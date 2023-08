Pero los ataques no se reducen de manera exclusiva a los medios de comunicación, sino que están usando su viejo método: la violencia callejera, pues en las últimas horas, desafortunadamente, se han registrado saqueos en varias provincias del país. Sin embargo, mientras la vocera presidencial negaba lo que sucedía en las calles (y culpaba a los partidarios de Javier Milei del caos y la violencia), los grandes medios periodísticos se acoplaban al discurso oficial. Primero, ocultando información sobre la violenta situación. Luego, cuando ya era imposible ocultar el kilombo, comentándolos de forma edulcorada: “no son saqueos, son robos en banda” repetían cínicamente varios periodistas.

Empero, ni Milei ni sus seguidores estuvieron detrás de los saqueos. El que sí parece haber tenido algo que ver es Raúl Castells, un conocido cabecilla de la delincuencia piquetera. El veterano bandolero admitió haber promovido asaltos a comercios en varias ciudades de Argentina:

“Nadie está robando nada. En Mendoza, en Córdoba, en Neuquén, en Santa Fe, en Corrientes, en Chaco, en Capital Federal y ahora en Escobar, Moreno, José C. Paz, Merlo, San Martín, Moreno y Mar del Plata la gente está saliendo a buscar comida, y si no encuentra comida nosotros, que estamos convocando a esto, les estamos diciendo que, sin robar plata, ni romper nada, se lleven lo que puedan, aunque sea para canjear por comida, fueron sus palabras en varios medios de comunicación argentinos”.

No debería sorprendernos que un dirigente de izquierda justifique el crimen, pues el socialismo es, básicamente, un saqueo a gran escala. No obstante, lo preocupante acá es la intención de generar violencia y hacer imposible la gestión política del nuevo gobierno. Al respecto, Douglas Farah, experiodista hoy día volcado a la investigación de las relaciones del kirchnerismo con la corrupción, la delincuencia y el narcotráfico, afirma lo siguiente:

“Si bien en Argentina el narcotráfico no penetró tan profundamente las esferas del Estado, hay provincias enteras que están bajo el dominio de los cárteles. Por ejemplo, Santiago del Estero es un modelo que poco se estudia de los poderes subregionales y cómo ocupan un espacio para que el crimen organizado tenga puntos donde pueda encontrarse de una manera segura bajo protección política”.

En lo personal me alegra el posible triunfo de Milei, pero también soy cauto. Primero, porque entiendo que no es sano endiosar a las personas, menos a las que tienen poder. Segundo, porque la crisis en Argentina es inmensa, por ejemplo, El Índice de Miseria Hanke ubica a la nación gaucha en el sexto lugar de los países más miserables del mundo. Finalmente, porque un eventual gobierno de Milei no tendrá al frente a opositores políticos, sino a sicarios, pandilleros, terroristas y muchos gánsteres disfrazados de periodistas. Con todo: ¡Qué viva la libertad, Carajo!