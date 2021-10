El Estado busca el poder, y lo que otorga el poder es el miedo y la dependencia. El Estado está haciendo que la gente dependa de él, tanto como medio de control como resultado de muchas políticas destinadas a proporcionar alivio.

Hemos visto mucho miedo y dependencia en esta pandemia. El miedo ha sido el mensaje que ha impulsado tipos de políticas represivas que antes no eran posibles. Si alguien hubiera sugerido hace tan sólo un año que países enteros, países democráticos europeos, confinarían y pondrían en cuarentena a la gente en sus casas, la mayoría de nosotros le habríamos tomado por loco. Pero sucedió. Como el miedo se ha hecho notar, muchas poblaciones lo han aceptado. Aunque luego protestaron y se resistieron, ya era demasiado tarde. Gran parte del daño ya estaba hecho. Y, por supuesto, muchos temían no sólo al virus, sino también a la policía, que a veces con enorme brutalidad reprimía a quienes buscaban un soplo de aire fresco tras semanas encerrados en sus casas.

Es posible hacer retroceder estas políticas. Sin embargo, muchas de ellas tendrán que retroceder para que la sociedad vuelva a funcionar. Para ser claros, no es posible que el Estado mantenga a todo el mundo encerrado en sus casas durante mucho tiempo. Esto es una extralimitación y señala el límite del poder del Estado. Cuando el pueblo se levanta en oposición, como hemos visto en esta pandemia, el Estado no tiene poder.

Mucho más problemático es el otro lado del confinamiento y el daño causado al sistema económico. No sólo se ha confinado a la gente, sino que la sociedad y, por lo tanto, prácticamente toda la economía se ha visto obligada a hacer una pausa. El problema aquí es que no existe un «botón de pausa» para la economía. Puede parecer fácil para los políticos, que no tienen ninguna idea de cómo funciona el mundo real. Pero no se puede simplemente pausar una empresa. Tampoco se puede pausar la cadena de suministro. Si alguna vez has dirigido un negocio, sabes que ser empresario no es un estado estable, sino un proceso cambiante. Es una lucha constante por conseguir que entre dinero para poder cubrir los costes que has asumido hace tiempo. Eso es lo que hacen los empresarios y las empresas. Asumen costes y se imaginan que más tarde les pagarán por sus esfuerzos, y que les pagarán más que el coste que ya han asumido.

En otras palabras, si «pones en pausa» un negocio, los costes se mantienen pero no obtienes ingresos. ¿Cómo vas a pagar esas facturas cuando todo está en pausa? No se puede. Esto es quizá fácil de entender… tan fácil que incluso algunos políticos entienden el concepto. Así que muchos países, como Estados Unidos, han ofrecido alivio en forma de préstamos a las empresas. Por supuesto, estos planes vienen acompañados del habitual amiguismo y favoritismo. Los préstamos a menudo no acaban en manos de los destinatarios. También desplazan el poder y la influencia del mercado a los burócratas del gobierno. O, dicho de otro modo, las empresas sobreviven o se hunden según decidan los burócratas, no los consumidores.

Hay algo más que simplemente dinero. Imagínese el procesamiento de alimentos y el productor de carne de vacuno cuando los políticos presionan la Pausa, que detiene a las empresas que se ocupan del sacrificio, el corte, el procesamiento y el envío de la carne. Pero no detiene la ganadería. Los animales del ganadero no dejarán de crecer y no dejarán de comer porque la economía esté en pausa. El ganadero irá a la quiebra porque necesita cubrir su alimentación, agua y cuidados sin poder vender carne. Incluso si tiene ahorros para cubrir el gasto, la carne perderá calidad y valor a medida que las vacas se hagan mayores. Al mismo tiempo, no llega carne a las estanterías de las tiendas. Así, mientras el ganadero se ve atrapado en unos costes que no puede cubrir porque no puede vender la carne que produce, los consumidores no encuentran carne en las tiendas. En consecuencia, experimentamos una escasez de alimentos, mientras que al mismo tiempo los agricultores y otros productores tienen excedentes que no pueden permitirse mantener y no pueden vender. Qué situación tan absurda.

El efecto de esto es, por supuesto, que el agricultor no podrá volver a levantarse cuando los políticos presionen sobre la economía y se reanude el procesamiento de la carne. No habrá podido realizar esas inversiones continuas en su negocio para satisfacer la futura demanda de carne. Al fin y al cabo, se ha quedado con costes adicionales y sin ingresos. Así que pulsar el Play no resolverá la escasez de alimentos.

