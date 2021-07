El COVID-19 desencadenó un aumento masivo de las prohibiciones gubernamentales en América. A muchos se les prohibió mantener sus empresas abiertas. Muchos se vieron obligados a dejar de trabajar. Se eliminaron muchas de nuestras libertades normales de asociación y viaje. Muchos derechos —como el acceso al debido proceso o al cumplimiento de los contratos— fueron prohibidos de hecho. Y casi todo el mundo puede añadir a la lista a partir de sus experiencias.

Este aumento vertiginoso de nuestro «disfrute» del dictado del gobierno en nuestras vidas plantea una cuestión crucial para los americanos. ¿Qué deberíamos prohibir exactamente en la sociedad? No es una pregunta nueva, pero deberíamos replanteárnosla debido al aumento de lo que se ha prohibido, con poca conversación pública sobre las cuestiones centrales.

Leonard Read nos ofrece una visión sobre esta cuestión en «Find the Wrong, and There’s the Right», capítulo 4 de su Accent on the Right de 1968. La clave es centrarse únicamente en lo que estamos de acuerdo que está mal, y evitarlo, lo que preserva mucho más nuestros derechos, la libertad y la cooperación social que permiten que la imposición del gobierno y la aplicación de lo que ellos deciden que son las «respuestas correctas». Merece la pena recordar sus ideas.

Aquellas acciones que son incorrectas en las relaciones sociales son las que deberíamos intentar prohibir mediante el esfuerzo personal, la educación y, como último recurso, mediante la agencia formal de fuerza organizada de la sociedad: el gobierno. Así, analizar lo que debe prohibirse es un medio de abrir a nuestra visión el infinito reino de la rectitud.

¿Qué quiere decir Read con el «reino infinito de la justicia»? Pregunta qué estaría prohibido si sólo nos centráramos en prohibir lo que estamos de acuerdo en que es malo. No se permitiría nada más que eso. Eso dejaría abierto un abanico mucho más amplio de posibilidades de acuerdos productivos y mutuamente aceptables que la bacanal de prohibiciones de la que acabamos de ser obligados a formar parte.

Socialista y libertario… ¿Qué es lo que realmente, en el sentido ideológico, distingue a uno de otro?… La diferencia entre el pensador socialista y el libertario es una diferencia de opinión en cuanto a lo que se debe prohibir a los demás. El hombre… no posee ahora… instintos de no hacer: prohibiciones incorporadas. En su lugar, debe disfrutar o sufrir las consecuencias de su propia voluntad, su propio poder para elegir entre lo que está bien y lo que está mal… más o menos a merced de su propio entendimiento imperfecto y sus decisiones conscientes. El resultado de esto es que los seres humanos deben elegir las prohibiciones que observarán… la selección consciente de las prohibiciones… por miembros variables e imperfectos. La prohibición más avanzada [es] la regla de oro. Tal y como está escrita originalmente… dice: «No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti». Mucha gente admite la solidez de la Regla de Oro, pero sólo de vez en cuando se encuentra un individuo cuya naturaleza moral se eleva hasta el punto de poder observar este no hacer en la vida diaria. Esta persona no sólo posee un sentido de la justicia, sino que también posee su contrapartida, una conciencia disciplinaria. La justicia y la conciencia son dos partes de la misma facultad moral emergente. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Esta prohibición tiene más contenido del que se desprende a primera vista. Casi todo el mundo, por ejemplo, reconocerá que no existe un derecho universal a matar, robar o esclavizar, porque estas prácticas no pueden universalizarse, aunque sea por una razón superior. Pero sólo la persona que comprenda esta ética la Regla de Oro en su totalidad, que tenga un elevado sentido de la justicia y de la conciencia, concluirá que tal concesión le niega el derecho a quitar la vida a otro, a privar a cualquier persona de su sustento o a privar a cualquier ser humano de su libertad. Mientras que hay muchos que estarán de acuerdo en que ellos, personalmente, no deben matar, robar, esclavizar, es sólo el individuo con una naturaleza moral de primer orden el que no tendrá mano para animar a ninguna agencia—incluso al gobierno—a hacer estas cosas por él o por otros. Cualquiera que entienda el sentido de la Regla de Oro ve que no se puede escapar de la responsabilidad individual recurriendo al recurso popular de la acción colectiva.

¿Cómo ilustra la regla de oro la línea divisoria entre colectivistas y libertarios?

Es la diferencia de opinión en cuanto a lo que debe negarse a los demás lo que pone de manifiesto la diferencia esencial entre los colectivistas —socialistas, estatistas, intervencionistas, mercantilistas— y los de la fe libertaria. Haga un balance de lo que prohibiría a los demás y encontrará con precisión su propia posición en la alineación ideológica. La filosofía colectivista: Nosotros—tú y yo— pertenecemos al Estado. Somos «sus» pupilos. ¿Dónde… están las prohibiciones? El programa que [alguien] favorece costaría X cientos de millones de dólares anuales. ¿De dónde salen esos millones? El Estado no tiene nada, salvo lo que le quita al pueblo. Por lo tanto, este hombre está a favor de que se nos prohíba utilizar los frutos de nuestro propio trabajo como queramos para que estos frutos se gasten como el Estado decida… [con] la fuerza policial como método de persuasión. Esa parte de nuestros ingresos es socializada y el Estado la convierte en su uso mediante la prohibición de nuestro uso. Se deduce, entonces, que una persona impondrá prohibiciones al resto de nosotros en la medida en que apoye proyectos gubernamentales que socialicen nuestros ingresos.

