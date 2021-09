El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, ha estado en los titulares en las últimas semanas debido a su aumento en las encuestas. El multimillonario hombre de negocios ha comprado su camino hacia la nominación presidencial Demócrata y se ha beneficiado enormemente de las nuevas reglas de debate del partido. Bloomberg a menudo se presenta como un centrista pragmático, pero en realidad sus políticas se parecen a las soluciones tecnocráticas, aunque a veces autoritarias.

Como escribe la revista Tablet, la intención de Bloomberg es evitar que el movimiento populista y socialista de Bernie «gane la mayoría de los delegados de la Convención Nacional Demócrata». El establishment Demócrata no siente ninguna ironía en el hecho de que su solución al mensaje populista y antipatrimonial de la senadora Sanders sea un exalcalde multimillonario dispuesto a gastar 500 millones de dólares de su propio dinero para crear una falsa campaña de base. Tablet señala que los Demócratas de la clase dirigente como Bloomberg se imaginan a sí mismos como «con derecho a guiar a las masas ignorantes hacia la iluminación; una visión que han insistido convenientemente en ver como justicia social». Este es precisamente el sentimiento que Bloomberg mantuvo durante todo su tiempo en la política y después de estar fuera del foco político.

El famoso economista Thomas Sowell encapsula esta idea en su libro The Vision of the Anointed. Uno de los puntos clave del libro es la práctica común de «evaluar los programas políticos por su supuesta intención moral en lugar de su efecto visible». En esencia, independientemente del impacto negativo en la corriente descendente, una política puede justificarse por un mero motivo compasivo. Bloomberg ha incorporado su «piadosa fe en la eficacia del gobierno» en su visión del mundo.

A lo largo de su carrera política y su activismo político, Bloomberg ha adoptado muchas políticas autoritarias. Estas políticas son, supuestamente, bien intencionadas y sirven al «interés público». Michael Bloomberg es mejor descrito por la New Republic como abrazando el «autoritarismo cortés». Los siguientes son varios ejemplos de las políticas de Michael Bloomberg:

En 2008, el Consejo de la Ciudad de Nueva York votó para extender el límite de dos mandatos para los funcionarios electos. En ese momento, Bloomberg buscaba postularse para un tercer período como alcalde republicano de Nueva York, citando su experiencia en finanzas como necesaria para sacar a la ciudad de la Gran Recesión. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac en ese momento encontró que el 89 por ciento de los votantes creían que un «referéndum, no un voto del consejo, debería decidir la cuestión». El congresista demócrata Anthony Weiner dijo de esta votación en el Consejo de la Ciudad, «todos pueden ver que este es un acuerdo interno que le quita a los neoyorquinos el derecho a votar».

El historial de Bloomberg en libertades civiles es alarmante. Como alcalde de la ciudad de Nueva York, instaló el «Anillo de Acero» del Departamento de Policía de Nueva York, una red de vigilancia de dos mil cámaras que utiliza algoritmos para «buscar en las imágenes de vídeo formas, tamaños y colores específicos» y pone el cero en «paquetes desatendidos o comportamientos sospechosos». Como si los ciudadanos no tuvieran suficiente de qué preocuparse con la vigilancia del gobierno federal, la policía de Nueva York decidió amplificar tales sospechas. Según The Intercept, la policía de Bloomberg utilizó agentes encubiertos para espiar a grupos de activistas. La Unidad de Demografía del NYPD también vigiló a los musulmanes de la ciudad de Nueva York y trazó un mapa de «ancestros de interés». Lo más notable de las infracciones de la libertad civil de Bloomberg es el uso expansivo de su policía de Nueva York de «detener y registrar». Durante su mandato el programa se expandió de alrededor de 97.000 paradas a alrededor de 685.000 en 2011. Finalmente, Bloomberg abogó por alterar las normas de nuestra sociedad y la interpretación de las protecciones constitucionales de la privacidad.

