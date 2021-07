La inflación ha ido en aumento durante el último año y en los últimos meses se ha acelerado. En junio de 2021, la inflación, medida por el Índice de precios al consumo (IPC), alcanzó el nivel más alto desde 2008 . Por inflación, los economistas se refieren al aumento del nivel general de precios, lo que significa que los precios en promedio están aumentando. La Oficina de Trabajo y Estadísticas (BLS) tiene una cesta de bienes y servicios que sigue y utiliza para crear una medida del IPC. Aunque la inflación es el tema del día en los medios de comunicación y en las conversaciones cotidianas, muchos no han oído hablar de su prima furtiva, la reduflación.

El término «reduflación» se atribuye a la economista británica Pippa Malmgren, y se refiere a la disminución del peso de los productos mientras el precio del envase sigue siendo el mismo. Se trata, en efecto, de otra forma de inflación, ya que el precio unitario de los bienes aumenta cuando los productos se reducen. Sin embargo, la reduflación es más complicada, ya que la mayoría de los consumidores no la notan (vea aquí algunos ejemplos de reduflación). La reduflación es un proceso continuo, pero estamos viendo más de ella en el último año, y especialmente en la primera mitad de 2021, ya que las empresas se esfuerzan por ponerse al día con los crecientes costes de producción . La reduflación está tan extendida hoy en día que existe una página de Reddit dedicada a ella.

Muchos se quejan de que las empresas recurren a la retracción y la consideran una forma furtiva de aumentar los precios. Sin embargo, muchos de los críticos no se dan cuenta de que las empresas no tienen más remedio que aumentar los precios. Cualquiera que preste atención a los precios en el primer semestre de 2021 sabrá que no sólo aumenta el precio de los bienes de consumo, sino también el de los bienes de producción . En otras palabras, los insumos utilizados en la producción de los bienes que consumimos, incluida la mano de obra, se han encarecido. En consecuencia, las empresas, en una lucha por mantener sus márgenes de beneficio, han recurrido a aumentar los precios o a reducir el tamaño o el peso de sus productos.

Normalmente, el BLS tiene en cuenta el peso de los productos que rastrea, lo que les permitiría contabilizar la reduflación, pero como informa el Washington Post, el BLS no ha podido hacerlo muy bien durante la pandemia. Esto significa que la medida de la inflación actual, medida por el IPC, es muy probable que subestime el alcance de la inflación actual.

¿Cuál es la causa de este aumento de la reduflación? Pues bien, como la reduflación es una forma de inflación, la respuesta corta es que los mismos factores han causado la inflación. Como ya sabrá, muchos culpan a la escasez y a las interrupciones en la cadena de suministro de los recientes aumentos de la inflación, pero eso no explica toda la historia.

Los dos principales culpables son la Fed y el gobierno. La Fed ha impreso enormes cantidades de dinero, lo que ha llevado a duplicar su balance desde marzo de 2020. Esto es, de hecho, lo que es la inflación, y esta es la causa de lo que normalmente llamamos inflación, que, para ser más exactos, es la inflación de los precios. En general, sabemos que cuanto más dinero imprimamos, manteniendo todo lo demás igual, más inflación tendremos, y eso es parte de lo que estamos viendo ahora.

Por otro lado, el Gobierno federal ha gastado dinero a niveles récord para un periodo de paz. Esto también ha provocado un aumento de la demanda más allá de lo que cabría esperar en las circunstancias en las que nos encontramos desde la primavera de 2020. Por ejemplo, las ventas al por menor han aumentado rápidamente y han estado por encima de la tendencia desde finales de 2020. Aunque parte de esto puede considerarse como una recuperación tras el descenso que vimos en el segundo trimestre de 2020, definitivamente ha ido más allá de la recuperación, como queda claro en el gráfico siguiente. El gasto público se ha convertido en un tema de preocupación incluso para los economistas de la corriente principal, como Larry Summers , que ahora está preocupado por el sobrecalentamiento de la economía debido a ello.

Por último, aunque se culpa de las interrupciones de la cadena de suministro al COVID-19, son los cierres instituidos por los gobiernos, en EEUU y otros países, los principales culpables de estas interrupciones de la cadena de suministro. El problema de los cierres es que ignoraron por completo el análisis coste-beneficio al determinar arbitrariamente lo que constituía un negocio esencial y lo que no. Como bien saben, uno puede ignorar las leyes de la economía, pero no sus consecuencias, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de estos cierres arbitrarios.

La pregunta del millón hoy es: ¿Cuánto durará esta inflación creciente y la reduflación? La Fed insiste en que esta inflación es transitoria, pero a muchos, incluido el director general de BlackRock , les preocupa que no sea así. Con los datos de inflación de junio, tenemos algunas pruebas de que la inflación puede ser más que transitoria. Como puede verse en el gráfico siguiente, se esperaba que la parte transitoria de la inflación (efectos de base) retrocediera para junio (la barra tras la línea discontinua), pero el IPC avanzó más allá del aumento de mayo (reflejado en la parte verde de la barra añadida al IPC de junio previsto por Oxford Economics).

Por lo tanto, con todo el dinero que la Fed ha impreso y sigue imprimiendo, y el aumento del gasto del Gobierno federal, es muy posible que acabemos viendo una mayor inflación en los próximos años. Está por ver si esto ocurrirá o no, pero una cosa es segura: la reducción del tamaño y el peso de los productos está aquí para quedarse y sólo empeorará a medida que las presiones inflacionistas sigan empeorando.