el capitalismo proporcionaba a una población en rápido aumento un nivel de vida en constante mejora.

Fue precisamente este hecho al que la inmensa mayoría se opuso. El punto esencial en las enseñanzas de todos los autores socialistas, y especialmente en las enseñanzas de Marx, es la doctrina de que el capitalismo resulta en una pauperización progresiva de las masas trabajadoras. En lo que respecta a los países capitalistas, la falacia de este teorema no puede ser ignorada.

En cuanto a los países atrasados, que sólo fueron afectados superficialmente por el capitalismo, el aumento sin precedentes de las cifras de población no sugiere la interpretación de que las masas se hunden cada vez más. Estos países son pobres en comparación con los países más avanzados. Su pobreza es el resultado del rápido crecimiento de la población. Estos pueblos han preferido criar más descendientes en lugar de elevar el nivel de vida a un nivel más alto. Eso es asunto suyo. Pero el hecho es que tenían la riqueza para prolongar el promedio de vida. Habría sido imposible para ellos criar más niños si los medios de subsistencia no hubieran aumentado.

Sin embargo, no sólo los marxistas sino también muchos autores supuestamente «burgueses» afirman que la anticipación de Marx de la evolución capitalista ha sido en gran medida verificada por la historia de los últimos cien años. [p. 867].

Ludwig von Mises