¿Qué es la deconstrucción?

A diferencia de los planes de estudio más estructurados de matemáticas o ciencias de la escuela secundaria, la carga lectiva y la elección de temas para las clases de inglés de nivel superior se deja en gran medida sin definir . En el caso de las clases de Advanced Placement, el College Board sólo se centra en las habilidades necesarias, dejando a los profesores la elección de los libros, la planificación de las clases, los proyectos y los métodos de enseñanza.

En los últimos años, el proceso de «deconstrucción» y las «escuelas de crítica literaria» se han popularizado entre los profesores de inglés de los institutos como medio para mejorar y ampliar el ámbito del análisis literario. La deconstrucción en el análisis literario se originó con Jacques Derrida en la década de 1960 como un medio de ver el texto no con un significado aislado, sino como un producto de las conexiones entre sí y todos los demás textos e intercambios. La deconstrucción no se fija en el significado previsto de un texto, sino en el contexto que lo rodea.

Si la deconstrucción es el proceso de descomponer un texto, entonces las escuelas de crítica literaria pueden considerarse como la guía. Las escuelas de crítica literaria actúan como una lente metafórica a través de la cual se puede o, a menudo en el caso de una tarea de inglés, se obliga a ver el mundo y los diversos textos. De las muchas escuelas empleadas, he aquí algunas de las más descaradamente coercitivas desde el punto de vista político:

criticismo marxista

criticismo postcolonial

crítica feminista

teoría de género crítica

estudios queer

formalismo

teoría racial crítica

estudios críticos de la discapacidad

La cuestión de la deconstrucción en el aula

Aunque este enfoque del análisis literario parece inofensivo a primera vista, es esto, junto con la naturaleza abierta del plan de estudios, lo que proporciona a los profesores la capacidad de influir y promover las ideas socialistas sin mencionarlas nunca. En lugar de abogar directamente por ideas como la sanidad universal, la renta básica universal, las cuotas de diversidad, etc., los profesores de izquierda pueden simplemente hacer hincapié en determinadas escuelas de crítica y elegir libros específicos para que coincidan con los que destacan los problemas que los activistas de izquierdas pretenden resolver.

Con los sitios web dedicados a la asignación de libros a las escuelas de criticismo , resulta fácil para un maestro o profesor marxista asignar textos que combinen bien con las distintas escuelas de criticismo. Los profesores radicales pueden infundir en el aula una visión politizada del mundo, moldeando la perspectiva y las perspectivas ideológicas de los estudiantes no atacando el tema, sino cambiando la forma de pensar de los alumnos.

Tomemos como ejemplo la crítica marxista. La crítica marxista impone la concepción de la dialéctica material de Marx y obliga a los lectores a preguntarse «¿A quién beneficia?». Cada acción y cada obra literaria se examina para determinar si beneficia a la clase capitalista o a la clase trabajadora. Los estudiantes deben entonces mirar los textos clásicos a través de una lente marxista, buscando únicamente identificar los casos de guerra de clases y los fracasos de los sistemas capitalistas. En lugar de deconstruir los textos, como parece implicar el método de deconstrucción, la deconstrucción en términos de análisis literario sólo refuerza las metanarrativas a las que se adhieren los profesores al dirigir las perspectivas de los estudiantes.

Esto es cierto en lo que respecta a otras formas de crítica literaria, como la teoría de género crítica , que trata de imponer la ideología transgénero y no binaria; la teoría feminista , que considera la sociedad occidental moderna y el capitalismo como un patriarcado opresivo, y, por supuesto, la teoría racial crítica . Hay poca diferencia entre cambiar la forma en que alguien ve el mundo y cambiar su forma de pensar.

La propaganda es obvia, ruidosa y fácil de defender. Este estilo de adoctrinamiento es muy evasivo, lo que lo convierte en un problema mucho más acuciante al que se enfrenta nuestro sistema educativo hoy en día. Muchos estudiantes ni siquiera se dan cuenta de que están siendo adoctrinados sutilmente, entrenados lentamente para ver el mundo como socialista o «a través de una lente marxista». Además, como los educadores no declaran directamente su apoyo a la filosofía de izquierdas en el aula, cada vez es más difícil hacerles responsables de violar la neutralidad académica.

Resulta aún más difícil para los propios estudiantes criticar el material y el adoctrinamiento que se les presenta, ya que los profesores pueden afirmar que sólo trabajan para «ampliar su pensamiento». Sin embargo, no existe una escuela de criticismo conservadora, ni una escuela de criticismo económica; en su lugar, a los estudiantes sólo se les presenta un método unilateral de interpretación de los textos. Además, dado que este enfoque puede asignarse a menudo, no se ofrece a los estudiantes la posibilidad de optar por no hacerlo.

El desplazamiento hacia la izquierda de la educación no es en absoluto un concepto nuevo; sin embargo, no se pueden pasar por alto los nuevos métodos y enfoques para difundir indirectamente un mensaje de izquierda en un curso de secundaria o de nivel universitario. Hay muchas razones para fomentar la difusión de este nuevo enfoque del análisis literario, y sus atractivas cualidades lo han convertido en una fuerza dominante en muchas aulas de inglés de los Estados Unidos.

Sin ninguna oposición, ni una comprensión generalizada de los peligros potenciales, decenas de miles de estudiantes pueden estar sometidos a una influencia política e ideológica sutil pero deliberada cada día. La educación debe seguir siendo un entorno políticamente neutro para garantizar que el estudiante pueda convertirse en un ciudadano de mente abierta y curiosa. Una influencia política sobre la educación pública, por muy directa que sea, es un error, independientemente de la dirección de la que provenga.

Jack Kralik