Read sigue con una pequeña parte de lo que es una cornucopia de ejemplos que la gente ha aceptado como justificación para «prohibir nuestra libertad de elección».

Son muchos los que están a favor de prohibir nuestra libertad de elección para Pagar a los agricultores por no cultivar cacahuetes, tabaco y otros cultivos; Apoyar a los gobiernos socialistas de todo el mundo; Poner hombres en la luna; subsidiar los precios por debajo del coste en el transporte aéreo, acuático y terrestre, la educación, los seguros, los préstamos de innumerables tipos; Socializar la seguridad; «Renovar» los centros de las ciudades que los consumidores han abandonado, construir hospitales y otras instalaciones locales; Dar ayuda federal de esta o aquella variedad, sin fin. Otra fase del socialismo es la propiedad y/o el control estatal de los medios de producción. Entre las prohibiciones existentes de este tipo están: La siembra de toda la superficie de un agricultor a trigo, algodón, cacahuetes, maíz, tabaco, arroz – incluso para alimentar a su propio ganado; El abandono de un negocio a voluntad; La toma de un trabajo a voluntad; La venta de un producto propio de los ciudadanos a su propio precio, por ejemplo, la leche, el acero, y otros; La libre fijación de precios de los servicios (salarios); La entrega de correo de primera clase para el pago. La lista de prohibiciones es interminable.

A continuación, Read nos plantea una pregunta que se hace aún más importante por la reciente ampliación de las prohibiciones del gobierno: «¿Cuál de todas las prohibiciones… implícitas en el socialismo favorecen usted u otros?»

Aquellos de nosotros con una devoción libertaria, es cierto, impondrían ciertas prohibiciones a otros. Señalan con bastante acierto que no todos los individuos han adquirido una naturaleza moral lo suficientemente estricta como para observar tabúes tan fundamentalmente sólidos como «No matarás» y «No robarás». Hay quienes quitarán la vida a otros, y quienes quitarán el sustento a otros, como los que robarán y los que conseguirán que el gobierno haga sus robos por ellos. La mayoría de los creyentes libertarios complementarían las leyes morales con leyes sociales destinadas a prohibir que cualquier ciudadano ejerza violencia sobre la persona de otro (la vida) o sobre el sustento de otro (la prolongación de la vida). Así, prohibirían o al menos penalizarían el asesinato, el robo, el fraude, la falsedad. En resumen, inhibirían o prohibirían las acciones destructivas de todos y cada uno, ¡y eso es todo! Afirma el libertario: «Elige libremente cómo actuar de forma creativa, productiva, porque esto está en el ámbito de lo correcto. No tengo ningún deseo de prohibirte a ti o a otros en este sentido. No tengo ningún deseo de prohibirte a ti o a los demás en este sentido, salvo que tú o los demás me impidan actuar de forma creativa, productiva a nosotros mismos, es decir, como nosotros elijamos libremente. No clasifico ninguna acción creativa como una acción incorrecta». El libertario en su esperada prohibición de las acciones destructivas no violenta la libertad de nadie más… No debemos, por tanto, pensar que la libertad se restringe cuando se prohíben el fraude, la violencia y otras acciones similares, ya que estas acciones destructivas violan la libertad de otros y, por tanto, no están en la composición de la libertad. Las acciones destructivas son la negación de la libertad… Un libertario consumado nunca prohibiría la libertad de otro. Ahí lo tenemos: los colectivistas a ultranza en un extremo del espectro ideológico que prohibirían por completo la libertad individual y, en el otro extremo del espectro, los libertarios cuyas prohibiciones no se oponen, sino que apoyan la libertad individual. Y sus prohibiciones son pocas y tan simples como los dos mandamientos contra los atentados a la vida y a los medios de subsistencia. El libertario… observando que las fragilidades humanas son universales, se resiste a detener el proceso evolutivo que es la última prohibición implícita en los esquemas autoritarios… ¿Cómo puede mejorar la situación humana si se nos prohíbe crecer más allá del nivel de las imperfecciones del prohibicionista? Las facultades humanas pueden florecer, el hombre puede avanzar hacia su destino creativo, sólo si es libre de hacerlo; en una palabra, donde prevalece la libertad. ¿Qué hay que prohibir? Las acciones que perjudican la libertad. Encontrémoslas y deshagámonos de ellas, porque están mal.

Leonard Read expuso el enorme abismo que existe entre las pocas prohibiciones —de lo que todos estamos de acuerdo que está mal— necesarias para la libertad y la panoplia de prohibiciones que ya formaban parte del colectivismo impuesto hace más de medio siglo. Las prohibiciones añadidas desde entonces han limitado aún más nuestro poder para tomar nuestras propias decisiones.

Pero su expansión exponencial bajo la bandera del COVID-19 ha multiplicado esa brecha, haciendo que la cuestión sea aún más importante. No sólo tenemos que reconocer y oponernos a nuevas incursiones en nuestra autodeterminación desde donde nos han arreado, sino que también debemos aplicar nuestra comprensión para hacer retroceder lo que nunca debería haber pasado por encima de nosotros en primer lugar.

Gary M. Galles es profesor de Economía en la Universidad de Pepperdine y profesor adjunto del Instituto Ludwig von Mises. También es investigador del Independent Institute, miembro de la red de profesores de la Foundation for Economic Education y miembro del Consejo de Asesores Políticos del Heartland Institute.