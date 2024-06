Bolivia lleva dos décadas atrapada por la franquicia delictiva llamada socialismo del siglo XXI. Los efectos se sienten en la dificultad para conseguir dólares, las colas por combustible, la inflación, la devaluación de la moneda y, en especial, la desesperanza de la gente.

La dictadura, que ya no puede ocultar la crisis económica, hace de todo para convencer a la ciudadanía de una supuesta normalidad.

Uno de los relatos que usó fue afirmar que Bolivia no debía preocuparse de la falta de dólares, pues éramos parte del nuevo sistema monetario, el yuan. Sin embargo, hay dos grandes detalles, 1) la economía de China es un castillo de naipes, y 2) el dólar está lejos de perder su condición de moneda internacional de intercambio y reserva de valor.

La crisis del sector inmobiliario con la que China empezó el 2024 es el resultado de las políticas típicamente keynesianas de estimular la demanda agregada. Pero también ha revelado algo muy importante: el rasgo autoritario de Xi Jinping.

Según Alfred Wu, profesor asociado de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de Singapur:

“Mientras la esperada recuperación post covid aún no se ha materializado del todo, los jóvenes luchan por encontrar trabajo, los inversores lidian con las pérdidas del mercado y los propietarios de pequeñas empresas luchan por mantenerse a flote. Ha ido aumentando el escepticismo sobre la dirección trazada por el líder y su nuevo equipo. Xi también ha supervisado una sacudida política en sus propias filas, lo que ha empañado aún más el inicio del nuevo mandato. Puede que estos retos no supongan una amenaza para Xi, que es el líder más poderoso y con más autoridad de China en décadas. Pero la forma en que su equipo aborde estas preocupaciones tendrá implicaciones no solo para el futuro de China y sus 1400 millones de habitantes, sino para la economía mundial en general”.