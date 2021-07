Hoy en día, no son los típicos milenials que beben café con leche los que se están volviendo locos. Si se da un paseo por las mayores áreas metropolitanas de América, se creerá que la justicia social es la última moda que está arrasando en las salas de juntas de las empresas. Se ha escrito mucho sobre el capital woke —el reciente giro de las empresas para señalar su afinidad con los movimientos de izquierda— y lo que significa para la sociedad en general. Basta decir que desde el año pasado, esta tendencia se ha acelerado a una velocidad vertiginosa.

Rascarse la cabeza con total confusión debería ser una respuesta natural a la señalización de virtudes de las empresas americanas. Hay que preguntarse por qué las grandes empresas, que tradicionalmente han sido percibidas como una institución reaccionaria alineada con la derecha política, hacen causa común con los radicales de la izquierda cultural. Aunque parezca contradictorio, las empresas y los magnates prominentes tienen muchos incentivos para subirse al carro de la señalización de la virtud.

Para las megacorporaciones, la señalización de woke es una cuestión de autopreservación para protegerse de las turbas voraces tanto en el ámbito virtual como en el físico. Es más, en una época en la que los vigilantes de los pasillos —estatales y no estatales— están al acecho en cada esquina a la espera de que los individuos cometan algún tipo de impropiedad, muchas instituciones se esforzarán por señalar su conformidad con las normas del régimen. No respetar el comportamiento aceptado por el régimen conlleva importantes costes sociales y financieros que la mayoría de las empresas no están dispuestas a asumir.

Para los miembros ricos de la sociedad que tienen inclinaciones izquierdistas, existe una utilidad marginal decreciente del dinero, como explicó el presidente del Instituto Mises, Jeff Deist, en una entrevista con Jay Taylor hace dos años. En pocas palabras, gastar cientos de millones en campañas que destruyen la civilización es un gasto ocasional para los principales magnates de América, que tienen mucho dinero de sobra después de cubrir sus gastos en necesidades básicas.

Cuando alguien es rico, digamos un individuo que tiene 10.000 millones de dólares, se permite el lujo de tirar el dinero en empresas antieconómicas sin perder el sueño por satisfacer sus necesidades económicas básicas. El multimillonario que encabeza un proyecto de teatro que es rechazado por el público no caerá en la pobreza por las consecuencias financieras. Puede volver a sus asuntos privados o pivotar hacia otra causa política que no sea tan divisiva. Por el contrario, para el propietario de una pequeña empresa, esa señalización de la virtud podría significar la bancarrota si su base de clientes tiende a ser de derechas o es, al menos, hostil a la señalización de la virtud culturalmente radical.

De hecho, uno de los desarrollos más perversos de las sociedades occidentales es la inclinación de los ricos a dilapidar la riqueza que han acumulado financiando todo tipo de proyectos sociales extraños. Sólo en una economía tan desarrollada, caracterizada por la hiperabundancia y los lujos sin precedentes, la gente puede dedicarse a actividades extrañas que en épocas anteriores habrían sido consideradas masoquistas y autodestructivas.

Personajes como George Soros y Michael Bloomberg son un claro contraejemplo de las élites empresariales del pasado. Los dos titanes financieros se han forjado una reputación de financiar una amplia red de grupos de control de armas que se esfuerzan por aprobar leyes destinadas a infringir la capacidad de millones de personas para defenderse. Por el contrario, Bloomberg y sus homólogos oligárquicos de izquierdas se permiten el lujo de vivir en comunidades cerradas y confiar en la seguridad privada para defenderse. Para ser justos, es probable que los magnates de los negocios de épocas anteriores no fueran fervientes defensores de cuestiones políticas de cuña como los derechos de las armas, pero no se les vería lanzando con entusiasmo su peso detrás de las últimas modas políticas hacia las que gravita la izquierda en estos días.

Bolcheviques y multimillonarios

Aunque la izquierda ha cambiado su estrategia general, pasando de los conflictos clasistas a un enfoque de política de identidad en el transcurso del último siglo,

En su polémica obra, Wall Street y la revolución bolchevique , el historiador económico Antony Sutton descubrió el respaldo oligárquico del bolchevismo, el movimiento político más destructivo del siglo XX por el número de muertos y el caos económico que desató en los países que abrazaron sus preceptos.

En contra de la mitología que han creado los historiadores de izquierdas, el bolchevismo no fue un levantamiento espontáneo de los trabajadores, sino un movimiento de aspirantes a la élite. El propio Lenin contaba con una licenciatura en Derecho y trabajó como escritor y activista político durante su tiempo de exilio mientras vivía en Suiza, Alemania y el Reino Unido. Al igual que Karl Marx, que contaba con el fastuoso patrocinio del industrial Friedrich Engels para subvencionar sus actividades cotidianas, destacados financieros como el banquero sueco Olof Aschberg ayudaron a financiar a Lenin y a sus compatriotas revolucionarios, según revela el trabajo de Sutton.

