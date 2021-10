Antes de la pandemia mundial causada por el SARS-CoV-2 o covid-19, muchos miraban a los Estados Unidos como un faro de libertad. En comparación con la dura realidad del mundo, esto puede parecer bastante cierto. Al fin y al cabo, la percepción que uno tiene de la libertad se ve alterada por la perspectiva. En las últimas semanas, la administración Biden ha intensificado su enfoque cada vez más autoritario para «gestionar» la amenaza del virus. Incluso el propio presidente Biden ha declarado que la seguridad tiene prioridad sobre la libertad.

Ejemplos de la extralimitación de la administración Biden son: su extensión de la moratoria de desalojo a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los mandatos de vacunación a través del Departamento de Trabajo y sus investigaciones sobre los estados que se niegan a adherirse a las directrices de salud pública preferidas por el gobierno federal.

En los últimos dieciocho meses, innumerables comentaristas han declarado que la pandemia debe ser tratada como una guerra, a menudo utilizando analogías militares. Durante una pandemia anterior, el principal defensor de las libertades civiles de la nación, la Unión Americana de Libertades Civiles, publicó un informe en el que se advertía de que el gobierno imponía medidas de seguridad nacional para reprimir a un «enemigo invisible». Un informe de la ACLU de 2008 afirmaba lo siguiente «La coacción y la fuerza bruta rara vez son necesarias.

De hecho, suelen ser contraproducentes: generan gratuitamente la desconfianza del público y animan a las personas más necesitadas de atención a eludir a las autoridades sanitarias». Los últimos dieciocho meses han demostrado que las instituciones de salud pública consideran que su papel es parte integrante del aparato de seguridad nacional más amplio de la nación.

Como si la ACLU hubiera predicho la respuesta del gobierno al covid-19, su informe señala lo siguiente «Con demasiada frecuencia, los responsables políticos recurren a medidas orientadas a la aplicación de la ley y a la seguridad nacional que no sólo suprimen innecesariamente los derechos individuales, sino que han demostrado ser ineficaces para detener la propagación de la enfermedad y salvar vidas». Durante las primeras etapas de la pandemia, gobernadores de todas las tendencias políticas instituyeron medidas de cierre similares en sus respectivos estados. Tras un periodo de semanas, los gobernadores de tendencia conservadora fueron retirando poco a poco estos edictos ejecutivos a medida que se iba conociendo más sobre la transmisibilidad y la letalidad de la amenaza. Los gobernadores de tendencia progresista han sido más reacios a retirar estos edictos ejecutivos.

A medida que las vacunas se generalizaban, las personas de todo el país se fueron acercando poco a poco a la idea de levantar las medidas de mitigación del covid. Algunas ciudades americanas de tendencia progresista, como Nueva York, San Francisco y Nueva Orleans, han optado por hacerlo introduciendo un pase sanitario digital, a menudo denominado pasaporte de vacunación. Otras ciudades se han mostrado más escépticas con este concepto; la alcaldesa de Boston, Kim Janey, comparó el concepto con los papeles de libertad de la época de la esclavitud.

El pasaporte de vacunación era sólo una idea abstracta en los primeros días de la campaña de vacunación masiva. La élite urbana y la clase empresarial han respaldado plenamente la idea de exigir la vacunación o la prueba de un test de covid negativo para participar en la vida cotidiana. Es poco probable que el pasaporte de vacunación llegue a ser plenamente adoptado por el gobierno de los Estados Unidos como política. Tampoco está claro cuál es el objetivo final de nuestra política de contención del COVID-19. Los mensajes contradictorios en materia de salud pública han hecho temer una «pandemia permanente», por la que se invocan indefinidamente los poderes de emergencia.

Crece la idea del pasaporte de vacunas

Junto con gran parte del establishment mundial —por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud— en noviembre de 2020, el presidente chino Xi Jinping respaldó un concepto similar al del pasaporte de vacunación: «un mecanismo mundial de reconocimiento mutuo de certificados sanitarios basados en los resultados de pruebas de ácido nucleico en forma de códigos QR internacionalmente aceptados». Aunque la idea del Presidente Xi está relacionada explícitamente con una prueba de covid negativa frente a una prueba de vacunación, el concepto subyacente de «mostrar los papeles» se mantiene. Otros regímenes pronto impulsaron ideas similares.

Del mismo modo, el Estado chino fue uno de los primeros en utilizar los códigos QR digitales para ayudar al país a atravesar la pandemia. Los códigos QR digitales son un medio sencillo y eficaz de seguir los movimientos de una persona y verificar su identidad para quienes tienen un teléfono inteligente. Los códigos QR digitales se utilizan ahora con frecuencia en restaurantes y otros locales para sustituir los menús de papel y proporcionar más información sobre los productos. Pocos podrían haber predicho que los progresistas prominentes de Estados Unidos adoptarían abiertamente la prueba de identidad al entrar en casi cualquier lugar. La idea de tener que escanear un código QR digital personal al entrar en cualquier local recuerda al «Sus papeles, por favor». Dado que Estados Unidos ha sido gobernado eficazmente por los dictados de salud pública del Dr. Anthony Fauci, supongo que los pasaportes de vacunación son simplemente la guinda del pastel.

