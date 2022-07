En la novela del año 2001, El jardinero fiel, el autor John le Carré responde a la pregunta ¿Qué es un Estado fallido?:

Me permito sugerir a usted que, en estos días, a grandes rasgos, los requisitos para ser un Estado civilizado equivalen al sufragio electoral, la protección de la vida y la propiedad, la justicia, la salud y la educación para todos, por lo menos a un cierto nivel, luego, el mantenimiento de la infraestructura administrativa, las carreteras, el transporte, los desagües, etc. Y ¿qué más hay? la recaudación equitativa de los impuestos. Si un Estado no puede entregar al menos un quórum de lo anterior, entonces se tiene que decir el contrato entre el Estado y los ciudadanos comienza a mirar bastante inestable, y si falla en todo lo anterior, entonces es un Estado fallido.