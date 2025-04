En 1989, un 13 de julio, los militares cubanos Arnaldo Ochoa y Tony la Guardia fueron fusilados, muchos dicen que también fueron forzados a confesar, por tráfico de drogas desde Cuba a Estados Unidos. Aunque Fidel Castro usó ambas muertes como marketing para lavar el honor de la Revolución cubana, la verdad era otra: el propio comandante en jefe era un pez gordo, algo totalmente confirmado por su guardaespaldas, Reynaldo Sánchez, y uno de sus socios, el boliviano Roberto Suárez.

Un par de años después, principios de los 90, y casi de manera paralela al nacimiento del Foro de Sao Paulo, los gobiernos de Perú, Bolivia y Colombia, junto con Estados Unidos, empezaron un programa frontal de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Muchos narcotraficantes terminaron en las cárceles y tuvieron como compañeros a varios guerrilleros de las FARC, ELN, Sendero Luminoso y del EGTK de Bolivia. De hecho, el narco peruano, Luis García, compartía celda con Osman Morote, ideólogo de Sendero Luminoso. En Bolivia, los hermanos García Linera eran mantenidos económicamente por Hugo Rivero Villavicencio, un pez gordo de los 80.

Si bien, la izquierda tenía como estrategia la alianza con el crimen desde los años 60, todo parece indicar que fue en esa época que el romance criminal se concretó.

¿Consecuencias?

En su momento, las FARC llegaron a tener una ganancia mínima de 50 millones de dólares al año, sólo del comercio de base de coca en sus áreas de influencia, y hasta 90 millones de dólares producto del movimiento de cocaína. Se lo pongo en contexto: eso es equivalente a todo el comercio exterior de un departamento pequeño de Bolivia, por ejemplo, Chuquisaca. Con ese dinero, hicieron lo que Fidel Castro y la izquierda siempre quisieron, es decir, desestabilizar el continente. Al respecto, Eneas Biglione, experto en seguridad, en su ensayo del año 2007, titulado Sendero Luminoso, fragilidad institucional y Socialismo del siglo XXI en el Perú, relata que:

Por su parte, Emilio Martínez, en su libro Cinco mitos de Octubre, muestra que las FARC tuvieron una activa participación en el derrocamiento del entonces presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre del 2003. Además, la computadora de Raúl Reyes, fallecido comandante de las FARC, reveló un elevado nivel de coordinación entre el guerrillero y altos mandos del Movimiento Al Socialismo en Bolivia.

Por si no fuera suficiente, Felipe Quispe, mejor conocido como El Mallku, reconoció abiertamente que había enviado, al menos, cinco grupos de jóvenes aimaras a hacer entrenados por las FARC. El finado dirigente y guerrillero también acusó a Evo Morales y su gobierno de negar sus alianzas, sus palabras fueron:

No podemos ser como el actual Gobierno que desconoce y tiene vergüenza de sus orígenes y de sus amigos, declarando públicamente no conocer a quienes fueron sus aliados y soportes políticos. Nosotros no negamos nada. Nosotros enviamos jóvenes a ser entrenados por las FARC, no es delito capacitarse.