La misma historia puede contarse también para otros tipos de empresas. No se puede detener al carguero que va a dar la vuelta al mundo. No se pueden almacenar troncos de madera a la espera del aserradero. No se pueden detener las minas ni las plantas de fundición. Y si se puede pausar una tarea, afecta a las demás en la cadena de suministro. Cuanto más largo sea el bloqueo, más empresas habrán fracasado y las cadenas de suministro quedarán destrozadas. Se trata de una pérdida enorme. Aunque puede reconstruirse, sólo puede hacerse con un enorme gasto. Y sigue siendo necesario que haya personas con los conocimientos y la voluntad de volver a poner en marcha esas empresas. ¿Podemos confiar en que se levanten y lo intenten de nuevo, incluso después de haber sido aplastados?

Los efectos a largo plazo de esta locura aún están por ver. Aunque el virus desaparezca mañana, estos problemas seguirán existiendo. Lleva tiempo resolverlos y se necesita mucho trabajo para recomponer las cosas, incluso si todo es posible. La cuestión es que esta situación sería muy mala si se tratara de un choque repentino en una economía de libre mercado.

Este no es el caso. Estas naciones occidentales no eran paraísos de libre mercado. Más bien, eran estados de bienestar en diferentes magnitudes. En el caso de Estados Unidos, un estado de bienestar-guerra. En otras palabras, estas sociedades y economías ya estaban cargadas de grandes y muy costosos estados que usurpaban lo que el mercado tenía permitido. Lo que esto significa es que el mercado que existía ya estaba cargado por la financiación del no mercado.

El Estado cuesta dinero, pero la mayor carga es la de las personas que libera de la disciplina del mercado. En el mercado puramente libre, se te paga en función de tu contribución al valor facilitado a los consumidores. Por decirlo claramente, si produces mucho valor te pagan mucho. Pero si no produces nada, esa nada puede ser tu salario.

Por supuesto, habría sistemas e instituciones para atender a los desempleados temporales y a los de menor fortuna. Pero serían la excepción a la regla. La mayoría de la gente podría encontrar un trabajo, pero recibiría lo que no se llama un salario digno. Los precios son en general mucho más bajos cuando todos producimos, lo que significa que nuestros salarios pueden comprar muchos más bienes y servicios. Sería una carga fácil de llevar y de cuidar a los necesitados cuando la mayoría de la gente puede cuidar de sí misma. Se puede hacer y voluntariamente. Y esto solía ser así. Con los seguros de desempleo cooperativos y las cajas de enfermedad colectivas, donde los trabajadores comparten su riesgo, así era. Cuando el Estado monopolizó estos servicios, también los generalizó y los ofreció «gratis».

El incentivo pasó a ser explotar el sistema lo máximo posible en lugar de contribuir a él pero, por otra parte, mantenerse al margen por respeto a tus compañeros. La gente intentaba no cargar a los demás. Ahora es al revés. Esto ha aumentado la carga y, por tanto, el coste, y también los impuestos. Entonces, el Estado contrata a más personas para administrar estos sistemas. Esto fue al principio, pero lleva muchas décadas sucediendo. El Estado es una empresa enorme en toda Europa y Occidente y gran parte de lo que hace es socavar el mercado creando incentivos para no trabajar, no producir y no contribuir al bienestar conjunto. El resultado es que gran parte de la población no contribuye realmente a la riqueza de la nación. Esto no sólo incluye a los enfermos, los ancianos y los que explotan el sistema porque pueden hacerlo. También incluye a todos los que trabajan para el gobierno, que de hecho viven de la producción que tiene lugar en el mercado. El gobierno no produce ningún valor.

Aunque el coste del Estado se suele contabilizar en el PIB del condado, tendría más sentido restarlo del valor creado en el mercado. Eso nos dará una buena idea de la solidez de la economía. ¿Cuántas economías de Occidente creen que crean más valor del que consumen? Con esta enorme carga para la economía, las posibilidades de que el espíritu empresarial tenga algún éxito disminuyen. Incluso montar un negocio que ponga suficiente comida en la mesa es muy difícil. Es mucho más difícil debido a los gravámenes, los impuestos, las licencias, las regulaciones, etc., que los políticos y los burócratas imponen al empresario y a las empresas privadas.

En otras palabras, muchas oportunidades simplemente no son lo suficientemente valiosas como para cubrir la carga adicional que el Estado impone al empresariado. Así que permanecen sin explotar o infraexplotadas. Esto reduce el número de puestos de trabajo en las empresas, lo que deja a más personas sin la posibilidad de ganarse la vida. Y así, buscan ayuda y, por lo tanto, se incrustan en el sistema estatal. La única salida es encontrar un puesto de trabajo en una de esas empresas que probablemente no se pongan en marcha porque el Estado ha hecho que sea demasiado gravoso llevar una empresa.

