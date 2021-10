Como alguien que ha escrito sobre políticas públicas durante tres décadas y media, a menudo he luchado con lo resbaladizo del uso de las palabras, porque mucha gente se confunde al usarlas sin pensar. Eso da poder a quienes pueden manipular los significados de las palabras para engañar a los demás. A su vez, incentiva el equívoco (cuando se cambia el significado de un término o frase clave en el transcurso de un argumento) en los debates sobre políticas públicas, porque esa falacia lógica puede utilizarse para crear una cornucopia de formas de robar a Pedro para beneficiar a Pablo utilizando el poder coercitivo del gobierno.

Leonard Read, creador de la Fundación para la Educación Económica y que escribió sobre políticas públicas durante una década más que yo, también tuvo que combatir las distorsiones creadas por las fábricas de confusión lingüística 24/7 que se alimentan del crecimiento del gobierno más allá de su justificada función de defender nuestros derechos, lo que permite la creación de incontables redistribuciones posibles de Pedro a Pablo. Merece la pena volver a sacar a la luz las reflexiones de Read sobre esta cuestión en «Saqueo», capítulo 3 de su libro Visión, de 1978, ya que la política actual gira en torno a más saqueos que nunca.

La distorsión retórica particular que le preocupaba a Read en «Loot» era la transición de pensar en términos de privilegio especial y saqueo, con connotaciones fuertemente negativas, a considerar simplemente en términos de beneficios, lo que elimina las connotaciones negativas al ignorar la violación de los derechos de los demás involucrados.

Muchos de nosotros, a lo largo de los años, hemos utilizado las palabras «privilegio especial» para describir lo contrario de la libertad: el modo de vida expoliador. Pero estas palabras ya no sirven para describir lo indeseable; han perdido su impacto despectivo. La práctica del saqueo está tan extendida que lo que en su día se concibió como concesiones especiales de poder político —y se reconoció más o menos claramente como tal— se reclama ahora como derechos inalienables de la clase especial engendrada por tales privilegios. Entre los cerdos en el comedero, no hay ningún estigma.

Read tiene en mente un término diferente para restablecer la comprensión anterior, más precisa, y las connotaciones negativas justificadas de privilegio especial y saqueo.

¿Por qué no utilizar otra palabra que tenga la posibilidad de aclarar nuestro significado? Probemos con un acrónimo… Living Off Others Thoughtlessly—LOOT! (Vivir a costa de los demás sin pensar… ¡SAQUEO!)

Saqueo es un sinónimo exacto de despojo y sigue teniendo un agudo aguijón verbal que la mayoría de nosotros preferiría evitar.