Según USA Today:

La Cámara de Representantes aprobó el martes por la noche la Ley de Autorización de la Defensa Nacional tras eliminar la enmienda sobre el proyecto de ley. Esta enmienda habría exigido a las mujeres de entre 18 y 25 años que se inscribieran en el Servicio Selectivo, como hacen los hombres según la ley actual. La enmienda para incluir a las mujeres en el proyecto contaba con un fuerte apoyo bipartidista tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, pero fue eliminada en los últimos días de las negociaciones a puerta cerrada ante el temor de que pudiera poner en peligro la aprobación de la legislación subyacente, según un asesor familiarizado con las negociaciones que habló con USA TODAY bajo condición de anonimato.

Esto es algo bueno, pero no va lo suficientemente lejos. El Congreso debería abolir por completo el Servicio Selectivo, no debatir si lo amplía o no. El servicio selectivo, por supuesto, sólo existe para facilitar el uso del Gobierno de EEUU de los trabajos forzados a través de un proyecto si el Gobierno federal decide que alguna «emergencia» justifica la abolición de las libertades básicas más fundamentales. Como señalé a principios de este año:

«La conscripción es esclavitud», escribió Murray Rothbard en 1973, y aunque el reclutamiento temporal es obviamente mucho menos malo —suponiendo que uno sobreviva al plazo de conscripción— que muchas otras formas de esclavitud, el reclutamiento es, sin embargo, un impuesto de casi el 100 % sobre la producción de la mente y el cuerpo de uno. Si uno intenta escapar de su confinamiento en su cárcel militar al aire libre, se enfrenta a la prisión o incluso a la ejecución en muchos casos…. La conscripción sigue siendo popular entre los Estados porque es una forma fácil de extraer directamente recursos de la población. Así como los impuestos regulares extraen parcialmente los ahorros, la productividad y el trabajo de la población en general, el reclutamiento extrae prácticamente todo el trabajo y el esfuerzo de los reclutas.

