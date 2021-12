Los economistas de izquierdas suelen mirar con nostalgia a los años 50. Paul Krugman y Thomas Piketty, por ejemplo, añoran los años 50, cuando la diferencia de ingresos y riqueza entre ricos y pobres era menor que ahora. Es cierto que la gente estaba menos acomodada entonces que ahora, pero ¿por qué importa esto? Es mejor ser iguales en la miseria que desiguales en la prosperidad.

Robert Kuttner, un periodista económico que escribe a menudo para la New York Review of Books, les ha superado. En un artículo, «Bringing the Supply Chain back Home», que aparece en esa revista el 18 de noviembre, añora los días de la planificación económica nacional durante la Segunda Guerra Mundial. En aquellos días, tuvimos una auténtica prosperidad que fue mucho más allá de la recuperación de la Gran Depresión. El presidente Biden, con suficiente resolución y apoyo popular, puede devolvernos a esos tiempos gloriosos.

No exagero. Esto es lo que dice Kuttner:

La Segunda Guerra Mundial fue una emergencia que exigió una completa movilización económica. En respuesta a la guerra, el gobierno de EEUU puso en marcha un sistema de planificación económica integral como no se había visto antes ni después. El gobierno requisó materiales críticos, impuso controles salariales y de precios, y financió la creación de fábricas de producción de guerra y la compra de una gran cantidad de armas…. La experiencia de la guerra demostró cómo una economía planificada podía utilizar un potencial económico inexplorado que una economía de mercado—con herramientas políticas gubernamentales limitadas como las subvenciones, los incentivos fiscales y los déficits modestos—no podía alcanzar. Sin embargo, esta intervención gubernamental no llegó a ser socialista: los contratistas eran en su mayoría empresas privadas, para las que la guerra fue una bonanza.

Robert Higgs ha mostrado los errores de la noción de «prosperidad de la Segunda Guerra Mundial», pero no es esto lo que quiero destacar, así que sólo los tocaré brevemente. Como dice Higgs , «Si una nación empuja a 11 millones de personas al servicio militar y, como resultado, reduce el número de desempleados en ocho millones, ese rendimiento apenas significa el logro de una verdadera prosperidad».

Y el propio Kuttner reconoce: «No se produjeron automóviles civiles entre febrero de 1942 y octubre de 1945 porque las fábricas de automóviles se reconvirtieron a la producción de tanques, jeeps, aviones y artillería». ¿Esto es lo que se supone que queremos recuperar?

Por supuesto, una economía orientada a la producción en tiempos de guerra puede producir una gran cantidad de tanques y aviones. La Rusia soviética también lo hizo, pero esto no es el signo de una economía exitosa. Pero, como se ha sugerido antes, el tema principal que quiero tratar aquí no son las falacias económicas del argumento de Kuttner. Es más bien que la planificación nacional del tipo que él apoya depende de ver a otras naciones como oponentes. En lugar de buscar relaciones pacíficas con las naciones extranjeras, basadas en la cooperación para el beneficio mutuo a través de la división internacional del trabajo, deberíamos en cambio hacer hincapié en el desarrollo económico nacional y minimizar la dependencia de los bienes extranjeros.

Kuttner es explícito al respecto: «Contrariamente a la noción de ventaja competitiva de Ricardo, muchos países utilizan de hecho con éxito las subvenciones y las barreras comerciales para crear capacidad tecnológica, generando mayor riqueza con el tiempo. Como han señalado muchos historiadores económicos, países como Francia y Alemania, así como otros de Asia oriental, construyeron sus industrias con amplias ayudas públicas y aranceles a los productos extranjeros.»

El resultado de una vuelta a las barreras comerciales será hacer más probable la guerra, y la extrema hostilidad que Kuttner dirige contra China es poco alentadora. Podría responder que esto no tiene por qué ser así. ¿Un movimiento hacia la autosuficiencia nacional no disminuiría, en lugar de aumentar, las posibilidades de guerra, ya que las naciones se volverían hacia adentro, en lugar de hacia afuera? Esta respuesta no es convincente: las naciones que consideren que ciertos recursos son necesarios para su expansión económica tendrán un incentivo para apoderarse de ellos por la fuerza si no pueden conseguirlos mediante el comercio. Kuttner ve con buenos ojos la economía de América en la Segunda Guerra Mundial, pero no menciona que el aumento de la planificación económica durante los años 30 en toda Europa fue una época de militarización y preparación para la guerra.

Hay otra característica inquietante de la planificación nacional que favorece Kuttner. En una economía de este tipo, todo el mundo se concentra en un objetivo, la realización de la meta del plan nacional. Para lograrlo, hay que dejar de lado las valoraciones individuales e imponer a la sociedad los valores de los planificadores. Esto difícilmente puede ser favorable a la libertad de opinión característica de una sociedad libre; este es, de hecho, el principal argumento de Hayek en Camino de servidumbre, que la planificación económica conduce al totalitarismo.

Sospecho que Kuttner estaría dispuesto a pagar el precio. Contrasta el carácter limitado de la planificación que puede tener lugar en Estados Unidos con la planificación más completa que puede llevarse a cabo en China, y al hacerlo me parece que desea que podamos avanzar en la dirección china. Pero juzgue usted mismo: «China es un Estado leninista de partido único. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era una economía dirigida, aunque sin nada parecido al control total de Pekín sobre la economía y la sociedad. Hoy en día, los poderes del gobierno americano son mucho más limitados que durante la guerra y después. Washington puede ofrecer subvenciones e incentivos, y puede exigir que los proyectos financiados con fondos públicos compren productos nacionales, en virtud de la Buy American Act. Pero incluso si las recomendaciones del informe sobre la cadena de suministro entran en vigor, Estados Unidos estará muy lejos de la economía dirigida de la Segunda Guerra Mundial, y mucho menos del grado de dirigismo de China. Y cuanto más afecten las políticas industriales de Biden a la libertad de las poderosas empresas multinacionales de América para abastecerse donde quieran, más resistencia política encontrará».

¡Qué pena que no podamos volver a la grandeza y la gloria de la economía de la Segunda Guerra Mundial! Pero Kuttner quiere que lo intentemos.

David Gordon es miembro principal del Instituto Mises y editor de Mises Review .