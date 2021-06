Una buena definición de la tragedia de los comunes es que «los recursos que no tienen dueño y/o que no son propiedad serán saqueados hasta su extinción». Pensemos en los peces de los mares, especialmente en los que migran, como las ballenas, o que pueden encontrarse más allá de las aguas territoriales de cualquier nación. Nadie es dueño de ellos y puede ser imposible poseerlos. Por lo tanto, los pescadores se ven incentivados a capturarlos antes que otros pescadores. El resultado es la sobrepesca. Las capturas disminuyen. El tamaño de los peces disminuye. Los tratados entre naciones pesqueras pueden mitigar el problema, siempre y cuando todos firmen el tratado y se controle a los cazadores furtivos.

Se calcula que en América del siglo XIX los cazadores mataron 40 millones de búfalos y los tramperos se llevaron 200 millones de castores. El búfalo fue cazado casi hasta la extinción, y algunos científicos afirman que la escasez de agua y los problemas de erosión del Oeste americano son el resultado de la captura excesiva del castor, el principal conservador de agua de la naturaleza.

Los recursos de propiedad privada se capitalizan, poniendo fin a su expolio

La solución al problema radica en la propiedad privada del recurso. Los propietarios privados gestionan los recursos naturales para mantener su valor de capital. Científicos y economistas han señalado que los incendios forestales anuales y aparentemente interminables del Oeste americano se deben en parte a que se producen en terrenos de propiedad estatal. Pero la propiedad gubernamental no es lo mismo que la propiedad privada. El gobierno tiene pocos incentivos para proteger los árboles con el fin de cosecharlos durante largos períodos de tiempo. El principal objetivo de los gobiernos parece ser simplemente combatir los incendios forestales una vez que han comenzado, una política que no parece haber funcionado muy bien. Los ecologistas radicales no tolerarían la venta de la tierra y los bosques a empresas privadas. Una pena, porque eso es exactamente lo que frenaría su destrucción.

Obsérvese que el principal problema que se deriva de la tragedia de los comunes es el agotamiento de los recursos. Es cierto que el primero que se apodera del recurso se beneficia, pero se trata de un apoderamiento único. Los bosques, las pesquerías, los pozos de petróleo, las minas de cobre, las tierras de cultivo fértiles, etc., de propiedad privada, producirán su riqueza a perpetuidad, mientras que un expoliador no deja nada para el futuro. En otras palabras, los saqueadores se comen la semilla del maíz.

Esto describe la situación actual del gobierno. A través de su monopolio de impresión de dinero, el gobierno tiene la capacidad de saquear los recursos sin límite, sin dejar nada para el crecimiento futuro. Los economistas austriacos llaman a esto alta preferencia temporal, en contraposición a la baja preferencia temporal. Los que tienen una alta preferencia temporal prefieren la satisfacción de los deseos a corto plazo a expensas de los deseos a largo plazo. La fábula de la hormiga contra el saltamontes ilustra perfectamente este principio. La hormiga trabaja duro para ahorrar para el futuro, mientras que el saltamontes juega bajo el sol del verano. Pero la hormiga tiene comida y refugio durante el próximo invierno, mientras que el saltamontes se congela y muere de hambre. Los políticos tienen una gran preferencia temporal, porque ocupan sus puestos de poder durante un tiempo limitado. Tienen electores y partidarios a los que aplacar. Quieren acción y la quieren ahora. Quieren que se rellene el espacio en blanco de forma gratuita.

La Unión Soviética fue el ejemplo de este síndrome. Antes de la Revolución Rusa de 1917, Rusia era una nación altamente industrializada que era un digno competidor en los mercados mundiales. Después de la revolución, se embarcó en un acaparamiento único de todos los recursos de la nación al intentar imponer un modelo económico completamente socialista y dirigido por el Estado. En pocos años, el pueblo ruso se moría de hambre. Sólo la ayuda occidental, la venta de sus vastos recursos naturales y el saqueo de las naciones de Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial permitieron a la Unión Soviética sobrevivir tanto tiempo. Cuando se le preguntó si Estados Unidos ayudaría a restaurar la economía rusa tras la caída del comunismo, el presidente George H. W. Bush dijo con perspicacia que no había suficiente capital en todo el mundo para hacerlo.

La solución es el dinero privado, pero la tentación del saqueo es demasiado grande

Bajo un patrón oro, el gobierno no puede gastar más de lo que grava y toma prestado honestamente en el mercado de bonos. El oro es un medio de intercambio finito, perfectamente adecuado para comerciar con bienes y servicios finitos. Pero el gobierno puede fabricar dinero fiduciario en cantidades ilimitadas. Así que tenemos recursos finitos intercambiados por dinero fiduciario sin límite. La tentación para el gobierno de utilizar este poder para lograr sus objetivos de preferencia en el tiempo es demasiado grande para que los políticos/grasshoppers la ignoren. Así, todas las economías están siendo saqueadas por la máxima expresión de la tragedia de los comunes: el dinero fiduciario en manos de gobiernos despilfarradores. No parece haber nada que pueda evitar el desastre, ya que todos los ciudadanos se benefician de alguna manera del gasto gubernamental y nadie está dispuesto a renunciar a su limosna. De hecho, la demanda de dádivas sigue aumentando.

Conclusión: el gasto de los consumidores consume capital

En conclusión, podemos decir que la verdadera tragedia de los bienes comunes no es que los recursos saqueados sean reclamados por una minoría, sino que los recursos nunca pueden ser capitalizados para proporcionar beneficios a perpetuidad. El gobierno puede saquear una economía sólo una vez. Las economías occidentales tienen muchos recursos de capital acumulados, por lo que puede parecer que los presupuestos y déficits multimillonarios son sostenibles. Pero no lo son. Lo que los keynesianos llaman auge postcovida, debido principalmente al gasto reprimido de los consumidores alimentado por el dinero helicóptero, probablemente sea una desacumulación de capital. Nos estamos comiendo nuestra semilla de maíz. Diversión, diversión, diversión… mientras dure.

Patrick Barron es consultor privado del sector bancario. Ha impartido un curso de introducción a la economía austriaca durante varios años en la Universidad de Iowa. También ha enseñado en la Escuela de Postgrado de Banca de la Universidad de Wisconsin durante más de veinticinco años, y ha realizado numerosas presentaciones en el Parlamento Europeo.