El 13 de septiembre, el Dr. Fauci dio un espaldarazo a la idea de exigir la vacunación para viajar a nivel nacional en avión. La propuesta del Dr. Fauci llega casi un año después de que un estudio conjunto del Departamento de Defensa y United Airlines afirmara que «el riesgo de exposición al COVID-19 a bordo de sus aviones es «prácticamente inexistente»… cuando se usan máscaras». A pesar de la opción más barata y menos intrusiva del enmascaramiento universal en ciertas situaciones, el respaldo neurótico del Dr. Fauci a la vacunación obligatoria en los viajes aéreos sigue impulsando el descenso de Estados Unidos hacia una pesadilla autoritaria.

Australia abandona el liberalismo

Ningún país occidental ha abrazado tanto el ideal de confinamiento despótico como Australia. Conor Friedersdorf, de The Atlantic, escribe que «el gobierno de Australia Meridional, uno de los seis estados del país, ha desarrollado y está probando una aplicación tan orwelliana como cualquiera del mundo libre para hacer cumplir sus normas de cuarentena. Los viajeros que regresen a casa en cuarentena se verán obligados a descargar una aplicación que combina el reconocimiento facial y la geolocalización. El Estado les enviará un mensaje de texto a horas aleatorias, y después tendrán 15 minutos para hacerse una foto de la cara en el lugar donde se supone que están. Si no lo consiguen, se enviará al departamento de policía local para que haga un seguimiento en persona». En tiempos normales, una aplicación gubernamental de este tipo se consideraría un mecanismo de control de un estado policial; sin embargo, el gobierno de Australia Meridional no parece sentir ningún remordimiento por someter a sus ciudadanos a medidas altamente intrusivas bajo la apariencia de la salud pública.

A finales de julio, la BBC informó de que se desplegarían soldados de las Fuerzas de Defensa australianas para ayudar a imponer los confinamientos de covid. Los soldados «se unirían a la policía en los focos de virus para asegurarse de que la gente sigue las normas». A finales de agosto, la policía australiana detuvo a cientos de manifestantes que participaban en «protestas no autorizadas» contra las draconianas medidas de bloqueo del gobierno. Cuando se le preguntó por la respuesta policial a los manifestantes, el comisario jefe de la policía de Victoria, Shane Patton, advirtió contra la participación y añadió «que era simplemente ridículo pensar que la gente fuera tan egoísta y viniera a hacer esto». Friedersdorf sostiene que los prolongados métodos del estado policial australiano son producto de su incapacidad para invertir significativamente en un gran suministro de vacunas. Para cerrar su argumento, Friedersdorf presenta la conmovedora pregunta específicamente para el gobierno supuestamente liberal y democrático de Australia: «¿Cuánto tiempo debe pasar antes de que tengamos que considerar a Australia como antiliberal y no libre?»

Ante un «enemigo invisible», muchas naciones occidentales han puesto en marcha medidas de emergencia que en su día se consideraron distópicas y totalmente incompatibles con la democracia liberal. La adopción de medidas tan intrusivas y draconianas no sería posible sin el constante bombo y platillo del miedo de los medios de comunicación, que ha llevado a muchos de los llamados liberales a devaluar el significado de la libertad y el derecho para garantizar su propia «seguridad». Para estar seguros, la libertad y la libertad no requieren que uno abandone la seguridad, y la seguridad no requiere el abandono de la libertad y la libertad.

El problema de la adopción por parte de Occidente de pasaportes de vacunación, el enmascaramiento universal forzoso y los cierres draconianos es que en casi todos los países occidentales han surgido protestas masivas en oposición a esas políticas. He aquí algunos ejemplos:

Los gobernadores de dos de los mayores estados de Estados Unidos han emprendido un ataque total contra la percepción de la extralimitación de los edictos de salud pública de la administración Biden, en concreto la reciente orden ejecutiva del Presidente Biden sobre la obligatoriedad de las vacunas covid-19.

del Presidente Biden sobre la obligatoriedad de las vacunas covid-19. Un grupo de camioneros en Australia amenazó con hacer una huelga contra las restricciones de salud pública a finales de agosto; los camioneros instaron «a los australianos a abastecerse de comestibles y otros suministros antes de que la protesta interrumpa la cadena de suministro».

con hacer una huelga contra las restricciones de salud pública a finales de agosto; los camioneros instaron «a los australianos a abastecerse de comestibles y otros suministros antes de que la protesta interrumpa la cadena de suministro». En Francia, las protestas masivas contra los pasaportes de vacunación han hecho estragos durante meses, ya que los «no vacunados» se preocupan por una sociedad de dos niveles .

contra los pasaportes de vacunación han hecho estragos durante meses, ya que los «no vacunados» se preocupan por una . En Canadá, las provincias de Quebec y Ontario han anunciado el desarrollo de aplicaciones de pasaportes de vacunación, lo que ha provocado algunas pequeñas protestas.

A medida que la vida cotidiana comienza a ajustarse de nuevo a su normalidad precovid, es de suma importancia que los individuos de a pie se opongan a los intentos del gobierno de mantener los poderes de emergencia a pesar de la ausencia de una pandemia furiosa. Del mismo modo, ya es hora de que exijamos a los expertos en salud pública objetivos claros sobre el nivel de «inmunidad de rebaño» necesario para salir de la pandemia oficialmente reconocida. Si ambas tareas fracasan, no está claro que Occidente salga de la pandemia como algo remotamente parecido a un país liberal.

Mitchell Nemeth es un profesional de Cumplimiento y Gestión de Riesgos en Atlanta, Georgia. Tiene una Maestría en Estudios de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia