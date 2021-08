La economía de Estados Unidos se recuperó a una tasa anualizada del 6,5 % en el segundo trimestre de 2021, y el producto interior bruto (PIB) está ahora por encima del nivel prepandémico. Esto debería considerarse una buena noticia hasta que lo situemos en el contexto del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia reciente.

Con la Reserva Federal comprando 40.000 millones de dólares en valores respaldados por hipotecas (MBS) y 80.000 millones de dólares en bonos del Tesoro cada mes, y con un déficit que se espera que supere los 2 billones de dólares, una cosa está clara: el efecto decreciente del estímulo no sólo es asombroso, sino que el impacto cada vez más corto de estos programas es alarmante.

La cifra del PIB es aún peor teniendo en cuenta las expectativas. Wall Street esperaba un crecimiento del PIB del 8,5 % y la mayoría de los analistas habían recortado sus expectativas en los últimos meses. La gran mayoría de los analistas estaban seguros de que el PIB real superaría cómodamente las estimaciones del consenso. Se ha quedado muy por debajo.

¿Qué ocurre?

En los últimos tiempos, los economistas convencionales sólo discuten el mérito de los planes de estímulo en función del tamaño de los programas. Si no supera el billón de dólares de EEUU, ni siquiera merece la pena discutirlo. El gobierno sigue anunciando paquetes de un billón de dólares como si cualquier crecimiento a cualquier precio fuera aceptable.

Cuánto se despilfarra, qué partes no funcionan y, lo que es más importante, cuáles generan rendimientos negativos en la economía son cuestiones que nunca se discuten. Si la eurozona crece más lentamente que Estados Unidos, siempre se achaca a un supuesto menor tamaño de los planes de estímulo, aunque la realidad de las cifras demuestre lo contrario, ya que el balance del Banco Central Europeo (BCE) es significativamente mayor que el de la Fed en relación con el PIB de cada economía y la interminable cadena de planes de estímulo fiscal en la eurozona está bien documentada.

En Estados Unidos, deberíamos estar muy preocupados por el corto y decreciente impacto de los monstruosos planes de estímulo. Paul Ashworth, de Capital Economics, advirtió que esto es una prueba más de que el estímulo proporcionó sorprendentemente poco por su dinero, y recordó que «con el impacto del estímulo fiscal disminuyendo, los precios en alza debilitando el poder adquisitivo, la variante delta desbocada en el sur y la tasa de ahorro más baja de lo que pensábamos, esperamos que el crecimiento del PIB se ralentice hasta el 3,5 % anualizado en la segunda mitad de este año».

El llamado boom del consumo que muchos esperaban para 2021 y 2022 tras el elevado aumento del ahorro de los confinamientos está ahora más que cuestionado.

El consumo real se contrajo probablemente en mayo y junio, el consenso ha revisado a la baja las estimaciones de crecimiento de la renta, y se estima que la tasa de ahorro ha caído al 10,9% en el segundo trimestre, muy cerca de la media tendencial del 9 %.

Además, la inversión residencial se contrajo un 9,8 % y el gasto federal no relacionado con la defensa se contrajo un 10,4 %, incluso con un gasto deficitario masivo.

El aumento mensual del 0,8% de los pedidos duraderos en junio también fue mucho menor de lo que esperaba el consenso. Excluyendo el transporte, fue peor, con un aumento intermensual de sólo el 0,3 %.

Además, la inflación está erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos y debilitando los márgenes de las pequeñas y medianas empresas.

Esto, de nuevo, es la prueba de que las políticas neokeynesianas de «gastar a toda costa» generan un subidón de azúcar a muy corto plazo seguido de un rastro de deuda y zombificación a largo plazo. Este decepcionante aumento del 6,5 por ciento anualizado en el PIB del segundo trimestre, muy por debajo del consenso del 8,5 por ciento, es aún peor si se tiene en cuenta el tamaño monstruoso del estímulo fiscal y monetario, con descensos en la inversión residencial y un mayor arrastre de los inventarios.

Algo va muy mal cuando el PIB de EEUU crece al 6,5 por ciento pero los salarios sólo crecen al 3,5 por ciento, con una inflación del 4 por ciento anualizada y un índice de precios PCE del 6 por ciento, unas solicitudes semanales de subsidio de desempleo de cuatrocientos mil y unas solicitudes continuas de 3,3 millones. En marzo de 2020 las solicitudes de subsidio de desempleo se situaban en torno a las 220.000 semanales.

Con estas cifras, no es de extrañar que el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan haya caído a su nivel más bajo en cinco meses, 80,8 en julio, frente a 85,5, impulsado tanto por los índices de condiciones actuales como de expectativas, ya que el primero cayó de 88,6 a 84,5 y el segundo mostró un desplome de 83,5 a 78,4.

El aumento del 0,6% de las ventas al por menor en junio supuso un descenso en términos reales, ya que los precios de consumo subieron un 0,9 %. Además, el descenso de las ventas generales de mayo se revisó al alza hasta una cifra peor, el 1,7 por ciento, desde el 1,3 por ciento publicado anteriormente. ¿Se trata de una economía sana? No.

Todo el plan de estímulo no está haciendo nada para mejorar la recuperación del empleo o la mejora económica real. La economía real se hundió debido a los cierres y se está recuperando gracias a la vacunación y a la reapertura. Casi todos esos billones de dólares gastados en programas cuestionables no están generando ningún efecto real. Incluso podemos decir que las solicitudes de desempleo deberían ser la mitad de lo que son hoy en una recuperación normal y que la intervención masiva del gobierno está frenando la mejora.

No se puede negar que el gobierno y los economistas tienen que empezar a examinar estos programas y supervisar sus resultados, y no limitarse a añadir otro cero al próximo programa de estímulo y esperar lo mejor.

El decepcionante PIB trimestral también es preocupante porque la desaceleración será probablemente brusca y dejará un rastro de deuda que será muy difícil de reducir. Sin embargo, si los gobiernos pueden gastar todo lo que quieran, siempre culparán de los débiles resultados a que no gastan lo suficiente.

¿Significa esto que no debería haberse hecho nada? No. Para garantizar una recuperación robusta y una menor inflación, el gobierno debería haber aplicado medidas del lado de la oferta, rebajas fiscales, y apoyar la creación de empleo impulsando la creación de empresas y ayudando a las pequeñas y medianas empresas, no hinchando programas federales que no tienen nada que ver con el covid-19 con excusa de la pandemia.

Esto es una prueba más de que no se puede imprimir y gastar para alcanzar la prosperidad. La lección es que inflar artificialmente el PIB y la inflación siempre perjudica a la economía a largo plazo, especialmente a las clases medias, que sufren más la pérdida de poder adquisitivo y la dificultad para ahorrar.

Daniel Lacalle, PhD, economista y administrador de fondos, es autor de los libros más vendidos Freedom or Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) y Life in the Financial Markets ( 2014) .