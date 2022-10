Es muy común que los integrantes del Foro de Sao Paulo acusen a los Estados Unidos y los capitalistas de censurarlos y perseguirlos. Sin embargo, la realidad, especialmente en los últimos años, muestra lo contrario. Por ejemplo, el portal Amazon no permite que los bolivianos descarguemos libros ―entre ellos, El Impostor― que denuncien a Evo Morales y su dictadura.

Similar situación le sucede a Eduardo Menoni (youtuber venezolano radicado en Colombia). Pues Google quitó sus tres canales de YouTube. ¿Cuál fue la «falta» tan grave que cometió Menoni?

Básicamente, denunciar los crímenes cometidos por Nicolás Maduro y sus secuaces. En palabras del propio Menoni:

Tengo dos años transmitiendo en YouTube. Mi temática se centra en asuntos de la derecha regional y norteamericana. Pero también los derechos humanos de los migrantes venezolanos en Colombia, país que acogió a la mayor cantidad de mis compatriotas. Entre mis tres canales llegué a tener más de 350.000 suscriptores, incluso uno verificado por YouTube. Tristemente, el 8 de octubre, sin tener ninguna advertencia previa ni siquiera una suspensión por faltas, mis cuentas fueron cerradas. La empresa solamente me dijo que había cometido «violaciones» serias a sus políticas. La censura me perjudica de dos maneras. Primero, porque me quedo sin posibilidades de comunicarme con mi público. Segundo, porque me quita mi principal fuente de ingreso.