Tal vez sea contradictorio que los pesos pesados de las finanzas apoyen a un individuo y a un movimiento que aboga por la destrucción de la propiedad privada, pero tiene sentido cuando se analiza cómo se comportan los actores económicos que buscan rentas en el contexto de la centralización del Estado.

La naturaleza intrínsecamente centralista de los sistemas socialistas, incluso cuando los responsables políticos hacen desviaciones en los márgenes, como se vio con la Nueva Política Económica de Lenin, sigue siendo atractiva para los actores financieros sin escrúpulos, que buscan explotar estas características para obtener beneficios fáciles sin tener que enfrentarse a ninguna competencia seria. Sutton observó cómo los radicales económicos y los grandes intereses financieros pueden convertirse en extraños compañeros de cama:

Los bolcheviques y los banqueros tienen entonces este importante punto en común: el internacionalismo. La revolución y las finanzas internacionales no son en absoluto inconsistentes si el resultado de la revolución es establecer una autoridad más centralizada. Las finanzas internacionales prefieren tratar con gobiernos centrales. Lo último que quiere la banca es una economía de laissez-faire y un poder descentralizado porque esto dispersaría el poder.

Del mismo modo, Ludwig von Mises reconocía en Gobierno omnipotente cómo la sal de la tierra no es la responsable de que los movimientos políticos colectivistas sean la corriente principal:

No es cierto que los peligros para el mantenimiento de la paz, la democracia, la libertad y el capitalismo sean el resultado de una «revuelta de las masas». Son un logro de los eruditos e intelectuales, de los hijos de los acomodados, de los escritores y artistas mimados por la mejor sociedad. En todos los países del mundo las dinastías y los aristócratas han colaborado con los socialistas y los intervencionistas contra la libertad.

La «wokidad» como estrategia de relaciones públicas

Además, la señalización woke tiene una función de ofuscación que las empresas y los individuos pueden utilizar para desviar la atención de su comportamiento cuestionable. En un mundo dominado por las normas de conducta woke, estos actores apuestan por la suposición de que ir en contra de la ortodoxia imperante constituye una ofensa social mayor que prestar servicios de mala calidad o participar en un comportamiento moralmente cuestionable.

En lugar de competir con otras empresas sobre la base de la satisfacción de los deseos de los consumidores, las empresas tratan de superar a las demás intentando mostrar sus credenciales de woke. Aquellos que tienen esqueletos en sus armarios probablemente encontrarán utilidad en este tipo de señalización como una forma de evitar cualquier atención no deseada. Ser woke actúa como una liberación de todas las obligaciones sociales. Al considerar la historia de su nación como fundamentalmente intolerante, los individuos y las instituciones ya no se sienten obligados a cumplir con las normas básicas de decencia y a servir a sus clientes y a la comunidad.

Teniendo esto en cuenta, no se puede subestimar el papel de la ideología en la configuración del comportamiento de los actores empresariales en la época contemporánea. A menudo se caricaturiza a los magnates empresariales como homines oeconomici cuya única preocupación es el beneficio y que ven las relaciones humanas a través de una lente exclusivamente transaccional. Esta percepción subestima el nivel de socialización que ha permeado a través de las líneas de clase en toda América.

No hay nada especial en la clase media-alta y superior que la exima de ser infectada por la ideología de la izquierda cultural. De hecho, las personas acomodadas de América crecen en entornos, desde las instituciones educativas en las que se inscriben hasta los clubes sociales en los que participan, que los exponen a las tendencias políticas y sociales dominantes. A lo largo de su desarrollo, muchos miembros de esta clase acaban siendo condicionados a aceptar la doctrina dominante establecida.

La actual cosecha de élites empresariales tiene poco en común con los titanes corporativos de la Edad Dorada , que todavía operaban dentro de los confines de la propiedad burguesa. De hecho, los valores tradicionales y la resistencia al radicalismo cultural pertenecen más bien a las clases trabajadoras y a otros americanas que no se han colocado en la cinta transportadora del PC que es el conducto contemporáneo de la educación a la empresa.

Sin embargo, una cosa es cierta: el izquierdismo de vigilia no consiste en luchar por los intereses del hombre común. Las demostraciones ornamentales de victimismo de la política del agravio sólo ocultan la naturaleza oligárquica de este proyecto.

José Niño es un escritor independiente que vive en Austin, Texas.