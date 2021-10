Por la fuerza de su producción intelectual, Ludwig von Mises se convirtió en uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Su obra Acción humana sigue siendo un texto fundacional de la escuela austriaca. Su crítica sobre la impracticabilidad del socialismo fue reivindicada con la caída de la Unión Soviética y hoy sigue sin un desafío intelectual serio.

Igual de importante, pero a menudo ignorado, es su trabajo sobre el sistema económico que sigue infectando el mundo actual: el intervencionismo.

Al igual que contemporáneos como James Burnham, Mises discernió que la verdadera amenaza para el libre mercado en Occidente no era una verdadera revolución socialista, sino un enfoque «intermedio» que atraía a una clase política intelectualmente poco profunda.

En 1950, durante uno de sus discursos más importantes, Mises identificó la ideología más peligrosa de la escena mundial:

Rechazan el socialismo tanto como el capitalismo. Recomiendan un tercer sistema, que, como dicen, está tan lejos del capitalismo como del socialismo, que como tercer sistema de organización económica de la sociedad, se sitúa a medio camino entre los otros dos sistemas, y aunque conserva las ventajas de ambos, evita las desventajas inherentes a cada uno. Este tercer sistema se conoce como el sistema del intervencionismo. En la terminología de la política norteamericana, se le suele denominar política intermedia.

Esta ideología triunfó donde el comunismo fracasó, derrocando con éxito a gobiernos de todo el mundo que nunca respetaron verdaderamente los derechos de propiedad.

Sin embargo, como comprendió Mises, esta «revolución gerencial» no podía durar como forma de gobierno sostenible. El intervencionismo puede ser políticamente conveniente, pero en última instancia se basa en inconsistencias volátiles. Debe ser rechazado por completo, o conducirá inevitablemente a que más y más poder se traslade al Estado.

Esto es precisamente lo que hemos visto.

El siglo XX fue testigo de cómo los gobiernos hostiles al comunismo en el exterior aceptaban cada vez más el creciente estatismo en el interior. El Estado regulador creció. El Estado del bienestar creció. El estado de guerra creció. El gasto interior y doméstico fue tan grande que obligó al gobierno americano a romper el vínculo del dólar con el oro, dando a la tecnocracia americana nuevas formas de extraer la riqueza del pueblo y premiar a las instituciones leales.

Los únicos controles que le quedan al Estado provienen de lo que el público aguanta y de la competencia entre gobiernos que buscan atraer capital financiero y humano.

En 2021, los aspirantes a planificadores centrales de los gobiernos nacionales y de las instituciones globalistas han identificado la oportunidad de trascender estos límites restantes. Con el pretexto de la «salud pública», las orgullosas «democracias liberales» han encarcelado a sus propios ciudadanos sin el debido proceso. Han cerrado economías y destruido innumerables pequeñas empresas. Han impuesto procedimientos médicos. Con la ayuda de empresas reguladas, han silenciado a los disidentes políticos.

En respuesta a las consecuencias económicas de estas acciones, pretenden eliminar la competencia fiscal entre los estados, armonizar los mandatos médicos, controlar los precios de determinadas industrias y desbancar a quienes se resistan.

Con este nuevo libro de jugadas y ambiciones globales, instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pretenden utilizar herramientas similares en el futuro, en nombre de cualquier crisis que consideren digna.

El cambio climático. Superpoblación. Extremismo doméstico. La desinformación. La causa del día puede cambiar, pero el libro de jugadas permanece.

No seremos dueños de nada, no tendremos privacidad, haremos lo que nos digan, y nos gustará… o no.

Como comprendió Mises, no tiene por qué ser así. «Este resultado no es inevitable. La tendencia puede invertirse, como ocurrió con muchas otras tendencias en la historia».

¿Cómo? Con personas como tú, que se armen con las herramientas intelectuales necesarias para identificar y responder a este autoritarismo progresivo. Los retos a los que nos enfrentamos no se resolverán con pegatinas superficiales y la fachada de unas elecciones democráticas, sino inspirando a nuevas generaciones de individuos valientes preparados para resistir.

Esta es la misión del Instituto Mises, informar y educar a los individuos de todo el mundo en las ideas necesarias para rechazar los pecados intelectuales del siglo XX y los horrores autoritarios de nuestro actual orden neoliberal, y restaurar una civilización basada en el respeto a la libertad individual, los derechos de propiedad y la coexistencia pacífica.

En palabras de Ludwig von Mises,

Lo elija o no, todo hombre se ve arrastrado a la gran lucha histórica, a la batalla decisiva en la que nos ha metido nuestra época.