En conjunto con sus ataques a las libertades civiles, Bloomberg ha hecho del control de armas su prioridad. En 2013, Bloomberg fundó la organización sin fines de lucro Everytown for Gun Safety. El propósito declarado de la organización es educar a los legisladores sobre la violencia con armas y mantener las armas lejos de los criminales. La campaña presidencial de Bloomberg ha pedido 1) cerrar la «laguna de la venta privada», que es cualquier venta privada de un arma de fuego (no está claro si su campaña considera que una simple transferencia sin intercambio monetario es una venta), 2) aprobar una ley federal de bandera roja, que permitiría a las fuerzas del orden retirar las armas de fuego «de aquellos que hacen amenazas o sufren graves crisis mentales» 3) el restablecimiento de una prohibición federal de las vagamente definidas «armas de asalto» y los cargadores de alta capacidad y 4) la derogación de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que inmuniza en gran medida a los fabricantes de armas de fuego de la responsabilidad «cuando se han cometido delitos con sus productos».»

Bloomberg tiene una historia de imposición de lo que se caracteriza mejor como políticas de «estado paternalista» o de consentidos. Por ejemplo, él caracterizó los impuestos para los pobres como regresivos, lo cual cree que es «lo bueno de ellos porque el problema está en la gente que no tiene mucho dinero». Y así, los impuestos más altos deberían tener un mayor impacto en su comportamiento y en cómo se manejan». Además, ha impuesto o hecho cumplir una serie de impuestos inusuales sobre los refrescos y los panecillos en rodajas. En 2012, anunció la norma de la tapa de la porción de bebidas azucaradas, que exigía que los establecimientos de servicios de alimentos pusieran un tope al tamaño de las tazas «utilizadas para ofrecer, proporcionar y vender bebidas azucaradas» a dieciséis onzas. El estado de Nueva York comenzó a aplicar un impuesto a los bagels cortados en rebanadas durante la época de Bloomberg como alcalde. Supuestamente, el código fiscal distingue entre la venta de bagels enteros y «bagels rebanados o preparados (con queso crema u otras coberturas)». Bloomberg también «exigió que los hospitales dejen de repartir fórmula para bebés para persuadir a más madres primerizas a amamantar a sus bebés», según el Daily Mail.

Característico del actual establishment Demócrata, Bloomberg ha sugerido algunas reformas pro-élite a la democracia. En 2010, se lamentó de «la falta de calificaciones requeridas para buscar un cargo público», como credenciales como un doctorado. La combinación de credenciales de Michael Bloomberg con la experiencia en el mundo real es consistente con la creciente aceptación del estado administrativo entre los progresistas. Bloomberg sostiene que el progreso depende de que los ejecutivos tengan «mucho más poder» que las legislaturas. Como mencioné anteriormente, Bloomberg buscó un tercer término como alcalde a pesar de que las reglas no lo permitían. En conversaciones pasadas, ha declarado que Xi Jinping de China no es un dictador, a pesar de que el Partido Comunista sólo celebra elecciones falsas. Sin embargo, la candidatura de Bloomberg puede elevar el tema de China, especialmente las violaciones chinas de la libertad de expresión y los derechos humanos de los uigures musulmanes, durante el ciclo electoral.

Aunque Bloomberg puede aparecer como un centrista entre los candidatos de las primarias presidenciales demócratas, su historial debería estar relacionado con los libertarios civiles. Ross Douthat del New York Times escribe: «Las tendencias autoritarias de Trump están desnudas en su Twitter, pero los instintos imperiales de Bloomberg, su indiferencia ante los límites de su poder, son un rasgo conspicuo de su carrera». El Daily Beast ha caracterizado la aceptación de los demócratas de Bloomberg como romper el cristal en caso de emergencia y elegir «su propio autoritario si es necesario».

Dado lo drástico que ha crecido el alcance de la autoridad ejecutiva del presidente, es innegable que un presidente Bloomberg buscaría eludir la acción del Congreso. La mayoría de sus colegas demócratas han afirmado su propio compromiso de hacerlo. A pesar de las preocupaciones con respecto a las tendencias autoritarias del Presidente Trump, ha sido notablemente infructuoso en la aplicación de estas ideas, mientras que Bloomberg fue en gran medida exitoso en la aplicación de sus políticas. Como Douthat reconoce correctamente, aquellos que votan por Michael Bloomberg deben entender que están buscando intercambiar la «comedia negra» de Trump por el «puño de terciopelo» de Bloomberg.

Mitchell Nemeth es un profesional de Cumplimiento y Gestión de Riesgos en Atlanta, Georgia. Tiene una Maestría en Estudios de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia y una Licenciatura en Finanzas de la Universidad de Georgia. Su trabajo ha sido presentado en Foundation for Economic Education, RealClearMarkets, Merion West y Medium.