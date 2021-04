Las elecciones subnacionales mostraron el debilitamiento al interior del MAS, el cambio de banderas políticas por parte de varios dirigentes masistas, y el fracaso de Evo Morales como jefe de campaña. De hecho, en su programa radial Evo Pueblo, Morales —en una muestra de desesperación— amenazó con una purga a los militantes de su partido que promuevan el antievismo.

Pero lejos de alegrarnos porque el Movimiento Al socialismo haya perdido seis gobernaciones y ocho de las alcaldías más importantes del país, deberíamos estar preocupados por los nuevos liderazgos que emergieron de esta eventual derrota masista, por ejemplo, Eva Copa. Veamos los porqués.

Monica Eva Copa Murga nació en la ciudad de El Alto (alguna vez bastión fuerte del masismo) el 3 de enero de 1987. Tras el fraude electoral del 2019, y la posterior renuncia de Morales y toda la cúpula masista, Copa se convirtió en la presidenta del Senado boliviano. Una vez en el poder se dedicó a dos cosas aparentemente contradictorias: uno, seguir los lineamientos establecidos por su partido, verbigracia, modificar los ⅔ en la toma de decisiones en la Cámara de senadores. Y dos, proyectar su imagen política más allá de la figura de Evo.

Con la frase: «Yo no me aleje del MAS, ellos se alejaron de mí» Copa oficializaba su salida del Movimiento Al socialismo, además, de su candidatura a la alcaldía de El Alto por la agrupación política Jallalla. Elección que ganó con el 68,7 % de los votos (el porcentaje más alto entre las principales ciudades de Bolivia).

Evidentemente, la izquierda nacional (enquistada en ONGS y varios medios de prensa) y sus socios internacionales no podía ignorar semejante fenómeno político. Por ende, empezaron a construir el proyecto Eva Copa 2025 como reemplazo del desgastado Morales. Y es que Copa tiene todo los requisitos que buscan las élites políticas en los nuevos liderazgos que serán útiles para implantar La agenda 2030: mujer, tez morena, aymara y nacida en una ciudad históricamente marginada.

Por ejemplo, Elizabeth Huanca, analista político y candidata a Ph.D. en la Universidad Andina Simón Bolívar, dijo a France 24:

Eva es un hito que rompe ese relacionamiento masculino machista, político y caudillista que ejercía Morales y da un mensaje para convertirse en una alternativa a una ‘izquierda populista’ que, a su juicio, ha quedado vacía de una propuesta para las nuevas generaciones aymaras.

Por su parte, en un conversatorio online del grupo Jichha, el académico e indianista alteño Pablo Mamani Ramírez señaló: «Eva Copa era la hija que toda familia de El Alto desea tener, un modelo idealizado y a la vez posible de alcanzar: una mujer profesional, con liderazgo y reconocimiento público».

Como vemos, la izquierda ya arrancó con su nuevo proyecto político para consolidarse en el poder después del 2025. De hecho, el gobierno de Arce Catacora es sólo el ínterin de tiempo necesario para articular fuerzas y conseguir recursos.

Penosamente, la derecha todavía recurre al artificio semántico de: dato mata relato. Creyendo que la sola acumulación de información es suficiente para defender la vida, la libertad y la propiedad. Pero la realidad nos muestra que los datos sirven a los convencidos, mas no para llegar a los demás (y me refiero a la gente de a pie, no a los dirigentes socialistas).

Si queremos recuperar la república, preservar las libertades y garantizar el futuro de nuestra descendencia debemos unir a tres sectores que hoy se encuentran secuestrados por la izquierda, pero que históricamente pertenecen a la derecha: 1) El empresario popular citadino, 2) El pequeño productor agrícola y 3) El profesional independiente.

En suma, se trata de entroncar el capitalismo con lo popular, fortaleciendo derechos de propiedad en círculos sociales periféricos, reduciendo impuestos y garantizando libertades económicas. Porque sin otra oposición jamás tendremos otro gobierno.