Por cada persona que deja de trabajar y ganarse la vida, y por tanto deja de contribuir en la economía, hay una pérdida de uno en producción y un aumento de uno en carga. Por cada persona que pierde su trabajo y pasa a depender de los subsidios de desempleo y otros medios de subsistencia, la economía pierde producción y debe soportar una carga más pesada. Como resultado, la economía se vuelve menos viva y exuberante. Hay menos espíritu empresarial, hay menos producción, lo que significa que hay menos oportunidades para que la gente encuentre trabajo. Se vuelven cada vez más dependientes del Estado.

Esta dependencia es un problema por muchas razones, especialmente cuando las personas se vuelven dependientes del sistema a largo plazo. Como breve parada para ponerse en pie, el sistema sólo haría poco daño. Haría lo que los sistemas privados solían hacer. Pero no es así como funcionan estos sistemas, especialmente cuando el Estado se convierte en una carga cada vez mayor para la creación de valor y el mercado. La gente se queda atrapada en el sistema porque rara vez hay una salida y porque los sistemas han sido diseñados para ser generosos. Al fin y al cabo, no son castigos.

Los políticos se enorgullecen de prometer que no habrá que bajar mucho el nivel de vida cuando se pierda el trabajo. Es una buena forma de conseguir votos y te hace parecer generoso y solidario, pero es totalmente destructivo pagar a la gente tanto por no trabajar como por cuando contribuye al bienestar general de nuestra sociedad. Cuando la gente se queda atrapada en estos sistemas, su autoestima se ve afectada. Cuanto más tiempo permanezcan en estos programas, menores serán las posibilidades de que tengan una habilidad o un valor, un medio para contribuir, de que puedan hacer algo que siga siendo valioso. Pierden la esperanza, pierden la confianza, se vuelven totalmente dependientes del Estado, y no sólo económicamente. Cuando empiezan a creer que no pueden ganarse la vida por sí mismos, que no pueden cuidar de sí mismos y de sus familias, y cuando llegan a la conclusión de que no hay trabajos para gente como ellos, es cuando se pierden y dejan de intentarlo. Después de todo, ¿qué sentido tiene?

Las personas en esta terrible situación son mucho más propensas a ser hostiles hacia quienes no les dan una oportunidad, es decir, las empresas, los empresarios, el mercado. Es más probable que utilicen sus votos para beneficiarse a sí mismos, por lo que no se les puede culpar. La carga de la economía aumenta rápidamente, lo que provoca mayores problemas y más personas dependientes del Estado, y aún menos en puestos en los que realmente contribuyan. Añádase a esta situación, que ya existía antes de la pandemia, la muerte masiva de empresas tras las desastrosas políticas adoptadas para «luchar contra el virus».

El agricultor de mi ejemplo no podrá reconstruir su negocio. Incluso si pudiera permitírselo, ¿por qué elegiría construir de nuevo lo que una vez fue destruido? Nadie se lo agradecerá. Y puede ser destruido de nuevo. ¿Por qué iba a hacer todo ese esfuerzo y asumir ese riesgo cuando hay poca o ninguna gratitud por lo que hace? Puede que ni siquiera haya muchos beneficios. Así, el resentimiento aumenta, la carga se incrementa, se hace más difícil iniciar y dirigir negocios. Más personas se vuelven dependientes del Estado y, por lo tanto, aumentan la carga de los que no lo son. Esta es una receta para el desastre porque nos lleva por un solo camino, al que Hayek se refirió como «el camino a la servidumbre». El Estado crece como una enfermedad en un cuerpo que no está lo suficientemente sano para resistir el ataque. Políticamente, este es un camino hacia el estado-totalitarismo que todo lo abarca.

El Estado necesita y se le concede más poder a medida que más personas se vuelven dependientes de él. Esa es la triste verdad y eso es lo que estamos viendo. Los que dependen de él están demasiado dispuestos a conceder un poco más para que el sistema se arregle. El problema, sin embargo, no es la incapacidad del Estado. El Estado nunca tiene esa capacidad. El problema es la falta de mercado, y esta falta se hace más presente cuanto más crece el Estado. Esta es la razón para presionar más contra el estado, pero para la mayoría los incentivos son exactamente los contrarios, para pedir más. Esto es de lo que se trata y por lo que debemos romper la dependencia de la gente del estado.

Per Bylund, PhD, es miembro del Instituto Mises y profesor asociado de Emprendimiento y Registros-Johnston, profesor de Libre Empresa en la Escuela de Emprendimiento de la Escuela de Negocios Spears de la Universidad Estatal de Oklahoma, y ​​miembro asociado del Instituto Ratio en Estocolmo.